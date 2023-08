Geldregen für Wolfsburg: Van de Ven wechselt in die Premier League

Micky van de Ven verlässt den VfL Wolfsburg nach zwei Jahren und wechselt zu Tottenham Hotspur. Den Wechsel des Innenverteidigers bestätigten beide Teams am Dienstag. Der niederländische U21-Nationalspieler unterschrieb bei den Spurs einen Vertrag bis 2029. Die Dienste des 22-Jährigen sind den Londonern laut übereinstimmenden Medienberichten viel Geld wert.

So sollen die Niedersachen für den Transfer von van de Ven satte 50 Millionen Euro kassieren. Damit wäre der Defensivspezialist nach Kevin de Bruyne, der 2015 für 76 Millionen Euro zu Manchester City wechselte, der zweitteuerste Verkauf der Wolfsburger Vereinsgeschichte. Nach dem Wechsel von Felix Nmecha zu Borussia Dortmund, der dem VfL 30 Millionen Euro eingebracht haben soll, sorgt van de Ven also nun für den nächsten Geldregen.

„Es waren zwei schöne, intensive Jahre und eine auf allen Ebenen erfolgreiche Zusammenarbeit. Micky hat für den VfL Wolfsburg immer vollen Einsatz gezeigt, hat hart gearbeitet und eine herausragende Entwicklung genommen. Wir wünschen ihm auf seinem weiteren Lebens- und Karriereweg alles Gute“, sagte VfL-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Van de Ven war im August 2021 für 3,5 Millionen Euro vom niederländischen Klub FC Volendam zu den Niedersachsen gewechselt. In der Bundesliga und im Pokal absolvierte der Innenverteidiger insgesamt 38 Pflichtspiele für Wolfsburg, in denen er ein Tor erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete. Zuletzt war van de Ven unangefochtener Stammspieler in der VfL-Elf von Trainer Niko Kovac – genau wie in der U21-Nationalmannschaft der Niederlande, mit der der neue Tottenham-Abwehrspieler bei der EM im Sommer aber schon in der Vorrunde scheiterte.

