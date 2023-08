﻿Ein kleiner Neuanfang: Wie Kovac Wolfsburg wieder nach Europa bringen will

Niko Kovac steht vor seiner zweiten Saison als Trainer des VfL Wolfsburg und muss aufgrund der Abgänge des Klubs einen kleinen Neustart einleiten. Doch der ehemalige Bayern-Coach scheint selbstbewusst genug, um den Verein wieder zurück nach Europa zu führen.

Niko Kovac hat in seinem Vertrag keine Ausstiegsklausel, dafür aber eine Meisterprämie verankert. Rund 250 .000 Euro kassiert der Trainer des VfL Wolfsburg, wenn er nach 2009 mal wieder die Meisterschale an den Mittellandkanal holt. Dass das Fußball-Weltwunder wohl nicht gelingen wird, liegt auf der Hand. Allen voran Bayern München, Kovacs Ex-Klub, ist den Niedersachsen in den letzten Jahren wirtschaftlich und sportlich auf Nimmerwiedersehen enteilt.