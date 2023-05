„Affen“-Rufe gegen Real-Star Vinícius: Spanien, Rassismus und der Fußball

Madrid. In der Minute 74 wandte sich Vinícius Junior am Spielfeldrand zu den Publikumsrängen und zeigte auf einen der Zuschauer: „Du warst das“, sagte er. Dann erklärte er dem Schiedsrichter, dass er als „Affe“ beleidigt worden sei. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel zwischen dem FC Valencia und Real Madrid für zehn Minuten, bis der Stadionsprecher verkündete: „Es werden weder Beleidigungen noch Rassismus toleriert.“ Dann ging das Spiel weiter, bis Vinícius in Minute 97 des Platzes verwiesen wurde, weil er einem Gegenspieler ins Gesicht geschlagen hatte, nachdem dieser ihn ausgesprochen unsanft festgehalten hatte.

Als das Spiel an diesem Sonntag vorbei war (das Valencia 1:0 gegen Madrid gewann), wollte Real-Trainer Carlo Ancelotti nicht über Fußball reden. „Das ganze Stadion hat ‚Affe, Affe, Affe‘ gebrüllt“, sagte er. „Wenn ein Stadion einem Spieler ‚Affe‘ zubrüllt und sich der Trainer überlegt, ob er ihn deshalb wohl lieber aus dem Spiel nimmt, dann geschieht in dieser Liga etwas Schlimmes.“

Dass das ganze Stadion „Affe, Affe, Affe“ gebrüllt hätte, wird durch keine Aufnahme belegt. Es sind auch keine beleidigenden Sprechchöre zu hören. Es gab aber offenbar einzelne Zuschauer, die von den unteren Rängen her Vinícius „Affe“ zuriefen, um ihn zu provozieren. Drei von ihnen hat die Polizei in den Tagen nach dem Spiel festgenommen, gegen sie wird nun ermittelt. Wahr ist auch, dass anderthalb Stunden vor dem Spiel eine Gruppe von mehreren Dutzend Valencianer Hooligans den Mannschaftsbus von Real Madrid mit aggressiven Sprechchören empfing: „Madridistas, Hurensöhne!“ und „Du bist ein Affe, Vinícius, du bist ein Affe“, zur Melodie von „Guantanamera“.

„Können nicht erlauben, dass der Rassismus in den Fußballstadien dominiert“

Am nächsten Tag trat auf der anderen Seite der Erde, im japanischen Hiroshima, der brasilianische Präsident Lula da Silva als Gast beim G7-Gipfel vor die Mikrofone und sagte: „Wir können nicht erlauben, dass der Faschismus und der Rassismus in den Fußballstadien dominieren.“ Das waren starke Worte, und sie waren auf die Anwürfe gegen Lulas Landsmann Vinícius im Valencianer Stadion Mestalla gemünzt. Dass „der Faschismus und der Rassismus“ die spanischen Fußballstadien dominieren, darauf wären die meisten Spanier nie gekommen. „Nur mit der Ruhe, Señores, Gelassenheit“, bat an diesem Mittwoch ein Kommentator der liberalen Zeitung „El Confidencial“, aber es war zu spät. Seit Tagen reden Politiker und Medienleute sehr aufgeregt darüber, ob der spanische Fußball im Besonderen und die spanische Gesellschaft im Allgemeinen wohl rassistisch seien. Wie oft bei solchen Debatten geht es vor allem darum, recht zu behalten. Zu allem Unglück ist Wahlkampf in Spanien, am Sonntag werden neue Lokal- und Regionalparlamente gewählt.

Der spanische Außenminister José Manuel Albares, der immer sehr besonnen auftritt, sagte am Montag, dass die spanische Gesellschaft eine tolerante sei „und den Rassismus klar ablehnt“. Am Dienstag, zu Besuch in Polen, wiederholte er die Botschaft. Seine Kabinettskollegin, die Gleichheitsministerin Irene Montero, glaubt stattdessen, dass sich in Spanien „Hassdiskurse, rassistische Diskurse, fremdenfeindliche Diskurse normalisiert haben“. Als Beispiel für solche Diskurse brachte die Ministerin die Bemerkung einer populären Fernsehmoderatorin, die kürzlich erwähnte, dass sie im Madrider Arbeiterviertel Usera aufgewachsen sei, „bevor es zur Chinatown wurde“. Eine Reporterin der Zeitung „El Mundo“ machte sich danach auf den Weg nach Usera und fand unter den vielen dort lebenden und arbeitenden Chinesen keinen, der sich vom Wort „Chinatown“ beleidigt fühlte, aber eine Spanierin, die es für „unangemessen“ hielt.

Es ist wahrscheinlich ein Problem dieser Debatte, dass die großen Worte „Rassismus“, „Faschismus“, „Fremdenfeindlichkeit“ und „Hassdiskurse“ kaum jemand versteht und sich erst recht niemand mit ihnen identifiziert. Hass verbreiten immer die anderen.

„Fußball ist der einzige Sport, in dem die Beleidigung akzeptiert wird“

Währenddessen berichten viele Fußballer von der Alltäglichkeit verbaler Ausfälle im Stadion. „Ich habe schon alles zu hören bekommen“, sagt der hellhäutige Belgier Thibaut Courtois, Torhüter von Real Madrid, „der Fußball ist zu einer Beleidigung geworden.“ Der Exfußballer und jetzige Trainer vom FC Barcelona, Xavi Hernández, meint: „Fußball ist der einzige Sport, in dem die Beleidigung akzeptiert wird. Ich glaube nicht, dass ein Bäcker oder ein Journalist das aushalten würden.“

Vinícius ist Fußballer, mit 22 Jahren schon ein Star und außerdem dunkelhäutig. Denjenigen, die ihn beleidigen wollen, fällt nichts Besseres ein, als ihn einen Affen zu nennen, immer wieder, nicht nur am Sonntag in Valencia, sondern auch an etlichen Spieltagen in anderen Stadien. Es verleidet ihm die Lust am Spielen. Ist Spanien deswegen rassistisch? Kommt drauf an, wen man fragt.