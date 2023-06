Neapel-Präsident bestätigt: Bayern-Flirt Victor Osimhen vor Verlängerung

Zahlreiche Spitzenvereine sollen ihr Interesse an Victor Osimhen hinterlegt haben. Der 24 Jahre alte Mittelstürmer war mit 31 Toren in allen Wettbewerben einer der Garanten für den überraschenden Titelgewinn in der Serie A und einer insgesamt starken Saisonperformance der Süditaliener. Mit Manchester United, dem FC Chelsea, Real Madrid, Paris Saint-Germain und auch dem FC Bayern München gilt die Creme de la Creme des europäischen Fußballs als interessiert an Osimhen, der vor einigen Jahren auch ein unglückliches Gastspiel beim VfL Wolfsburg hatte.

Neapel will den Angreifer jedoch nicht ziehen lassen. Osimhens Vertrag bei den Partenopei läuft noch bis 2025 - soll jedoch alsbald verlängert werden. Dies bestätigte Klubpräsident Aurelio de Laurentiis bei der Vorstellung des neuen SSC-Trainers Rudi Garcia, der auf Meistercoach Luciano Spalletti folgt.

„Wir haben bereits vor der Scudetto-Party mit Osimhen gesprochen und sind uns einig, den Vertrag um weitere zwei Jahre zu verlängern“, sagte de Laurentiis auf der Pressekonferenz gemäß Tuttomercatoweb. „Was die anderen Spieler angeht, müssen wir uns mit Garcia zusammensetzen und ihn beobachten. Ich bin davon überzeugt, dass die Vorbereitung in den Trainingslagern grundlegend ist.“

Neapel-Boss über Osimhen: Beste Entscheidung für den Verein treffen

Osimhen - der 2020 aus Lille nach Neapel gewechselt war und seither in 101 Einsätzen 59 Tore schoss - soll also wohl bleiben, auch wenn de Laurentiis nach Angaben des Transferexperten Fabrizio Romano noch ergänzte: „Sollte ein exorbitantes Angebot eintreffen, das wir nicht ablehnen können, werden wir die beste Entscheidung für den Verein treffen“.

Der Abgang eines weiteren Eckpfeilers der Meistermannschaft scheint indes kaum mehr abwendbar zu sein. Abwehrchef Min-jae Kim dürfte Neapel nur ein Jahr nach seiner Verpflichtung (der Südkoreaner kam von Fenerbahce Istanbul) wieder verlassen - auch hier gilt der FC Bayern als Kandidat auf eine Verpflichtung, laut Romano sogar als Favorit. Hier könnte bereits in den kommenden Wochen eine Entscheidung fallen.