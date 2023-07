Offiziell: Nationalspieler Halstenberg wechselt zu Zweitligist Hannover

Die Rückkehr ist perfekt: Nationalspieler Marcel Halstenberg wechselt von Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig zu Hannover 96. Das teilte der Zweitligist aus der niedersächsischen Landeshauptstadt am Mittwoch mit. Für den neunmaligen Nationalspieler überweist sein neuer Arbeitgeber laut Informationen der Neuen Presse, die wie der Sportbuzzer zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) gehört, rund 700.000 Euro. Halstenberg hatte noch ein Jahr Restvertrag bei den Sachsen, sein Kontrakt bei 96 läuft bis Sommer 2025.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Leipziger hatten den 31 Jahre alten Abwehrspieler am Mittwoch vom Training freigestellt, damit er Vertragsgespräche führen konnte. Nach der Verpflichtung des französischen Innenverteidigers El Chadaille Bitshiabu von Paris Saint-Germain und wegen seiner langjährigen Verdienste um den Klub war RB bereit, Halstenberg schon ein Jahr vor Vertragsende und deutlich unter dem Marktwert ziehen zu lassen.

Halstenberg erklärte in einer 96-Mitteilung: „Bei mir ist die berühmte Floskel tatsächlich wahr: Ich habe als kleiner Junge wirklich in 96-Bettwäsche geschlafen. Bei Hannover 96 habe ich fast meine gesamte Jugend verbracht und meine Familie und mein Freundeskreis sind hier fest verwurzelt. Ich hatte immer den großen Wunsch, in meiner Karriere wieder für meinen Heimatklub zu spielen.“ Sportdirektor Marcus Mann fügte hinzu: „Für das Zustandekommen dieses Transfers waren viele Gespräche und die große Bereitschaft mehrerer Parteien notwendig. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken.“ Halstenberg werde sportlich wie menschlich „mit seiner Erfahrung enorm helfen, darüber hinaus identifiziert er sich mit dem Klub und der Stadt zu einhundert Prozent“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Halstenberg-Rückkehr hat private Gründe

Halstenberg wurde in der Nachbarstadt Laatzen geboren und spielte bis 2011 in der Jugendabteilung und in der zweiten Mannschaft von Hannover. Über Borussia Dortmund II und den FC St. Pauli kam er 2015 nach Leipzig und wurde dort zum DFB-Profi.