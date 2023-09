Völler und Neuendorf erklären Entscheidung für „Glücksfall“ Nagelsmann

Mit erleichtert wirkenden Mienen saßen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler am Freitagmittag auf dem Pressepodium der DFB-Zentrale in Frankfurt an der Seite des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann. „Einstimmig“ sei der Beschluss in den entscheidenden Gremien ausgefallen, den 36-Jährigen zum Nachfolger von Hansi Flick zu machen und mit einem Vertrag bis Ende der Europameisterschaft 2024 auszustatten.

„Wir freuen uns wirklich sehr, ihn heute hier vorstellen zu dürfen“, ließ Neuendorf verlauten und gab sich zuversichtlich, „dass wir mit ihm eine starke und sehr überzeugende Lösung an der Spitze unserer Nationalmannschaft gefunden haben.“ Nun gelte es nach vorne zu schauen: „Die ganze Konzentration ist auf die Europameisterschaft gerichtet.“ Man sei sich intern sehr schnell einig gewesen, dass Nagelsmann „erster Ansprechpartner“ sein wird, so der Verbandsboss zu Trainer-Suche. Nach ersten Kontaktaufnahmen habe sich am vergangenen Dienstag das Trio Neuendorf, Völler und Nagelsmann in einem persönlichen Treffen über mehrere Stunden über die „gemeinsame Mission“ unterhalten. „Diese Mission muss jetzt absolut im Vordergrund stehen: Das ist der Erfolg bei diesem Turnier und dem verschreiben wir uns gemeinsam und der volle Fokus liegt da drauf.“

Völler bezeichnete es als „Glücksfall, dass wir mit Julian einen Trainer auf dem freien Markt hatten, der bereit war einzuspringen.“ Und das obwohl er „von internationalen Top-Klubs unglaublich gute Anfragen hatte“. Überzeugungsarbeit sei nicht lange nötig gewesen, berichtete der Interimsteamchef von den Gesprächen: „Er hat sofort gebrannt für diese Position. Und das ist auch das wichtigste.“ Es gehe nun vor allem auch darum, „eine gewisse Begeisterung und eine Euphorie zu entfachen: Da ist Julian genau der Richtige mit seiner Art.“

Völler dankt Nagelsmann und dem FC Bayern

Kritischen Stimmen über die Eignung des 36-Jährigen nahm Völler direkt den Wind aus den Segeln: „Auch wenn er noch sehr jung ist hat er schon knapp acht Jahre Trainererfahrung auf dem höchsten Niveau auf dem Buckel.“ Der Sportdirektor habe im Vorfeld mit vielen Personen gesprochen, die Nagelsmann bereits als Trainer erlebt haben: „Da überlasse ich nichts dem Zufall.“

Was die wirtschaftlichen Faktoren des Bundestrainer-Deals angeht, richtete Völler dankende Worte an Nagelsmann. Denn dieser sei dem Verband finanziell „unglaublich entgegen gekommen. Das war so nicht zu erwarten.“ Aber auch dessen Ex-Klub FC Bayern, bei dem Nagelsmann noch unter Vertrag stand, wurde lobend hervorgehoben für die unproblematische Abwicklung: „Bayern München hat wunderbar mitgespielt und ist uns und Julian entgegengekommen - in einer Form, wo ich sagen muss, auch der FC Bayern will, dass wir als DFB, als Nation eine sehr gute Europameisterschaft spielen.“

Es klang vieles nach Aufbruch bei den DFB-Entscheidern: „Ich glaube, dass etwas sehr Positives entstehen kann rund um die Nationalmannschaft, was die Atmosphäre betrifft rund um das Team. Ich glaube das kann und wird ihm gelingen“, so Präsident Neuendorf. Und Sportdirektor Völler sagte dem neuen Bundestrainer seine „hunderprozentige Unterstützung“ zu, weil er „von der Wahl total überzeugt“ sei. Deshalb wolle er Nagelsmann nun dabei helfen, „dass wir unsere Landsleute glücklich machen“.









