Von Mudryk bis Tonali: Das sind die fünf Top-Stars der U21-EM

Bei einer U21-Europameisterschaft haben schon einige Top-Stars ihrer Karriere ordentlich Schwung verliehen. Auch in diesem Jahr nehmen wieder einige der größten europäischen Talente an dem Turnier in Georgien und Rumänien teil. Spieler wie Jude Bellingham (England), Jamal Musiala (Deutschland) oder auch Pedri (Spanien) spielen zwar aufgrund ihrer tragenden Position in den jeweiligen A-Nationalteams leider keine Rolle mehr bei dieser EM, doch das am Mittwoch beginnende Turnier, das mit dem Finale am 8. Juli endet, hat einige Shootingstars zu bieten. Das sind die fünf Top-Stars der U21-EM.

Mykhaylo Mudryk (Ukraine, FC Chelsea): Bei der Ukraine dürfte Mudryk für eine One-Man-Show sorgen. Keiner seiner Mitspieler kommt zumindest was den Marktwert von 50 Millionen betrifft, auch nur in die Nähe des wertvollsten ukrainischen Fußballers. Doch Mudryk ist außer Form, erzielte nach seinem 70-Millionen-Transfer zum FC Chelsea kein einziges Tor in der Premier League. In London wurde er bereits als Flop abgestempelt, in der Ukraine ist er der Hoffnungsträger einer ganzen Nation. Eigentlich spielt der 22-Jährige bereits fest für das A-Team, soll aber die EM nutzen, um sich für die kommende Saison bei Chelsea wieder in eine bessere Verfassung zu spielen.

Sandro Tonali (Italien, AC Mailand): Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler ist der Kopf der italienischen U21 und auch schon ein wichtiger Faktor im A-Team - Tonali debütierte bereits im Oktober 2019 im Alter von erst 19 Jahren in der Squadra Azzurra. Bei seinem Klub AC Mailand ist er aus dem Zentrum nicht mehr wegzudenken. Er ist der Denker und Lenker bei den Rossoneri. In jungen Jahren wurde er mit Andrea Pirlo verglichen, Tonali selbst beschreibt sich eher als Gennaro Gattuso. „Wenn wir Daniele de Rossi zu dieser Mischung hinzufügen, vervollständigt ihn diese Beschreibung“, sagte Milan-Coach Stefano Pioli einst.

Jacob Ramsey (England, Aston Villa): Der Weg von Ramsey ist klar vorgezeichnet: Nach der U21-EM geht es sehr wahrscheinlich ins A-Team. Denn der 22-Jährige ist auf seiner Position einer der besten englischen Spieler - zumindest wenn es um Spieler unter 23 geht. Ein wenig erinnert der Profi von Aston Villa an Jude Bellingham. Es ist das Aussehen, aber auch die Spielweise. Beide suchen aus dem zentralen Mittelfeld heraus den Drang nach vorne. Ramsey erzielte für den Klub aus Birmingham sechs Tore in 35 Spielen, gab zudem noch sieben Vorlagen. Es gibt bereits erste Gerüchte über einen Wechsel, doch Ramsey blendet das aus. „Als ich zu den Profis kam, war Jack (Grealish, Anm. d. Red.) an dem Punkt, an dem ich auch sein möchte: Kapitän bei Villa und Spieler in der englischen Nationalmannschaft“, sagt der Mittelfeldspieler.

Amine Gouiri (Frankreich, FC Stade Rennes): Im Rennen um die Torjäger-Kanone dürfte dieser Name eine große Rolle spielen. Kein anderer Mittelstürmer der U21-EM ist laut transfermarkt.de so viel Wert wie der 23 Jahre alte Franzose. Gouiri liefert seit einigen Jahren ab, erzielte für seinen Ex-Klub OGC Nizza trotz seines jungen Alters 22 Tore in 72 Ligue-1-Spielen. In der abgelaufen Spielzeit performte der Angreifer noch besser für Stade Rennes, kam auf 15 Treffer in 33 Einsätzen. Frankreichs offensiven Außenbahnen sind mit Michael Olise von Crystal Palace und Amine Adli von Bayer Leverkusen bestens besetzt. Im bevorzugten 4-3-3-System wäre Gouiri der zentrale Stürmer - mit eingebauter Torgarantie. Schafft er es wie auch schon 2017 bei der U17-EM, das Turnier als bester Torschütze abzuschließen? Damals erzielte er acht Tore, eins mehr als das abgestürzte Mega-Talent Jann-Fiete Arp.

Youssoufa Moukoko (Deutschland, Borussia Dortmund): Ein deutscher Spieler darf in dieser Liste nicht fehlen - und natürlich fällt die Wahl auf Moukoko. Der erst 18-Jährige ist nach dem Rumänen Adrian Mazilu (17 Jahre) der jüngste Spieler des Turniers. Dennoch gehört der BVB-Stürmer mit einem Marktwert von 30 Millionen Euro zu den wertvollsten Talenten. Über die Bestmarken von Moukoko ist alles gesagt. Was ihm fehlt, ist der absolute Durchbruch. In Dortmund bewegt er sich noch etwas im Schatten von Sebastién Haller. Beim DFB hoffen alle, dass der Rekordmann eines Tages die Debatte um die Nummer neun auch langfristig beenden kann. „Er weiß, was er kann. Er ist ein Riesentalent, das das jetzt bei der Europameisterschaft gegen Topgegner bestätigen muss. Da muss er sich durchsetzen. Er hat das Zeug dazu und wir werden es in den nächsten Spielen erleben“, sagte der deutsche Co-Trainer und Talente-Experte Hermann Gerland.