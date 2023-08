25-Millionen-Star im Anflug auf Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg befindet sich offenbar kurz vor dem Abschluss des drittteuersten Transfers der Klubgeschichte. Nach Angaben der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört, sind die Niedersachsen bereit, eine Ablöse in Höhe von 25 Millionen Euro für den kroatischen Nationalspieler Lovro Majer auszugeben. Mit dem Profi soll sich der VfL bereits einig sein. Mit Stade Rennes, wo der 25-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag steht, sind wohl noch letzte Details zu klären. Im Optimalfall soll Majer am Mittwoch den Medizincheck in Wolfsburg absolvieren und einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Vor dem bevorstehenden Majer-Deal hatte der Bundesliga-Klub einzig für die Verpflichtungen von Julian Draxler (für 43 Millionen Euro von Schalke 04) und André Schürrle (für 32 Millionen Euro vom FC Chelsea) tiefer in die Tasche gegriffen. Beide Profis erfüllten die Erwartungen des VfL allerdings nicht. Bei Majer soll dies nun anders werden. Der zentrale Mittelfeldspieler gilt als ausgewiesene Kreativkraft und brachte es in Rennes in 79 Pflichtspiel-Einsätzen auf neun Tore und 16 Vorlagen. Zu den Franzosen war er im Sommer 2021 für zwölf Millionen Euro von Dinamo Zagreb gekommen.

Die Wolfsburger gaben in diesem Sommer bislang gut 45 Millionen Euro für neues Personal aus. Dennoch verfügt der Klub noch über reichlich finanziellen Spielraum. Schließlich brachten allein die Verkäufe von Felix Nmecha (zu Borussia Dortmund) und Micky van de Ven (zu Tottenham Hotspur) über 70 Millionen Euro ein. Zum Auftakt der Bundesliga-Saison empfängt der VfL am kommenden Samstag Aufsteiger 1. FC Heidenheim.

