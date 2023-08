Vom Rasen ins Wohnzimmer: Fußball 2023/24 - Spannung, Streaming und Leidenschaft!

Es besteht kein Zweifel daran: ohne Streaming-Dienste ist der geneigte Fußballfan mittlerweile aufgeschmissen. In dieser Übersicht findest du alle benötigten Infos.

1. Bundesliga: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die Bundesliga-Saison 2023/24 verspricht wieder packende Fußball-Action und spannende Duelle auf dem Rasen. Glanz, Fans jubeln laut, während Teams um den Sieg kämpfen. Tore, Tränen, Triumph – Fußballfieber erwacht jeden Spieltag aufs Neue.

Freitagsspiele:

Die Freitagsspiele der Bundesliga bieten den Auftakt für das Fußballwochenende. Diese Spiele finden in der Regel um 20:30 Uhr statt. In der Saison 2023/24 werden die Freitagsspiele auf DAZN gestreamt.

Samstagsspiele:

Der Samstag ist traditionell der Hauptspieltag in der Bundesliga mit mehreren Spielen, die über den Tag verteilt sind. Die Anstoßzeiten sind normalerweise um 15:30 Uhr und 18:30 Uhr. Um am Samstag die Einzelspiele, die legendäre Konferenz und das Topspiel zu gucken wird ein WOW-Abo benötigt (ehemals Sky).

Sonntagsspiele:

Die Sonntagsspiele runden das Bundesliga-Wochenende ab und finden in der Regel um 15:30 Uhr, 17:30 Uhr und an 10 Spieltagen um 19:30 Uhr statt. Am Fußballsonntag kann man die Spiele ausschließlich auf DAZN verfolgen.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten für DAZN und WOW:

DAZN: Ab 29,99 Euro monatlich.

WOW: Ab 24,99 Euro monatlich.

2. Bundesliga: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die 2. Bundesliga ist bekannt für ihre Leidenschaft, Intensität und Überraschungen, und die Saison 2023/2024 verspricht erneut mitreißende Fußball-Action auf dem zweithöchsten Spielniveau in Deutschland.

Alle Spiele der 2. Bundesliga werden bei dem Streaming-Anbieter WOW übertragen.

Freitagsspiele:

Wer vor dem 20:30 Uhr Spiel in der Bundesliga nicht genug vom Fußball hat, kann am Freitag die Zwei Zweitligaspiele, welche ab 18:30 zu sehen sind, genießen.

Samstagsspiele:

Der Samstag ist der Hauptspieltag in der 2. Bundesliga, an dem mehrere Spiele parallel ausgetragen werden. Die ersten Spiele starten um 13:00 Uhr. Am Abend um 20:30 Uhr startet das Topspiel.

Sonntagsspiele:

Die Sonntagspiele werden um 13:30 Uhr angepfiffen.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten für WOW:

WOW: Ab 24,99 Euro monatlich.

3. Liga: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die 3. Liga ist ein wichtiger Bestandteil des deutschen Fußballs, in der sich ambitionierte Mannschaften messen und um den Aufstieg kämpfen. Die Saison 2023/2024 verspricht erneut spannende Begegnungen und emotionale Momente. Alle Spiele werden bei dem Streaming-Anbieter MagentaSport übertragen.

Freitagsspiele:

In der Saison 2023/2024 finden die Freitagsspiele immer um 19 Uhr an.

Samstagsspiele:

Die Anstoßzeiten sind üblicherweise um 14:00 Uhr und 16:30 Uhr.

(Sport1: Der Sportsender Sport1 überträgt ebenfalls ausgewählte Samstagsspiele der 3. Liga live im Fernsehen. Dies bietet den Fans eine weitere Option, die Spiele zu verfolgen.)

Sonntagsspiele:

Am Sonntag sind die Anstoßzeiten um 13:30 Uhr, 16:30 und 19:30 Uhr.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten für MagentaSport:

MagentaSport: Ab 7,95 Euro monatlich.

DFB-Pokal: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Der DFB-Pokal bietet oft Gelegenheiten für Überraschungen, da kleinere und weniger bekannte Teams die Chance haben, gegen etablierte Bundesligisten anzutreten. Solche Spiele werden oft als „Pokalschlachten“ bezeichnet und können einiges an Spannung bieten.

Pokalspiele: Wer grenzenlos alle DFB-Pokal-Spiele sehen möchte, braucht ein WOW Abo. Bei WOW kann man jedes Spiel in der Konferenz und im Einzelspiel verfolgen und mit seinem Lieblingsclub mitfiebern.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten für WOW:

WOW: Ab 24,99 Euro monatlich.

Champions League: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die UEFA-Champions League ist bekannt für ihre spannenden Spiele, spektakulären Tore und die Begegnungen der besten Spieler und Mannschaften Europas. Der Wettbewerb ist ein Schaufenster für herausragende Talente und bietet den Vereinen die Möglichkeit, sich international zu profilieren.

Champions League Spieltag: Die dienstags und Mittwochsspiele in der Champions League starten immer um 19:00 Uhr und 21:00 Uhr. Der Streamingdienst Amazon Prime hält exklusiv die Übertragungsrechte für 1. Spiel pro Spieltag. Die restlichen Partien werden ausschließlich von DAZN übertragen.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren. Hier sind einige Informationen zu den Kosten für Amazon Prime und DAZN:

DAZN: Ab 29,99 Euro monatlich.

Amazon Prime: Ab 8,99 Euro monatlich.

Europa League: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die UEFA Europa League bietet den teilnehmenden Mannschaften die Möglichkeit, sich auf internationaler Bühne zu beweisen und gegen Gegner aus verschiedenen Ländern anzutreten. Der Wettbewerb zieht eine breite Zuschauerschaft an und ist für spannende Spiele und Überraschungen bekannt.

Europa League Spieltag: Donnerstags ist die Spielbühne für die Europa League Teilnehmer. Die Anstoßzeiten der Europaspiele verteilen sich gleichmäßig auf 18:45 Uhr und 21:00 Uhr. Der Streamingdienst RTL+ hält exklusiv das Übertragungsrecht für den Wettbewerb.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten RTL+:

RTL+: Ab 6,99 Euro monatlich.

Conference League: Sendezeiten und Streaming-Optionen in der Saison 2023/24

Die Conference League ist ein Fußball-Europapokal-Wettbewerb für Vereinsmannschaften, der erstmals in der Saison 2021/22 ausgetragen wurde. Er ist hinter der UEFA-Champions League und der UEFA Europa League der drittwichtigste Kontinentalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Europa.

Europa League Spieltag: Die Spiele finden an Donnerstagen statt, die Anstoßzeiten der Spiele verteilen sich wie bei der UEFA Europa League, gleichmäßig auf 18:45 Uhr und 21:00 Uhr.

Streaming-Kosten:

Die Kosten für die verschiedenen Streaming-Anbieter können je nach Standort und Abonnement variieren.

Hier sind einige Informationen zu den Kosten RTL+:

RTL+: Ab 6,99 Euro monatlich.

Ganz gleich, ob Bundesliga, 2. Liga oder internationale Wettbewerbe – die Saison 2023/2024 verspricht Fußballfans eine unvergleichliche Reise durch spannende Spiele und Streaming-Optionen. Erleben Sie die Action hautnah und genießen Sie unvergessliche Momente vom Komfort Ihres eigenen Zuhauses aus.

