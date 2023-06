Erstmals bei einer WM dabei: Er steckt hinter der „Wundermission“ der vietnamesischen Frauen

Wenn das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am Samstag in Offenbach auf Vietnam (18.15 Uhr/ ZDF) trifft, steht für die Deutschen vor allem eine Frage im Fokus: Welche Spielerinnen bekommen einen festen Platz im WM-Kader? Mit 31 Frauen ist das erste Trainingslager in Herzogenaurach am Dienstag gestartet, bis zum Abflug nach Australien am 11. Juli muss sich das Trainerteam von acht Spielerinnen verabschieden.

Die Vietnamesinnen hingegen erleben gerade ihr eigenes kleines Fußballwunder. Zum ersten Mal in der Geschichte haben sie sich für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Damit sind sie neben China, Äquatorialguinea, Thailand und den Philippinen eine von fünf Nationen, in denen Frauen-Teams eine WM-Qualifikation gelungen ist – und Herren-Teams nicht.

Obwohl Vietnam im internationalen Geschäft eine kleine Rolle spielt, ist Fußball die beliebteste Sportart in dem knapp 97-Millionen-Einwohner-Land in Südostasien. Entsprechend groß war die Begeisterung als Ende letzten Jahres feststand: Die Frauen fahren zur WM nach Australien und Neuseeland. „Als der Schiedsrichter das Spiel abpfiff und wir gewonnen hatten, waren wir alle wie ein Haufen Kinder, die herbeiliefen, um uns voller Freude und Glück zu umarmen“, beschreibt Trainer Mai Duc Chung die Szenen nach dem entscheidenden Sieg gegen Taiwan Anfang Februar 2022 in einem Fifa-Interview.

Chung selbst hat einen großen Anteil an den Entwicklungen des vietnamesischen Fußballs – insbesondere dem Frauenfußball. Als das Team am 7. Oktober 1997 das erste Länderspiel überhaupt bestritt, stand der heute 72-Jährige bereits an der Seitenlinie. Im Jahr 2023 ist das Team stark wie nie, belegt im Asien-Ranking den 5. Platz und einen beachtlichen 32. Platz der Fifa-Weltrangliste.

In den letzten 25 Jahren wechselte Chung immer wieder den Job, trainierte einige Klub-Vereine und auch zweimal die Herren-Nationalmannschaft (2007 und 2017). Er gilt vietnamesischen Medien zufolge als Allzweckwaffe und Feuerwehrmann und kehrt dennoch immer wieder zu seinem Herzens-Team zurück. Die Zusammenarbeit mit den Spielerinnen wird nahezu familiär beschrieben. Sie sprechen von „Papa“, während er sie als seine „Töchter“ bezeichnet. „Ich denke immer darüber nach, wie ich den vietnamesischen Frauenfußball weiterentwickeln kann“, sagt Chung und weiter: „Ich hoffe, dass mein kleiner Beitrag zum Gedeihen des vietnamesischen Fußballs beitragen kann.“

Dass er das geschafft hat, bewies er nicht nur mit der WM-Qualifikation, sondern auch mit dem Gewinn der Südostasienspiele (SEA Games) im Mai 2023. Alle zwei Jahre wird der Wettbewerb mit elf Nationen aus der Region ausgetragen. Mit dem Sieg in diesem Jahr stehen die sogenannten „Diamond Girls“ nun bei insgesamt acht Titeln, zum dritten Mal infolge haben sie den Titel unter Trainer Chung verteidigt. Das ist ein neuer Rekord und verschafft dem Coach in seinem Heimatland endgültig den Status einer lebenden Legende, wie vietnamesische Medien berichten. Andere bezeichnen ihn auch als die Seele des vietnamesischen Fußballs.

Schlaftabletten gegen den Druck

Die Begeisterung in Vietnam reicht so weit, dass sich das Medienunternehmen VMG Media die Übertragungsrechte für die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis zum 20. August gesichert hat – noch bevor europäische Länder wie Deutschland, Frankreich oder Großbritannien bereit dazu waren. „Es ist schwierig, die WM-Spiele nach Vietnam zu bringen“, sagte Luang Minh Tuan, Direktor der VMG Media, bei der Bekanntgabe Ende Mai: „Aber es ist nichts im Vergleich zu der Wundermission, die die Golden Star Frauen gemacht haben.“

Mit der Euphorie setzte sich Chung aber auch zunehmend unter Druck. In einem Interview mit dem vietnamesischen Fernsehsender „Than Niem“ berichtet er von schlaflosen Nächten bei den SEA Games. „Eines Nachts öffnete ich mein Telefon und es war 0.30 Uhr. Von da an bis zum Morgen konnte ich nicht mehr schlafen. Ich habe alle nach Kambodscha mitgebrachten Schlaftabletten getrunken“, beschreibt er die Situation. „Eines Nachts musste ich drei Tabletten einnehmen, um etwas Schlaf zu bekommen.“

Der erneute Titel nach dem 2:0 Finale-Sieg gegen Myanmar dürfte neue Kräfte freigesetzt haben. Nach Abpfiff zeigte sich Chung mit Megafon feiernd auf dem Feld, das gesamte Team wurde von Fans bei der Rückkehr am Flughafen empfangen. „Die Fans haben nach diesem Erfolg mehr Vertrauen in den vietnamesischen Frauenfußball“, sagte Stürmerin Huynh Nhu. Der Titel zahlt sich auch finanziell aus für das Team: Der Vietnamesische Fußballverband verkündete kurz darauf, einen Bonus über insgesamt 5,6 Milliarden Dong (219.294 Euro) auszuzahlen.

Bei der WM treffen die „Diamond Girls“ nun auf eine echte Top-Gruppe: Die Gegnerinnen kommen aus Portugal, den Niederlanden und den USA. Stressen wolle Chung sich dadurch aber nicht. Vielmehr freue er sich auf die vietnamesischen Fans. „Wenn unsere Männer- oder Frauenmannschaften gewinnen, gehen die Menschen aus Hanoi jubelnd auf die Straße. Diese Bilder regen unseren Geist an“, sagt er im Fifa-Interview. „Wenn wir bei der Weltmeisterschaft unsere Flagge hissen und die Nationalhymne singen, gibt es nichts, was uns glücklicher machen könnte.“

Nach der WM soll das Fußballleben von Chung dann vorbei sein: Ende des Jahres will er sein Amt als Trainer niederlegen.