„Er ist schon ein geiler Junge“: Xavi Simons auf dem Weg zum Weltstar

Malerische Dribblings, eine enge Ballführung und ein gutes Auge für seine Mitspieler – mit diesen Fähigkeiten macht Xavi Simons aktuell in der Bundesliga auf sich aufmerksam. Der 20-jährige Niederländer ist für die Spielzeit 2023/24 von Paris Saint-Germain an RB Leipzig ausgeliehen. Nach vier Bundesliga-Spieltagen gehen schon sieben Scorerpunkte (drei Tore, vier Vorlagen) auf sein Konto. Eine überzeugende Bilanz, mit der der Shootingstar die Abgänge der Leipziger Offensivstars Christopher Nkunku (zu Chelsea) und Dominik Szoboszlai (zu Liverpool) schnell vergessen lassen hat. Aktuell ist der Niederländer der Sympathieträger bei den „Roten Bullen“.

Simons‘ Trainer Marco Rose schwärmte zuletzt von seinem Schützling: „Sein Profil ist außergewöhnlich.“ Neben den fußballerischen Fähigkeiten des Mittelfeldspielers, lobte Rose auch dessen Einstellung: „Er ist nie zufrieden, er will immer mehr. Er ist schon ein geiler Junge.“ Sieben Scorerpunkte in den ersten vier Spielen gelangen in der Bundesliga zuletzt Erling Haaland und Paco Alcácer für Borussia Dortmund. Mit dem BVB verhandelte der fünfmalige A-Nationalspieler der Niederlande im Sommer auch. Der Deal scheiterte, weil die „Schwarz-Gelben“ eine Leihe mit Kaufoption wollten, Simons‘ Klub PSG war aber nur an einer einjährigen Leihe interessiert. In Paris sahen sie schon früh sein Potential.

Bereits als 16-Jährigen verpflichteten die Pariser Xavier Quentin Shay Simons, wie Xavi Simons mit vollem Namen heißt, vom FC Barcelona. Bei den Katalanen hatte „Xavi“, wie der gebürtige Amsterdamer gern genannt werden möchte, seit 2010 gespielt, kam also schon mit sieben Jahren in die Jugendabteilung „La Masia“. Dass er gerne nur „Xavi“ genannt werden möchte, kommt nicht von ungefähr.

Xavi weint nach PSG-Transfer

Sein Vater, ebenfalls früherer Fußballprofi, benannte ihn nach seinem Idol Xavi Hernández vom FC Barcelona. Die katalanische Vereinslegende ist mittlerweile Trainer bei Barca. Ähnlich wie einst der spanischer Mittelfeldregisseur, glänzte auch der niederländische Xavi in „La Masia“. 2019 verpflichtete Paris Saint-Germain den Rechtsfuß. Für den Wechsel zum neureichen PSG hagelte es in den sozialen Medien Hasskommentare von Barca-Fans. Ein Bekannter von Xavi sagte damals: „Er hat, als er diese Entscheidung getroffen hat, eine Woche lang in seinem Zimmer geweint“. Simons soll damals nicht selbst den Wunsch geäußert haben, zu PSG zu wechseln. Es war sein Umfeld, dass für ihn in Paris eine bessere Zukunft sah und ihn zum Transfer überredete.

Schon als Jugendlicher Social-Media-Star

Auf Social Media war Xavi schon als Jugendlicher ein Star. Spielszenen aus den Jugendmannschaften von Barca und später PSG durchfluteten schon das Netz, bevor überhaupt an ein Profi-Debüt von Simons zu denken war. Seine Spielweise erinnerte an Messi und Iniesta, seine blonden Locken an Kolumbien-Legende Carlos Valderrama. Xavi wurde schnell berühmt, hatte bei seinem ersten Profi-Spiel am 10. Februar 2021 im französischen Pokal gegen SM Caen bereits Millionen Follower in den sozialen Medien und einen Vertrag mit Sportartikelhersteller Nike in der Tasche. Heute hat er mit 5,2 Millionen Followern auf Instagram die mit Abstand größte Reichweite aller Leipzig-Profis auf der Plattform. Auf Platz zwei rangiert, weit abgeschlagen, Timo Werner mit 2,7 Millionen Followern.

Eine eigene Marke, auch abseits des Fußballplatzes, zu schaffen, gehört mittlerweile für viele Profis zum Karriereweg. Das hat Xavi mit Sicherheit auch von Neymar gelernt. Bereits in Barcelona nahm der Brasilianer den jungen Niederländer unter seine Fittiche, in Paris festigte sich die Freundschaft zwischen den beiden. Für Simons sei Neymar wie eine Vaterfigur, hieß es mal in Frankreich.

Durchbruch als Profi in Eindhoven

Bei PSG verbuchte Xavi elf Profieinsätze. Für mehr Spielzeit wechselte er 2022 zurück in seine Heimat zur PSV Eindhoven. Dort spielte Simons groß auf, kam in allen 34 Ligaspielen zum Einsatz, erzielte dabei 19 Tore und legte neun weitere auf. Mit Eindhoven wurde er niederländischer Vizemeister und überzeugte so sehr, dass Paris ihn nach nur einem Jahr mit einer zuvor ausgehandelten Rückkaufklausel, für vier Millionen Euro zurückholte. Laut transfermarkt.de beläuft sich Xavis aktueller Marktwert auf 40 Millionen Euro. Doch im Pariser Starensemble sieht man Simons‘ Platz erst in der nächsten Saison, deshalb verliehen ihn die Franzosen in Richtung Leipzig, wo er nun die Bundesliga und seit Dienstag auch die Champions League unsicher macht. Beim Sieg gegen Young Boys Bern (3:1) feierte Xavi sein CL-Debüt und wurde von der UEFA zum Spieler des Spiels gewählt.

Seine Tore feiert Xavi indem er sich einen imaginären Telefonhörer ans Ohr hält und in eine Kamera am Spielfeldrand zeigt. Dieser Jubel ist seinen Geschwistern gewidmet, mit denen der Niederländer oft telefoniert. Mit seinem Bruder kreierte er den Jubel: „Wenn ich treffe, mache ich die Bewegung, zeige in die Kamera auf ihn, sodass er weiß, dass das Tor für ihn und meine kleine Schwester ist.“, erklärte Simons. In Leipzig erhoffen sie sich, diesen Jubel in den kommenden Monaten noch einige Male zu sehen. Bei Xavis aktueller Form werden die Geschwister-Telefonate ab nächstem Sommer dann wohl wieder aus Paris geführt. Wenn Xavi im Juli nach seiner Leihe wieder zu PSG zurückkehrt, werden die Franzosen ihn mit Sicherheit in den eigenen Reihen halten.