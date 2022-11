﻿Von Sané-Ausfall bis „One Love“-Debatte: Wie Flick mit der angespannten Stimmung umgeht

Die extrem gute Laune, die Hansi Flick selbst nach der schlappen 1:0-Generalprobe vergangenen Mittwoch im Oman noch ausgestrahlt hatte, war am Dienstagabend etwas verflogen. Kein Wunder, denn seitdem ist einiges passiert in und rund um die Nationalelf, das ihm vor seinem ersten WM-Spiel als Bundestrainer heute (14 Uhr, ARD und Magenta TV) gegen Japan heftige Kopfschmerzen bereitet.

Da ist zum einen die anhaltende Debatte um die „One Love“-Binde, die Kapitän Manuel Neuer nach Androhung von sportlichen Konsequenzen seitens der Fifa definitiv nicht tragen wird. „Die Mannschaft wollte ein Zeichen setzen, die Fifa hat dem einen Riegel vorgeschoben und mit Strafen gedroht. Wir wussten nicht, um welche es sich handelt. Die Mannschaft ist unzufrieden und geschockt, dass so etwas nicht machbar ist. Ich finde es schade, dass man für Menschenrechte nicht mehr einstehen darf“, sagte Flick genervt. Eigentlich wollte er genau solche Diskussionen unbedingt vom Team fernhalten, das sich voll auf die sportliche Vorbereitung konzentrieren soll. Nun gab es in den letzten Tagen kaum noch anderen Gesprächsstoff – öffentlich wie intern. Die Stimmung ist angespannt.

Und dann muss Flick auch noch den verletzungsbedingten Ausfall von Leroy Sané verkraften, den Knieprobleme plagen. „Es ist bitter, dass wir auf ihn verzichten müssen. Er ist ein Unterschiedsspieler, kann ein Spiel alleine drehen mit seinen Qualitäten.“ Einen Tag vor dem Auftaktmatch kam so eine weitere Baustelle hinzu, die Flick nun lösen muss.

Immerhin hat der DFB-Coach dafür gleich mehrere Optionen. So könnte Jamal Musiala den Sané-Platz auf dem linken Flügel einnehmen, dafür beispielsweise Ilkay Gündogan ins Zentrum rücken. Eine andere Alternative wäre ein Seitenwechsel von Serge Gnabry, der ursprünglich für rechts vorgesehen war. Dort stünde dann mit Jonas Hofmann ein Ersatz parat, dem Flick diese Rolle durchaus zutraut. Und auch der wiedergenesene Thomas Müller hat Einsatzchancen, zumindest als Joker.

Egal, wie und für wen er sich entscheidet – die rund 3000 deutschen Fans, die am Mittwoch im Khalifa International Stadium in Doha dabei sein werden, sowie die Millionen TV-Zuschauer in der Heimat erwartet eine Zeitenwende: Erstmals seit der EM 2008 in Österreich und der Schweiz wird ein anderer Bundestrainer bei einer Endrunde an der Seitenlinie stehen als Joachim Löw. Der hatte die Nationalmannschaft nach der WM 2006 von Jürgen Klinsmann übernommen und in 15 Jahren fünfmal in Folge immer mindestens ins Halbfinale geführt sowie 2014 in Brasilien den vierten Stern geholt. „Deutschland gehört auf jeden Fall zu den Mitfavoriten auf den Titel“, sagte Löw dem „Express“. „So optimistisch bin ich.“

Ich weiß, worauf es ankommt. Hansi Flick im RND-Interview

Der Hansi und der Jogi schätzen und kennen sich bestens aus gemeinsamen Zeiten, telefonieren immer noch häufig miteinander. Zuletzt trafen sie sich zum Mittagessen in Berlin, sprachen über die Herausforderungen und Unwägbarkeiten einer solchen Endrunde. „Ich habe ja vier Turniere mit Jogi vorbereitet (als Co-Trainer, Anm. d. Red.) und weiß, worauf es ankommt“, sagte Flick im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Löws Meinung ist ihm wichtig, seinen Rat nimmt er gerne an; und dennoch will er seinen eigenen Weg gehen. Dabei macht er einiges ähnlich wie sein Vorgänger, hat so manche Themen weiterentwickelt und andere komplett umgekrempelt – wie sein Trainerteam.

Flick installierte einen neuen Torwarttrainer, holte den erfahrenen Hermann Gerland als Assistenten, mit Mads Buttgereit außerdem einen Spezialisten für Standardsituationen. Seinen Co-Trainer Danny Röhl brachte er vom FC Bayern mit, ihm vertraut er blind. Nach RND-Informationen lud Flick seinen Staff kürzlich zu einem Workshop nach Ibiza ein, schwor die Kollegen dort auf die WM ein. „Ich kann es kaum erwarten, dass es endlich losgeht“, sagte Flick im RND-Interview.

Heute ist es so weit. Zeit, die Laune wieder zu ändern.