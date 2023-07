Von Haaland bis Mané: Die größten Freund-Coups in Salzburg

Der Österreicher Christoph Freund wird ab dem 1. September neuer Sportdirektor beim FC Bayern München und tritt damit die Nachfolge des am Ende der vergangenen Saison von seinen Aufgaben entbundenen Sportvorstands Hasan Salihamidzic an. In über anderthalb Jahrzehnten bei Red Bull Salzburg hat sich der 46-Jährige einen glänzenden Ruf erarbeitet. Viele seiner Transfers entwickelten sich von hoffnungsvollen Nachwuchskickern zu fußballerischen Spitzenprodukten. Einige Beispiele aus Freunds Talentschmiede in der Übersicht.

Erling Haaland

Als er den jungen Norweger im Januar 2019 aus Molde holte, hatte Erling Haaland noch einen weiten Weg vor sich. Doch schon damals sahen Freund und sein Team im Angreifer etwas, was zu dem Zeitpunkt noch nicht alle sahen. Freund sagte gegenüber dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland: “Seine Art und Weise, sein unglaublicher Wille und seine positive Mentalität stehen dafür, dass er außergewöhnliche Geschichten schreibt – er ist ein Phänomen.“ Der Goalgetter brauchte etwas Eingewöhnungszeit – Glück für Salzburg, sonst wären internationale Topklubs sicher früher auf den Superstürmer aufmerksam geworden. Das Ergebnis ist bekannt. Haaland entwickelte bei RB enorme Wucht und Torgefahr, später ging er mit deutlichem Transfergewinn zu Borussia Dortmund. Inzwischen spielt er bei Triple-Sieger Manchester City, sein aktueller Marktwert: 180 Millionen Euro.

Karim Adeyemi

Der heutige Nationalspieler galt während seiner Jugendzeit nicht immer als pflegeleicht. Sein fußballerisches Talent wurde zwar schnell erkannt, doch dafür haperte es unter anderem in der Schule. Für kurze Zeit spielt der Angreifer in der Jugend bei den großen Bayern, wegen einer Disziplinlosigkeit trennt man sich aber wieder von ihm. Die SpVgg Unterhaching nimmt ihn auf, hier wird auch Freund aufmerksam. Mehrere Millionen Euro überweisen die Österreicher 2018 an den Münchner Vorortklub, um den damals noch weitgehend unbekannten Adeyemi zu verpflichten. Der Noch-Salzburg-Sportchef lobt vor allem Adeyemis „extremen Speed und seine Unbekümmertheit. Er spielt nicht nach Schema F, ist ein richtiger Instinktfußballer.“ Und wieder lohnt es sich. Fünf Jahre später wechselt er für ein Vielfaches dieser Summe ebenfalls zum BVB, auch Unterhaching profitiert dank einer üppigen Weiterverkaufsbeteiligung.

Sadio Mané

Was Freund unter anderem auszeichnet, ist sein exzellentes Netzwerk. Und das umspannt die ganze Welt. Schon vor Jahren hatte Red Bull Salzburg begonnen, sich unter anderem in Afrika nach den größten Talenten des Kontinents umzuschauen. Sadio Mané fiel Freunds Scouts früh auf, zunächst ließen sie ihn jedoch noch zum FC Metz in Frankreich ziehen. Kurz darauf schlug Salzburg zu und holte den Angreifer für vier Millionen Euro. Schon in seiner ersten Saison erzielt der Senegalese 19 Treffer und bereitete zehn weitere vor. 2014 zieht er weiter in die Premier League zum FC Southampton - wieder für ein Vielfaches der ursprünglich von Salzburg bezahlten Ablösesumme. Im Anschluss macht er sich beim FC Liverpool einen Namen und steht nun beim FC Bayern unter Vertrag.

Dominik Szoboszlai

Freund ist nicht nur in Afrika, Nord- und Zentraleuropa gut vernetzt, sondern auch im Osten des Kontinents. In Ungarn entdeckte er mit seinem Team den Mittelfeldspieler Dominik Szoboszlai, den er 2016 aus Videoton nach Salzburg lotste. Nach einer Anlaufzeit bei Salzburgs Farmteam FC Liefering in der 2. Liga kam Szoboszlai zu ersten Einsätzen in der österreichischen Bundesliga. Unter Salzburgs Ex-Coach Jesse Marsch spielte er sich auf den offensiven Außenbahnen fest, Anfang 2021 folgte - wieder mit einem Gewinn im zweistelligen Millionenbereich - der Wechsel zu RB Leipzig. Kürzlich ging der 22-Jährige für noch mehr Geld zum FC Liverpool.

Von Salzburg über Leipzig nach LiverpooL: Dominik Szoboszlai. © Quelle: IMAGO/Jan Huebner

Dayot Upamecano

Dass sich hochtalentierte Spieler aus Frankreich für einen Wechsel nach Österreich entscheiden, kommt nicht oft vor. Vor seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg 2015 waren etwa auch schon Manchester City und die Bayern am Verteidiger dran. „Wir konnten ihm versichern, dass Salzburg die beste Wahl war, bevor er dann bei Manchester City oder Bayern oder Leipzig den nächsten Schritt gehen konnte“, erzählte Freund. Tatsächlich zahlte sich dieser Schritt für beide Seiten aus. Upamecano kam für etwas mehr als zwei Millionen Euro aus Valenciennes, später verkaufte Salzburg ihn für knapp 19 Millionen Euro an Leipzig. Nun trifft er beim FC Bayern auf seinen alten Weggefährten Freund. Der FCB ließ sich die Verpflichtung 42,5 Millionen Euro kosten.

Konrad Laimer

Der ablösefreie Neuzugang der Münchner ist ein Beispiel dafür, dass Salzburg Talente nicht nur verpflichten, sondern auch selbst ausbilden kann. Der Mittelfeldspieler durchlief fast alle Jugendteams der Salzburger Akademie. 2017 wurde er dann für sieben Millionen Euro ebenfalls an RB Leipzig verkauft.

Enormer Transfergewinn

Allein mit diesen sechs Spielern erwirtschaftete Salzburg ein Transferplus von etwas mehr als 110 Millionen Euro – zu einem großen Teil ist das Freunds Verdienst. Die Philosophie geht auf: Junge Spieler selbst ausbilden oder früh im Ausland scouten, über das „Farm-Team“ FC Liefering in der zweiten Liga an den Profifußball heranführen – und sie dann in der ersten Liga sowie auf europäischer Bühne zu umworbenen Top-Spielern formen. „Es war unser Plan, diesen Weg zu gehen, wir wussten immer, was wir wollen“, betonte Freund einst im Sportbuzzer-Interview. „Dass es in dem Maße aufgeht, wir regelmäßig so viele Transfers in der Größenordnung machen, ist außergewöhnlich.“

Trainer

Nicht nur viele Spieler entwickelten sich in Salzburg prächtig, auch für Trainer ist der Klub bis heute ein Sprungbrett für höhere Aufgaben. Roger Schmidt (heute Benfica Lissabon), Oliver Glasner (zuletzt Eintracht Frankfurt) oder Marco Rose (heute RB Leipzig) sind nur einige Beispiele dafür, wie man es aus der Mozartstadt in die große Fußball-Welt schaffen kann.