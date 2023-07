Vingegaard-Boss Grischa Niermann peilt Vuelta-Triumph an

Kurz nach dem erneuten Gesamtsieg von Jonas Vingegaard bei der Tour de France nimmt Grischa Niermann, deutscher Sportdirektor von Vingegaards Radrennstall Jumbo-Visma, bereits die nächste große Herausforderung in den Blick. „Es ist ja nicht so, dass wir sagen: Wir haben alles gewonnen und gehen jetzt nach Hause. Ich habe nach wie vor einen enormen Spaß, und das nächste Ziel ist, die Vuelta zu gewinnen“, sagte der gebürtige Hannoveraner im Interview der Neuen Presse (NP+), die wie der Sportbuzzer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) angehört.

Vingegaard, der am Sonntag seinen Tour-Gesamtsieg aus dem Vorjahr wiederholt hatte und dabei wie 2022 den stark eingeschätzten Slowenen Tadej Pogacar hinter sich ließ, hatte zuletzt überraschend angekündigt, auch bei der am 26. August beginnenden Spanien-Rundfahrt (Vuelta) starten zu wollen - die letzte dreiwöchige Landesrundfahrt der Saison. Für die Top-Gesamtklassement-Fahrer wie den Dänen ist es eigentlich eher unüblich, mehrere Rennen dieser Kategorie im gleichen Jahr in Angriff zu nehmen.

Vingegaard laut Niermann „zu 100 Prozent sauber“

Die teils spektakulären Duelle zwischen Vingegaard und Pogacar im Zeitfahren und im Hochgebirge riefen bei manchen Beobachtern Zweifel an den Leistungen des Spitzenduos hervor - zumal etwa Jumbo-Visma umstrittene, aber nicht verbotene Nahrungsergänzungsmittel einsetzen soll. Dazu Niermann: „Das wird bei uns keinem aufgedrängt. Für Jonas bringt das sowieso genau null Komma null null null, weil er es meines Wissens nach gar nichts nimmt. Drei Viertel der Teams nehmen es und ein Viertel nicht. Das muss jeder selbst wissen.“ Was Vingegaard zeige, sei „zu 100 Prozent sauber“, führte Ex-Radprofi Niermann weiter aus.

Bei der Frage nach seinem persönlichen Anteil am Tour-Sieg seines Topfahrers gab sich der 47-Jährige bescheiden. „Meinen Anteil kann man natürlich schwierig in Prozenten ausdrücken und in Worte fassen. Zu sagen wäre, dass Jonas ohne sein Team nichts wäre – und das weiß er auch sehr gut. Und dann gibt es auch noch ein Trainerteam, mit dem wir eng zusammenarbeiten“, sagte Niermann, der in seiner aktiven Zeit unter anderem beim damaligen niederländischen Rabobank-Team unter Vertrag stand und selbst mehrfach an der Frankreich-Rundfahrt teilnahm.