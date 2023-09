So lief der Saisonstart für die DFB-Stars Gündogan, Havertz und Co.

Mit sieben Legionären bestreitet die deutsche Nationalmannschaft den Auftakt in die EM-Saison. Unter ihnen: Ilkay Gündogan und Kai Havertz – zwei Topstars aus dem Kader von Bundestrainer Hansi Flick, die im Sommer den Verein gewechselt haben. Der einzige DFB-Neuling Pascal Groß zählt ebenso zu den Profis, die außerhalb der Bundesliga ihr Geld verdienen. Wie lief es für Havertz, Gündogan, Groß und Co. in der noch jungen Saison bisher? Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), gibt einen Überblick.

Ilkay Gündogan (FC Barcelona)

Vier Spiele, zwei Vorlagen – für Ilkay Gündogan lief es beim FC Barcelona bisher ordentlich. Nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester City verließ er den Premier-League-Klub als Triple-Sieger und erfüllte sich seinen „Kindheitstraum“, wie er im Interview mit der Sport Bild noch einmal betonte. Nach einem Remis zum Start und drei Siegen, darunter einem turbulenten 4:3 gegen den FC Villareal, stehen die Katalanen um Gündogan, seinen DFB-Kollegen Marc-André ter Stegen und Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski auf Platz drei von Spaniens La Liga.

Vor dem Start ins EM-Jahr bekam der 32 Jahre alte Mittelfeldstratege von Rudi Völler ein großes Lob. „Ilkay hat über Jahre ganz stark gespielt bei Manchester City“, sagte Völler der Sport Bild: „Es ist doch klar, dass er jetzt auch in der Nationalmannschaft als Führungsspieler vorangehen will. Er wird ein wichtiger Faktor sein.“ Bei der WM stand Gündogan dreimal in der Startelf, im Test gegen Kolumbien (0:2) war er Kapitän. Der Barca-Profi meint: „Wir müssen jetzt beweisen, dass wir nicht nur bei Topvereinen spielen, sondern dass wir auch die Qualität haben, uns auf Nationalmannschafts-Ebene mit den Besten zu messen.“

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona)

Schon 381 Spiele für den FC Barcelona stehen in seiner Vita: Marc-André ter Stegen ist seit Jahren unumstrittener Stammtorwart der Katalanen. In den bisherigen vier Partien der neuen Saison stand zweimal die Null. Gerade erst verlängerte der 31 Jahre alte Keeper seinen Vertrag bei Barca bis 2028. In Abwesenheit des immer noch verletzten DFB-Kapitäns Manuel Neuer wird ter Stegen weiterhin als deutsche Nummer eins in die anstehenden Länderspiele gehen. Mindestens. Denn jüngst sagte Flick im Kicker: „Marc-André ter Stegen hält in Barcelona überragend, hat es auch bei uns gut gemacht.“ Der Ex-Gladbacher betonte am Mittwoch selbstbewusst: „Ja, ich bin die Nummer eins im Moment. Ich habe lange auf diesen Moment gewartet und glaube, dass ich den Moment nutzen kann. Ich werde alles dafür tun, dass ich den Status behalte.“

Ja, ich bin die Nummer eins im Moment.“ Marc-André ter Stegen

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

In seiner zweiten Saison bei Real Madrid ist Antonio Rüdiger weiter ein wichtiger Faktor, aber wie schon in der ersten Spielzeit nicht uneingeschränkter Stammspieler. Im ersten Liga-Spiel mit den „Königlichen“ beim FC Getafe (2:0) startete wieder Eder Militao, doch der Brasilianer fällt nun vorerst verletzt aus. Schon nach 40 Minuten musste Trainer Carlo Ancelotti wechseln. Seither bildet Rüdiger mit dem ehemaligen Münchener David Alaba die Abwehrzentrale. Unter Flick ist der gebürtige Berliner derweil fraglos gesetzt, um ihn herum herrscht ein großer Konkurrenzkampf: Niklas Süle, Nico Schlotterbeck, Malick Thiaw und Jonathan Tah wollen neben Rüdiger zur Stammelf gehören.

Kai Havertz (FC Arsenal)

Der 24 Jahre alte Offensivspieler wechselte für 75 Millionen Euro innerhalb Londons vom FC Chelsea zum FC Arsenal. Gemeinsam mit Martin Ödegaard und dem ebenfalls neu gekommenen Declan Rice bildete Kai Havertz in allen vier Premier-League-Spielen die Dreierreihe im Mittelfeld. Der Start ist gelungen, es gab drei Siege und ein Remis. Bislang war Havertz aber noch an keinem der insgesamt acht Arsenal-Tore beteiligt. Gegen Manchester United (3:1) am vergangenen Wochenende verpasste er eine Großchance und verschuldete den Gegentreffer, wurde dann auch nach 77 Minuten ausgewechselt. Insgesamt ist der Start des DFB-Profis bei den „Gunners“ also durchwachsen gewesen.

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

Sieben Jahre Erfahrung in der Premier League bringt der DFB-Debütant mit. Nun geht für Mittelfeldspieler Pascal Groß mit der erstmaligen Nominierung ins DFB-Team ein „Kindheitstraum“ in Erfüllung, sagte der 32-Jährige am Dienstag. Der Spätberufene spielte gerade in der vergangenen Saison stark (neun Tore, acht Assists) – diese Bilanz überzeugte auch Bundestrainer Hansi Flick. In dieser Spielzeit stellte Groß nun einen Rekord auf: Sein erstes Tor der laufenden Serie vor anderthalb Wochen gegen West Ham United (3:1) war Nummer 28 für Brighton in Englands Eliteliga – keiner hat in der Geschichte des Klubs von der Ärmelkanal-Küste jemals mehr getroffen.

Kevin Schade (FC Brentford)

Nach einer halbjährigen Leihe vom SC Freiburg zum FC Brentford griff diesen Sommer die Kaufpflicht. Die abgelaufene Rückrunde bei Brentford lief für Kevin Schade – teils verletzungsbedingt – noch nicht rund. Auch die U21-EM, bei der das deutsche Team bereits nach der Vorrunde die Segel streichen musste, war für den Stürmer kein erfolgreiches Kapitel. In drei der ersten vier Premier-League-Spiele startete Schade nun aber für Brentford, erzielte auch schon einen Treffer. So kommt er in solider Form zum DFB-Team.

Malick Thiaw (AC Mailand)

Er war einer der ganz wenigen deutschen Lichtblicke bei den Juni-Testspielen gegen die Ukraine (3:3), Polen (0:1) und Kolumbien (0:2). Der Champions-League-Halbfinalist von der AC Mailand ist nun in seine zweite Saison beim italienischen Traditionsklub gegangen, kam im Sommer 2022 für rund neun Millionen Euro vom FC Schalke 04. Bei den drei Auftaktsiegen stand Thiaw stets in Mailands Startelf – und sorgte mit dafür, dass es nur zwei Gegentreffer gab. Als punktgleicher Tabellenzweiter dürfte der ehemalige Schalker einiges an Selbstvertrauen mitbringen.

Für Deutschland um Gündogan, Havertz und Co. kommt es am Samstag (20.45 Uhr, RTL) zum Wiedersehen mit WM-Gegner Japan. In Katar verlor Flicks Elf mit 1:2 – die Pleite leitete das spätere blamable Vorrunden-Aus ein. Am Dienstag (21 Uhr, ARD) trifft das deutsche Team dann in Dortmund auf Vizeweltmeister Frankreich.