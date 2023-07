VfL Wolfsburg verpflichtet ehemaligen Stuttgarter Tiago Tomas

Der VfL Wolfsburg hat sich mit Tiago Tomas verstärkt. Wie die Niedersachsen am Mittwochvormittag mitteilten, hat man sich mit dem portugiesischen Traditionsverein auf einen Transfer des 21-Jährigen verständigt und den Stürmer mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet. Laut vorherigen Medienberichten soll die Ablöse 8,8 Millionen Euro betragen - plus 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Für Tomas ist die Bundesliga bekanntes Terrain. In den vergangenen eineinhalb Spielzeiten lief er auf Leihbasis für den VfB Stuttgart auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Tiago steht noch am Anfang seiner Karriere, er hat großes Potenzial und kann in Wolfsburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen“, wird VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz in der Klub-Mitteilung zitiert. Von den Fähigkeiten des Neuzugangs zeigten sich die „Wölfe“ überzeugt. „Ihm kommt zugute, dass er die Bundesliga bereits kennt und mit Sporting Lissabon auch auf internationaler Bühne schon Erfahrung sammeln konnte. Wir freuen uns auf ihn und sind überzeugt, dass seine Qualitäten unser Offensivspiel noch variabler machen werden“, ergänzte Schindzielorz.

Während seiner Zeit in Stuttgart brachte es Tomas auf insgesamt 47 Pflichtspiel-Einsätze. Dabei gelangen dem portugiesischen U21-Nationalspieler acht Tore, vier weitere Treffer bereitete er vor. Der VfB hätte den Angreifer nach dem Klassenerhalt per Kaufoption länger an sich binden können, verzichtete jedoch darauf, von einer entsprechenden Klausel in Höhe von angeblich 15 Millionen Euro Gebrauch zu machen. In Wolfsburg soll Tomas die Lücke füllen, die durch den Weggang von Omar Marmoush zu Eintracht Frankfurt entstanden war.