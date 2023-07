﻿Nichts als die VAR-heit? Das Reizthema Videobeweis

In Köln-Deutz findet sich der wohl umstrittenste Keller der Republik. Dort ist das Video Assistant Center (VAC) beheimatet. Jeder Fußballfan kennt es als den „Kölner Keller“. Seit der Saison 2017/2018 werden Schiedsrichterentscheidungen in den Stadien von Bremen bis München und von Dortmund bis Leipzig in Köln überprüft. Und stets lautet die Frage: Macht der Video Assistant Referee, kurz VAR, des Deutschen liebsten Sport nun gerechter – oder sorgt er nur für neue Aufreger?

Der VAR geht in seine siebte Spielzeit, Auftakt an diesem Wochenende in der 2. Bundesliga. Kritiker gibt es indes mehr als Befürworter: aktive und ehemalige Profis, Trainer, ehemalige Unparteiische und Experten. „Es hat das Spiel nicht fairer und besser gemacht“, sagt etwa Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann, der die Bundesliga für den Pay-TV-Sender Sky begleitet, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Ich erwarte wenig Verbesserung kommende Saison. Jedes Jahr wurde es schlimmer.“ Ähnlich sieht das RND-Kolumnist Babak Rafati, der von 2005 bis 2011 als Referee in der Bundesliga und international im Einsatz war. „Nach sechs Jahren mangelt es immer noch an der Umsetzung“, meint der 53-Jährige.

Kritik von Rafati: VAR „zu detektivisch“

Eingeführt wurde der Videobeweis, um klare Fehlentscheidungen zu verhindern. Phantomtore wie das von Thomas Helmer für den FC Bayern im Jahr 1994 oder von Leverkusens Stefan Kießling vor zehn Jahren sollten nicht wieder vorkommen. Tore, Elfmeter, Platzverweise und Spielerverwechslungen – diese vier Spielsituationen dürfen vom technischen Hilfsmittel gecheckt werden. Vorgabe war stets, mit minimaler Intervention maximalen Nutzen zu schaffen. Im Fall von Abseits oder bei der Beurteilung, ob ein Foul innerhalb oder außerhalb des Strafraums passierte, „leistet die Technik gute Arbeit“, erkennt Ex-Referee Rafati, schränkt aber ein: „Sobald wir zu Entscheidungen mit Interpretationsspielraum kommen, wird es fast schon detektivisch.“

Der DFB konfrontiert Kritiker mit Zahlen, um zu belegen, dass der Videoassistent hilfreich ist. Dem RND liegen Statistiken aus der Vorsaison (bis einschließlich Spieltag 29) vor: 117 Interventionen gab es bis dato, also rund vier Eingriffe pro Spieltag, damit wurden laut DFB insgesamt 99 Fehler verhindert. Hamann wirft dem Verband indes vor, „die Statistiken schönzureden“. Ein weiterer Kritikpunkt: Die Zeit, die nach dem Eingriff aus Köln bis zur Entscheidung vergeht – dem DFB zufolge sind das im Schnitt rund 85 Sekunden. In der vorvergangenen Spielzeit 2021/2022 dauerte es durchschnittlich etwa 77 Sekunden.

Ex-Profis in Liveprozesse einzubinden wird eher problematisch. Jochen Drees, Projektleiter Videobeweis beim DFB

Der VAR bleibt daher vor allem deshalb Reizthema, weil er dem Fußball ein zen­tra­les Element raubt, meint Champions-League-Sieger Hamann: „Emotionen sind ein großer Teil des Spiels. Die meisten Leute sagen: Lasst mich mit dem Zeug in Ruhe.“ Deswegen hält er den Statistiken entgegen: „Wir haben damit sehr wenig gewonnen und sehr viel verloren.“

DFB arbeitet an Neuerungen

Die Verantwortlichen betonten derweil, das Hilfsmittel stets verbessern zu wollen. Einerseits technisch; so wurde etwa die halb automatische Abseitslinie eingeführt, damit knappe Szenen schneller aufzulösen sind. Zudem sollen die Prozesse für Fans, gerade im Stadion, nachvollziehbarer werden. Bei der laufenden Frauen-WM, wie bei anderen internationalen Turnieren zuvor, werden Stadiondurchsagen getestet. Ähnlich gehen die Referees in der nordamerikanischen Football-Liga NFL vor. Jochen Drees, Projektleiter VAR beim DFB, bemängelt gegenüber dem RND, dass „die Kommunikation nur nachgelagert passiert“. Die Zuschauerinnen und Zuschauer vor Ort müssten erst abwarten. Drees: „Ob das ein großer Mehrwert ist, um mehr Transparenz zu erzeugen, bezweifele ich stark. Dennoch werden wir nach dem Turnier die Erkenntnisse auswerten.“

Sinnvoller sei da die Bespielung der Arenaleinwände. Mit „geringem Mehraufwand“ könne das Signal der VAR-Bilder weitergegeben werden, meint Drees, der indes betont: „Da hört unser Einfluss auf, dann ist der Klub respektive der Stadionbetreiber in der Verantwortung.“ Von der DFL war keine aktuelle Stellungnahme zu bekommen. Vergangenen Sommer hieß es von Ligaseite, es gebe mit dem DFB einen Austausch „über mögliche Ansatzpunkte für die technische Fortentwicklung sowie deren Umsetzbarkeit“.

Beständig kommt auch die Forderung, dass ehemalige Spieler die Videoassistenten vor den Monitoren bei gewissen Spielsituationen unterstützen sollten. „Ex-Profis in Liveprozesse einzubinden wird eher problematisch. Wenn es nämlich darum geht, dass sie schnell und regeltechnisch sauber auf dem Niveau eines Bundesliga-Schiedsrichters bewerten“, erwidert Drees, früher selbst Bundesliga-Unparteiischer: „Je mehr Personen an Entscheidungen teilhaben, desto undurchsichtiger wird es. Das macht mich eher skeptisch“, erklärt er. Man hole sich aber im Nachgang „die Meinung ehemaliger Spielerinnen und Spieler ein. Diese Einschätzungen sind wichtig.“

Fest steht: Der Videobeweis verschwindet nicht mehr, daran gibt es keine Zweifel. „Der VAR ist nicht länger ein Projekt“, macht Roberto Rosetti, ehemaliger Topreferee und mittlerweile Schiedsrichterchef der Uefa, auf RND-Nachfrage deutlich. Er betont: „Es ist ein wichtiger und etablierter Bestandteil des Fußballs.“ Auch die zahlreichen Kritiker wissen, dass es kein Zurück gibt. „Die Schraube wird nicht mehr zurückgedreht“, sagt Rafati. Der „Kölner Keller“ wird so auch weiter immer wieder im Fokus hitziger Diskussionen stehen.