Völler und Flick reagieren auf Sammers DFB-Attacke

Nach der vernichtenden Kritik von Matthias Sammer am Zustand des deutschen Fußballs und am Umgang des DFB mit der seiner Einschätzung nach „größten Krise der Geschichte“ haben Bundestrainer Hansi Flick und DFB-Sportdirektor Rudi Völler auf die schwere Schelte reagiert. In einem Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND+), dem auch der Sportbuzzer angehört, betonte die sportliche Führung des Verbandes, dass sie sich mit dem ehemaligen Meistertrainer von Borussia Dortmund im Gespräch befinde. Völler stimmte Sammer in dessen Einschätzungen in Teilbereichen sogar zu.

„Ich bin mit Matthias im Austausch, er ist mit seinen Aussagen oft sehr direkt, manchmal überzeichnet er auch ganz bewusst. Aber: Mit vielen Dingen hat er auch recht“, meinte Völler: „Es ging ihm mit seiner Kritik nicht isoliert um die A-Nationalmannschaft, sondern um den Fußball allgemein und den ganzen Sport.“ Sammer, von 2006 bis 2012 selbst Sportdirektor beim DFB, hatte in einem Bild-Podcast zuletzt schwere Geschütze aufgefahren.

„Wir sind maximal Welt- oder Europameister im Ausreden suchen“, schimpfte der 55-Jährige, nachdem die deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bei den zurückliegenden Weltmeisterschaften bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen mussten und auch die U21 bei der Europameisterschaft nicht über die Vorrunde hinausgekommen war. „Ich bin schockiert und fassungslos, wie man diese Riesen-Krise schönredet und wie man die Dinge versucht, scheinheilig zu erklären“, sagte Sammer und beklagte, dass „niemand“ Verantwortung für die aktuelle Lage übernehme.

Flick sieht in Sammer einen „kritischen Geist“

Flick berichtete im RND-Interview von einem Telefonat mit Sammer, welches er nach dessen Aussagen geführt habe. „Zu mir hat er nicht gesagt: ‚Hansi, was du machst, ist scheinheilig‘. Überhaupt sollte man - das beziehe ich nicht nur auf Matthias - mit pauschalen Urteilen oder Halbwissen immer aufpassen“, betonte der Bundestrainer: „Zuletzt haben wir unsere Nachwuchsreform vorgestellt, auch dafür haben wir viel Kritik eingesteckt. Ich behaupte, dass die meisten Kritiker das Konzept und die Gedanken dahinter nicht kennen. Jedenfalls nicht im Detail.“

Konkret zu Sammer ergänzte Flick: „Für ihn ist immer das große Bild entscheidend – er brennt für die Sache. Es ist nicht immer bequem, aber immer gut, einen solch kritischen Geist dabei zu haben.“