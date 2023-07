Top-Elf der neuen Fußball-Rentner: Diese Stars beendeten 2023 ihre Karriere

Zahlreiche Top-Stars haben 2023 bereits ihr Karriereende verkündet. Zu den frisch gebackenen Fußball-Rentnern zählen seit diesem Jahr auch große Namen wie Zlatan Ibrahimovic, Mesut Özil oder Gareth Bale. Der Sportbuzzer, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), hat eine Top-Elf zusammengestellt, die es sicherlich mit einigen noch aktiven Teams aufnehmen könnte.

Tor

Andriy Pyatov: Der 39-Jährige ist eine echte ukrainische Torwartlegende. Nach 16 Jahren bei Schachtjor Donezk beendete Pyatov im Sommer 2023 seine erfolgreiche Karriere. Elf nationale Meisterschaften, acht Pokalsiege und der UEFA-Cup-Sieg 2009 gehören zu seinen größten Erfolgen (alle mit Donezk). Für die ukrainische Nationalmannschaft stand der Schlussmann 102 Mal auf dem Feld.

Abwehr

Sime Vrsaljko: Der kroatische Rechtsverteidiger spielte in seiner Karriere unter anderem für Inter Mailand und Atlético Madrid. Mit den Madrilenen gewann er auch die spanische Liga und die Europa League. 2018 stand er im WM-Finale auf dem Platz, unterlag mit Kroatien aber Frankreich. 2023 beendete er seine - von einigen Verletzungen geprägte - Laufbahn im Alter von nur 31 Jahren.

Gerard Piqué: Die spanische Innenverteidiger-Legende verbrachte den Großteil der Karriere beim FC Barcelona. Dort war Piqué integraler Bestandteil der goldenen Generation, die den Weltfußball über Jahre dominierte. Zu seinen Erfolgen zählen neben unzähligen nationalen Titeln vier Champions-League-Triumphe (einer mit Manchester United) und der WM-Sieg 2010 mit der spanischen Nationalmannschaft. Zum Jahreswechsel kommunizierte der Defensivspieler überraschend und mitten in der Saison das Ende seiner Laufbahn.

Jonas Hector: Dass im schnelllebigen Fußballgeschäft ein Spieler seine gesamte Karriere nur für einen Verein bestreitet, ist heutzutage eine große Seltenheit. Mit Hector verließ in diesem Sommer eine absolute Klub-Ikone die Fußballbühne. Der Linksverteidiger verbrachte seine gesamte Profilaufbahn beim 1. FC Köln. Selbst, als die “Geißböcke” in die zweite Liga abstiegen, blieb Nationalspieler Hector (43 Einsätze) den Kölnern treu. Nach Ablauf der zurückliegenden Bundesliga-Saison machte er mit 347 Pflichtspielen (23 Tore, 29 Vorlagen) im Gepäck Schluss.

Mittelfeld

Cesc Fabregas: Der Spanier gehört zu den erfolgreichsten Titelsammlern der vergangenen beiden Jahrzehnte. Mit der spanischen Nationalmannschaft, dem FC Arsenal, dem FC Chelsea und dem FC Barcelona gewann er vom Weltmeistertitel über zwei Champions-League-Pokale bis zu zahlreichen nationalen Titeln alles, was das Fußballerherz begehrt. Der Mittelfeldstratege verbrachte seine letzte Saison 2022/23 beim italienischen Zweitligisten Como, wo er Ende Juni 2023 einen Schlussstrich zog und anschließend als Jugendtrainer im Klub weiterarbeitete.

Marek Hamsik: Der Slowake entwickelte sich in zwölf Jahren (2007-2019) bei der SSC Neapel zu einem unersetzlichen Teil des Vereins. Für die amtierenden Serie-A-Champion absolvierte der Mittelfeldmotor 520 Spiele und erzielte dabei 121 Treffer. Seine Karriere ließ er mit einer Bummeltour durch China, Schweden und die Türkei ausklingen. Zwischen 2009 und 2018 wurde Hamsik acht Mal zu Slowakeis Fußballer des Jahres gewählt - nur 2011 und 2012 musste er sich mit dem zweiten Platz hinter Martin Skrtel begnügen.

Mesut Özil: Über Stationen bei Schalke 04 und Werder Bremen gelang Özil der Sprung auf die internationale Bühne. Über Jahre galt er beim FC Arsenal und Real Madrid als einer der besten Spielmacher der Welt. In dieser Rolle gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft auch die Weltmeisterschaft 2014. Große internationale Titel blieben ihm im Vereinsfußball allerdings verwehrt. In der DFB-Auswahl setzte es zudem ein unrühmliches Ende: Durch ein Foto mit dem umstrittenen türkischen Staatspräsidenten Erdogan war Özil bereits in Misskredit gebracht worden, nach dem blamablen Ausscheiden nach der WM-Vorrunde 2018 wurde vor allem der damals 29-Jährige für die schlechten Leistungen verantwortlich gemacht. Von den DFB-Bossen fühlte er sich nicht ausreichend verteidigt und trat aus der Nationalmannschaft zurück. Insgesamt war er dreimal (2011, 2012, 2015) zum Nationalspieler des Jahres gewählt worden. Im März 2023 beendete der 34-Jährige seine Karriere nach zwei Saisons in der türkischen Liga.

Gareth Bale: Bei Tottenham Hotspur trat Bale als hochveranlagter Offensivspieler auf der großen Fußballbühne in Erscheinung. Sein Transfer zu Real Madrid 2013 für mehr als 100 Millionen Euro war seinerzeit ein Rekord. In seiner Blüte gab es kaum bessere Akteure als den Waliser, doch in den letzten Jahren verlegte Bale seine Interessen vom Fußballplatz langsam aber sicher in Richtung Golfplatz. 2020/21 kehrte er für eine Saison auf Leihbasis nach Tottenham zurück. 2022 wechselte er dann in die MLS zu Los Angeles FC. Kurz nach der Weltmeisterschaft in Katar verkündete der 33-Jährige dann sein Karriereende.

Sturm

Zlatan Ibrahimovic: Der Schwede ist eine der schillerndsten Figuren, die der Fußball je gesehen hat. Nicht nur mit seinem Killer-Instinkt vor dem Tor, auch mit seinen Sprüchen und Eskapaden neben dem Platz wusste “Ibra” für mehr als zwei Jahrzehnte zu unterhalten. Seine Stationen als Spieler führten ihn unter anderem zum FC Barcelona, Inter und AC Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester United. Trotz unzähliger Titel in verschiedenen Ligen blieb dem Stürmer der Champions-League-Titel in seiner Karriere verwehrt. 2023 beendete er seine glanzvolle Laufbahn (558 Tore in 949 Spielen) im Alter von 41 Jahren.

Emmanuel Adebayor: Im März 2023 machte der 39-Jährige einstige Stürmerstar nach insgesamt 593 Profi-Spielen und 207 Toren Schluss, nachdem er die letzten zwei Jahre bei Semassi in seiner Heimat Togo verbracht hatte. Zwischen 2006 und 2015 war Adebayor für Tottenham, ManCity und Real Madrid auf Torejagd gegangen. 2008 wurde er zu Afrikas Fußballer des Jahres gewählt.

Gonzalo Higuain: Mehr als 360 Tore für Verein und Nationalmannschaft sprechen für sich. Der heute 35 Jahre alte Argentinier stürmte im Verlauf seiner Karriere etwa für Real Madrid, Neapel und Juventus Turin und feierte dabei zahlreiche Titelgewinne in Spanien und Italien. Seinen einen großen internationalen Titel, den Europa-League-Sieg 2019, eroberte er aber beim FC Chelsea, wo er eine halbe Saison auf Leihbasis spielte. Mit Argentinien erreichte er 2014 das WM-Finale, das gegen Deutschland knapp verloren ging (0:1 n.V.). Seinen Karriere-Abend verlebte er in der MLS bei Inter Miami, wo er nach 14 Toren in 26 Liga-Partien seinen Vertrag auslaufen ließ und zum 1. Januar 2023 seine Fußballschuhe an den Nagel hängte.

Eine erweiterte Auswahl an Spielern, die 2023 ihre Karriere beendeten: Joao Miranda (u.a. Atlético Madrid), Christian Fuchs (u.a. Leicester City), Fernando Llorente (u.a. Juventus Turin), Joaquín (u.a. Valencia), Diego Contento (u.a. FC Bayern), Asamoah Gyan (u.a. Sunderland), Theodor Gebre Selassie (u.a. Werder Bremen), Wesley (u.a. Werder Bremen), Bojan Krkic (u.a. FC Barcelona), Fin Bartels (u.a. Werder Bremen), Eljero Elia (u.a. Hamburger SV), Adam Szalai (u.a. Mainz 05), Nils Petersen (u.a. SC Freiburg), Jonas Hector (1. FC Köln), Alexander Walke (u.a. SC Freiburg)