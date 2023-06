Von Völler bis Sammer – die möglichen Flick-Szenarien

Zahlen lügen nicht. Nur 5,92 Millionen Zuschauer schalteten am Freitagabend zur Primetime ein, als die Nationalmannschaft in Polen auflief. Gerade mal knapp 500 deutsche Fans verirrten sich beim 0:1 nach Warschau. Zur Einordnung: Die Partien gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) im März hatten noch über sechs Mio. Zuschauer an den TV-Geräten gesehen, in der Vergangenheit folgten eigentlich immer mehrere Tausend Anhänger der DFB-Elf zu ihren Auswärtsspielen.

Doch knapp ein Jahr vorm Start der Heim-EM ist von Euphorie nichts zu spüren, das Vertrauen ins einst liebste Kind der Deutschen scheint stetig zu sinken – auch das in den Bundestrainer. Viele fragen sich: Ist Hansi Flick noch der Richtige? „So kann es jedenfalls nicht weitergehen“, sagte Weltmeister Bastian Schweinsteiger als ARD-Experte. Droht Flick Im Falle einer weiteren Pleite am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Gelsenkirchen gegen Kolumbien sogar der Rauswurf? Der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), erklärt die möglichen Szenarien.

Was passiert mit Flick, wenn Deutschland auch gegen Kolumbien verliert?

Aktuell schient es nahezu ausgeschlossen, dass der Bundestrainer seinen Stuhl vorzeitig räumen muss – aus verschiedenen Gründen. Flicks Vertrag läuft noch bis nach der EM 2024, mit rund sechs Millionen Euro Jahresgehalt zählt er aktuell zu den bestbezahlten Nationaltrainern der Welt. Eine vorzeitige Entlassung käme den klammen Verband, der ein strukturelles Defizit von 20 Mio. Euro vor sich herträgt und dem auch durch die fehlenden sportlichen Erfolge wichtige Einnahmen fehlen, teuer zu stehen. Selbst bei der Suche nach einem weiteren DFB-Direktor neben Rudi Völler tut sich der DFB schwer, nach SPORTBUZZER-Infos auch aus finanziellen Gründen. Ein möglicher Flick-Nachfolger (samt Trainerteam) müsste on top bezahlt werden. Unwahrscheinlich, dass man einen Coach aus einem laufenden Vertrag herauskauft – Alternativkandidaten, die sich ein Engagement zumindest vorstellen könnten, wie Ralf Rangnick (Österreich), Stefan Kuntz (Türkei) oder Roger Schmidt (Benfica Lissabon) wären zu teuer, Jürgen Klopp (FC Liverpool) oder Thomas Tuchel (FC Bayern) leiten bei ihren Klubs gerade einen großen Umbruch ein. Julian Nagelsmann wäre Völler wohl zu jung, zu teuer – und durch seine Vorgeschichte in München aktuell schwer vermittelbar.

Sollte es also tatsächlich zum „worst case“, also zum Flick-Rauswurf (oder Rücktritt?) nach einer erneuten Niederlage gegen Kolumbien kommen, wäre wohl nur eine andere Lösung denkbar. Entweder man schafft es, jemanden wie Matthias Sammer (aktuell Berater von Borussia Dortmund) zu überzeugen, sich für die EM noch mal auf die DFB-Bank zu setzen. Oder man baut auf eine interne Lösung, beispielsweise mit U21-Trainer Antonio di Salvo oder Hannes Wolf (U20), von dem vor allem Watzke viel hält und der ohnehin befördert werden soll. Beide Namen wären allerdings nicht einfach zu verkaufen.

Völler-Comeback an der Seitenlinie: Realistisches Szenario?

Anders sähe es bei einem Comeback von Völler selbst aus, der öffentlich und innerhalb der Mannschaft riesiges Ansehen genießt. Allerdings musste „Tante Käthe“ bereits dazu überredet werden, im Sinne des deutschen Fußballs als Gute-Laune-Sportdirektor zum DFB zurückzukehren. „Habt ihr keinen anderen?“, hatte er damals geantwortet, als Watzke auf diese Idee kam. Und im Nachgang meinte er: „Eigentlich wollte ich es nicht machen.“

Dass Völler, der zuletzt keine Gelegenheit ausließ, um seinem Trainer den Rücken zu stärken und positiv auf die bevorstehende EM zu schauen, in Warschau nicht reden wollte, darf dennoch als Alarmsignal gewertet werden. Am sichersten wäre es für Flick jedenfalls, wenn seine Mannschaft am Dienstag einfach siegen würde und dabei am besten auch spielerisch überzeugt – oder wie er es selbst formulierte: „Wir müssen jetzt fighten und gewinnen – das ist unser Auftrag!“