Viertelfinale komplett: So geht es bei der Frauen-WM nach dem Achtelfinale weiter

Auch die Achtelfinalspiele der Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland sind Geschichte. Am Dienstag setzten sich Deutschland-Bezwinger Kolumbien (1:0 gegen Jamaika) und Frankreich (4:0 gegen Marokko) in ihren Spielen durch und komplettierten so das Viertelfinale. Während die deutsche Mannschaft bereits in der Vorrunde die Segel streichen musste, stellt der europäische Fußballverband UEFA noch fünf der acht Teilnehmer. Auch Europameister England ist noch dabei. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt, wie es nach dem Achtelfinale beim Turnier weitergeht.

Frauen-WM 2023: Wann geht es nach dem Achtelfinale weiter?

Nach dem Abschluss der Achtelfinalspiele gibt es gleich zwei spielfreie Tage. Am Mittwoch und am Donnerstag ruht der Ball. Am Freitag werden aber die ersten beiden Partien des Viertelfinals ausgetragen.

WM-Spielplan: Wer trifft im Viertelfinale auf wen?

Nach dem Abschluss der Achtelfinalspiele ergeben sich folgende Partien:

Wo sehe ich das Viertelfinale der Frauen-WM im TV?

ARD und ZDF teilen sich die Spiele als Inhaber der Live-TV-Rechte die Partien unter sich auf. Die ARD wird laut Sportschau-Homepage das Spiel Spanien gegen Niederlande am frühen Freitagmorgen im Livestream anbieten und wenige Stunden später zur besten Frühstückszeit das Duell Japan gegen Schweden zusätzlich im linearen TV-Programm ausstrahlen. Das ZDF überträgt am Samstag dann die Spiele zwischen Australien und Marokko sowie England und Kolumbien.

Frauen-WM 2023: Wann und wo finden Halbfinale, Finale und Spiel um Platz 3 statt?

Das Halbfinale folgt in der kommenden Woche am Dienstag, 15. August (10 Uhr) und am Mittwoch, 16. August (12 Uhr). Das Spiel um Platz 3 werden die beiden Verlierer der Halbfinals am Samstag, 19. August (10 Uhr) bestreiten. Einen Tag später, am Sonntag, 20. August (12 Uhr), steht das Endspiel auf dem Programm.

Die Partien in der Übersicht: