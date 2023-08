Schiedsrichter im Fokus: Drei Thesen von Babak Rafati zum Bundesliga-Start

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und Meister FC Bayern München beginnt am Freitagabend (20.45 Uhr, Sat.1 und Sky) die neue Bundesliga-Saison. Nach zwei Zweitliga-Wochenenden und der ersten Runde im DFB-Pokal zeigte sich bereits: Die Schiedsrichter-Entscheidungen sorgten wieder für reichlich Gesprächsstoff. Das sind meine drei Thesen zu den Themen Videobeweis, öffentliche Kommunikation und Nachspielzeit.

Videobeweis: Erfolg ist ein stückweit planbar – Misserfolg auch

Das Thema Video Assistant Referee (VAR) wird auch in der siebten Saison ein großes Reizthema bleiben. Das zeigte schon der Start der 2. Liga. Beim Spiel zwischen Nürnberg und Hannover gab es zwar einen Eingriff aus dem Videokeller, der Schiedsrichter auf dem Platz blieb trotzdem bei seiner – falschen – Entscheidung auf Elfmeter, obwohl es sich um einen klaren Fehler handelte und es ein Stürmerfoul war. Beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) flüchtet man sich immer darin, dass der Videobeweis doch 95 Prozent richtige Entscheidungen herbeiführe. Nicht allein, dass diese Marke bei genauerem Hinsehen durch Hinzunahme der Vereinsvertreter sicher wackeln würde Der Gewinn an mehr Gerechtigkeit steht in keinem Verhältnis zum Verlust an Emotionen.

Alle Anpassungen, die vermeintlich für Verbesserung sorgen sollen, wie eine höhere Eingriffsschwelle, lösen keine Grundsatzprobleme. Ich bleibe dabei: Die Technik leistet gute Arbeit bei faktischen Entscheidungen wie Abseits und der Frage, ob ein Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums war. Doch die Schiedsrichter, auf dem Platz und im VAR-Keller, kommen mit dem Hilfsmittel weiter nicht zurecht. Große Fortschritte, die man als Erfolg bezeichnen würde, bleiben aus. Auf hitzige Diskussionen nach Entscheidungen durch den Videobeweis können wir uns damit weiterhin einstellen.

Öffentliche Kommunikation dieser Art ersetzt nicht Konfrontation

Der DFB und seine Schiedsrichter versuchen seit einiger Zeit, öffentlich transparenter zu sein. Nach Fehlentscheidungen erklären sie sich vor den Kameras. Die ARD veröffentlichte gerade eine fünfteilige Doku-Serie, die ich aus Erfahrung zu meiner aktiven Zeit mehr als Imagefilm betrachte. Grundsätzlich gilt: Präsenz schafft Akzeptanz. Es kommt aber auch auf das Wie an. Mir scheint das noch zu sehr Alibi. Bei wirklich kontroversen Diskussionen reagiert der DFB reichlich spät und nicht immer einsichtig. Wir brauchen eine andere Fehlerkultur. Eine Pressekonferenz, auf denen die Schiedsrichter ihre Entscheidungen direkt nach dem Spiel erklären können, würde etwa helfen. Auf dem Weg der direkten Konfrontation mit den Fehlern erlangt man ein breites Verständnis in der Öffentlichkeit.

Nachspielzeit: Am Anfang gibt es mehr, dann lässt es nach

Was wir bei der Männer-WM in Katar gesehen haben, setzte sich bei der Frauen-WM fort. Die Referees ließen lange nachspielen. Sehen wir das nun auch bei uns? Der DFB hat in den neuen Regeln festgeschrieben, dass Torjubel explicit einberechnet werden müssen. In der 2. Liga war das mit durchschnittlich etwa acht Minuten Nachspielzeit in den Partien schon zu sehen. Vermutlich ist es zu Beginn auch in der Bundesliga so. Doch die Schiedsrichter tun gut daran, das im Verlauf der Saison wieder zu reduzieren. Denn: In Nachspielzeiten herrscht Chaos, es gibt viele undurchsichtige Situationen, gerade in den Strafräumen. Erfahrene Unparteiische wissen das genau, die jüngeren werden es lernen. Um unnötige umstrittene Entscheidungen zu verhindern, sollten sie Nachspielzeiten auf ein verträgliches Maß reduzieren – und das liegt dann unter dem der FIFA-Turniere.