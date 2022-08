﻿Von Reunions bis zum Stimmungskracher: Wolff Fuss checkt die deutschen Champions-League-Gruppen

In weniger als zwei Wochen geht es bereits los: Der FC Bayern München, RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt kennen nun ihre jeweiligen Gruppengegner in der Champions League. Exklusiv für das RedaktionsNetzwerk Deutschland hat TV-Kommentator und RND-Kolumnist Wolff Fuss alle deutschen Gruppen gecheckt.

Der FC Bayern München gegen Robert Lewandowski und seinen neuen Klub FC Barcelona, Borussia Dortmund gegen Erling Haaland und Manchester City. Die Auslosung der Gruppenphase der Champions League in Istanbul hat dem deutschen Meister und dessen Vize brisante Wiedersehen in echten Knallergruppen beschert. RB Leipzig muss zudem gegen Titelverteidiger Real Madrid bestehen, Neuling Eintracht Frankfurt gegen Tottenham Hotspur um Stürmerstar Harry Kane. Und Bayer Leverkusen bekam unter anderem die äußerst unangenehme Aufgabe Atlético Madrid zugelost.

RND-Kolumnist und Sky-Kommentator Wolff Fuss sieht keinen Topfavoriten auf den Titel. „Manchester City, Liverpool, Real und Bayern gehören zum Kreis derer, die gewinnen können“, sagt der Experte, der nachfolgend alle Königsklassen-Gruppen mit deutscher Beteiligung analysiert.

Gruppe B (Bayer Leverkusen – mit den Gegnern FC Porto, Atlético Madrid und FC Brügge)

Der Wolff-Fuss-Check: „In dieser Gruppe ist Bayer Leverkusen eigentlich klarer Kandidat auf Platz zwei hinter dem eindeutigen Gruppenfavoriten Atlético um und mit Trainer Diego Simeone. Ich kann mir auf Bayer nach dem bisherigen Verlauf der Saison allerdings überhaupt noch keinen Reim machen. Immerhin steht das Team mit null Punkten auf dem zweitletzten Platz der Fußball-Bundesliga, ist außerdem gegen einen Drittligisten in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Wenn Leverkusen also in der Champions-League-Gruppenphase so auftritt wie aktuell, wird das sehr, sehr schwer mit dem Weiterkommen. Wenn die Mannschaft jedoch ihr riesiges Talent ausspielt, kann es gehen. Von Platz zwei bis vier ist deswegen alles möglich. Bayers besondere Herausforderung: In dieser Gruppe erwartet natürlich jeder den Einzug in die K.-o.-Phase. Dabei bringt neben Atlético auch der FC Porto eine unheimliche Erfahrung mit.“

Gruppe C (Bayern München – mit den Gegnern FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen)

Der Wolff-Fuss-Check: „Ach guck: Die Bayern treffen auf den FC Barcelona mit Robert Lewandowski. Offiziell sind all die Ungereimtheiten rund um das Wechseltheater der vergangenen Wochen zwar ausgeräumt. Doch vor diesen Duellen wird alles wieder hochkochen. Einige werden aufgrund der Konstellation sagen, dass die Bayern ohne Lewandowski sogar noch stärker sind. Andere werden prophezeien, dass Barça den Münchnern zeigt, wo der Frosch die Locken hat.

Das 8:2 von vor zwei Jahren wird auch noch mal auf den Tisch kommen. Für mich sind die Bayern Favorit in diesen Spielen. Die Katalanen sind einfach noch nicht so weit – trotz Lewandowski. Inter Mailand ist gefährlich mit Robin Gosens, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu oder Superstar Romelu Lukaku. Attraktiv, aber lösbar. Gegen den absoluten Außenseiter aus Pilsen müssen für die Bayern – ohne respektlos den Tschechen gegenüber erscheinen zu wollen – zwei klare Siege her.“

Gruppe D (Eintracht Frankfurt – mit den Gegnern Tottenham Hotspur, Sporting Lissabon und Olympique Marseille)

Der Wolff-Fuss-Check: „Das ist eine äußerst stimmungsvolle Gruppe. Bei allen vier Teams geht im eigenen Stadion durch die leidenschaftlichen Fans so richtig die Post ab. Und die Frankfurter Anhänger können sich wieder auf attraktive Reisen durch Europa freuen. Die Fans der Hessen werden ihr Team durch den internationalen Wettbewerb zu tragen versuchen – wie schon in der vergangenen Europa-League-Saison, die mit dem Titel endete. Auch dadurch ist für die Eintracht in Europa wieder nichts unmöglich. Der Frankfurter Plan muss in jedem Spiel sein: alles raushauen – und dann gucken, was es dafür gibt. Hält sich auch nur ein Spieler auf dem Platz nicht an dieses Motto, werden die Fans ihm sofort zu verstehen geben, dass Europa dafür nicht der richtige Ort ist. Gruppenfavorit ist dennoch für mich Tottenham Hotspur um Superstar und England-Kapitän Harry Kane. Die Eintracht kämpft um Platz zwei und hat dabei gute Chancen.“

Gruppe F (RB Leipzig – mit den Gegnern Real Madrid, Schachtar Donezk und Celtic Glasgow)

Der Wolff-Fuss-Check: „RB Leipzig hat die abwechslungsreichste Gruppe erwischt. Da ist mit Real Madrid der Titelverteidiger und quasi Erfinder des gesamten Wettbewerbs. Die Königlichen bringen eine über Jahrzehnte gewachsene Qualität mit. Celtic kann die unheimliche Euphorie seiner Anhänger in die Waagschale werfen. Gegen Stadtrivale Rangers sind die Leipziger in der Europa League in der vergangenen Saison rausgeflogen. Celtic ist das grün-weiße Pendant dazu – und sportlich nicht minder gefährlich.

Schachtar bringt durch den Krieg gegen die Ukraine auch noch eine politische Komponente mit. Irgendwie gönnt man diesem Team, dessen Spiele wahrscheinlich auf neutralem Boden ausgetragen werden müssen, den Erfolg. Für Leipzig besonders gefährlich: Wer weiß, welche Dynamik sich bei Schachtar entwickelt. Gleichzeitig weiß niemand, wie sich der Krieg entwickelt. Insgesamt also eine sehr undankbare Aufgabe für die Sachsen.“

Gruppe G (Borussia Dortmund – mit den Gegnern Manchester City, FC Sevilla und FC Kopenhagen)

Der Wolff-Fuss-Check: „Der BVB trifft also auf Erling Haaland – das ist nur eine der vielen Geschichten, die diese Gruppenphase der Champions League vorab besonders attraktiv erscheinen lassen. Klar ist auch: Dortmund trifft gegen City auf einen Gegner, der nach vielen vergeblichen Anläufen nun eigentlich reif sein müsste für den Titel. Denn das, was City dazu bisher noch gefehlt hat, war ein Mittelstürmer – und den haben sie jetzt. Wenn es also in diesem Jahr mit dem Titel nicht klappt, wäre wohl auch Trainer Pep Guardiola mit seinem Latein am Ende. Dazu kommt, dass BVB-Coach Edin Terzic beim knappen Ausscheiden im Viertelfinale 2021 während seiner ersten Amtszeit bewiesen hat, dass er City decodieren kann. Kann er das diesmal wieder? Im Achtelfinale schlug der BVB damals übrigens den FC Sevilla. Trotzdem hat sich Mats Hummels‘ Wunsch nach einer schweren Gruppe erfüllt.“

