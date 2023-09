Wie der „ewige Rudi“ für die Zukunft des deutschen Fußballs kämpft

Die Szene, die Rudi Völler in sein Amt als Sportdirektor des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hievte, war sinnbildlich für das abstruse und einfallslose Bild, welches der schlingernde größte Sportfachverband der Welt seit Jahren abgibt: „Es war gar kein Prozess“, verriet Hans-Joachim Watzke, DFB-Vizepräsident und Mitglied der sogenannten Taskforce, die im Januar über den Posten entschied, „dann schaust du in die Runde und dann habe ich spontan gesagt: Rudi, das wär‘ doch was für dich!“

Gemeint war Rudi Völler, der gerade bei seinem langjährigen Klub Bayer 04 Leverkusen als Sportvorstand in Rente gegangen war und sich in Zukunft mehr den weniger stressigen Dingen des Lebens widmen wollte – eigentlich. Denn nicht nur Watzke wusste in diesem Moment, dass Völler kaum „Nein“ sagen könnte und würde. Zunächst wehrte er sich zwar noch und fragte, „ob es denn keinen anderen“ gebe. „Zunächst wollte ich das eigentlich nicht machen.“ Eigentlich.

Er machte es trotzdem – und sitzt beim Länderspiel der Nationalmannschaft an diesem Dienstag in Dortmund gegen Frankreich (21 Uhr, ARD) nun sogar als Interimscoach neben den Nachwuchstrainern Hannes Wolf und Sandro Wagner auf der DFB-Bank. Am Sonntag hatten Völler, Watzke und Co. entschieden, dass es mit Bundestrainer Hansi Flick nach dem 1:4 gegen Japan nicht mehr weitergehen würde.

Nach der Japan-Pleite trat Rudi Völler vor die Kameras

Bereits unmittelbar nach der Pleite war es Völler, der, statt beispielsweise Präsident Bernd Neuendorf, vor die Kameras treten und sich zum Debakel äußern musste. So stand der 63-Jährige in der Mixed Zone im durchgeschwitzten blauen Hemd und mit klitschnassen grauen Haaren und rückte erstmals von seinem wichtigsten leitenden Angestellten ab, den er wenige Tage zuvor im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), zu dem auch der Sportbuzzer gehört, gestützt hatte. „Wir tun gut daran, alle erst mal eine Nacht darüber zu schlafen. Das war eine Blamage“, sagte er und spielte auf Zeit.

Noch in der Nacht steckten dann die DFB-Bosse im Wolfsburger Hotel Ritz-Carlton die Köpfe zusammen und fällten die Entscheidung gegen Flick. Dass dieser am Sonntag dann noch das öffentliche Regenerationstraining leiten musste, war im Nachhinein ein Hohn. Natürlich war auch Gute-Laune-Onkel Völler bei der morgendlichen Veranstaltung anwesend und bedankte sich bei den rund 2500 Fans, die trotz der misslichen Lage gekommen waren.

Am Montagabend schlüpfte „Tante Käthe“, wie er zu seiner aktiven Zeit als Spieler aufgrund seiner lockigen Haarpracht genannt wurde, dann in seine nächste Rolle und stand als Bundestrainer den Medien in Dortmund Rede und Antwort. Danach leitete er mit seinen beiden Assistenten das Abschlusstraining. Der ewige Rudi ist an allen Fronten gefragt und gefordert, denn nebenbei ist er in die Suche nach seinem eigenen Nachfolger aktiv miteingebunden. Als Favorit gilt Julian Nagelsmann, der ehemalige Trainer des FC Bayern München.

„Schwer in Ordnung“: Rudi Völler ist fast überall beliebt

Völler indes ist als eine der wenigen Figuren im deutschen Fußball nahezu überall beliebt. Egal, wohin man kommt, egal, mit wem man spricht: „Der Rudi ist schwer in Ordnung“, heißt es. Und in der Tat ist der gebürtige Hanauer jemand, an dessen Seite man sich wohlfühlt, dem man gern zuhört, wenn er mit feinem Humor seine Anekdoten zum Besten gibt. Bereits als Spieler hat er alles erlebt – und vieles gewonnen. Unter anderem holte er mit Olympique Marseille die Champions League, wurde 1990 mit der DFB-Elf Weltmeister, die er von 2000 bis 2004 als Teamchef übernahm und mit der er 2002 WM-Zweiter wurde.

Völler bekam das Bundesverdienstkreuz, das Silberne Lorbeerblatt, den Bambi und wurde zum „Mann des Jahres des deutschen Fußballs“ gekürt. Die Hymne: „Es gibt nur ein‘ Rudi Völler“ hörte man überall, wo er auftauchte. Und seine Wutrede im ARD-Studio bei Waldemar Hartmann von 2003 („Du sitzt hier und hast drei Weißbier getrunken“) ist bis heute ebenfalls Kult.

Völler (r.) und Waldemar Hartmann bei einem TV-Termin im Anschluss an ihr legendäres Interview. © Quelle: imago/Team 2

Doch der Zahn der Zeit nagt auch an einer Legende. Im März verpasste Völler das Länderspiel gegen Belgien (2:3), musste mit einer Nierenkolik ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Stress ist seitdem nicht weniger geworden. Deshalb dürfte seine Trainerrückkehr eine einmalige Sache bleiben – eigentlich.