Xhaka erklärt Leverkusen-Plan gegen Kane und die Bayern

Für diese Spiele wechselte Granit Xhaka im Sommer zurück in die Bundesliga. Am Freitagabend geht es für den Neu-Leverkusener im Topspiel gegen Rekordmeister FC Bayern München. Mit der Werkself gewann Xhaka die ersten drei Saison-Spiele souverän und steht folgerichtig an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Direkt dahinter die Bayern, die ebenfalls ihre ersten drei Liga-Spiele gewannen, aber ein schlechteres Torverhältnis als Leverkusen haben. Im Interview mit dem vereinseigenen Medium Werkself TV, erklärt der 30-Jährige, wie er und seine Mitspieler das Spitzenspiel gegen die Bayern angehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich glaube jeder Spieler ist motiviert in München gegen Bayern zu spielen“, betont Xhaka die Vorfreude auf das Spiel. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass einige Leverkusener erst jetzt von ihren Nationalmannschaften zurückkehrten. Xhaka war selbst für die Schweiz in der EM-Qualifikation im Einsatz (2:2 gegen Kososvo und 3:0 gegen Andorra). „Wir müssen uns daran gewöhnen. Die kommenden Wochen werden als Englische Wochen auf uns zukommen“, sagte der Ex-Gladbacher mit Blick auf die Europa League, die für die Werkself in der kommenden Woche beginnt.

In das Spiel in München geht Leverkusen mit viel Selbstvertrauen. Man wolle „mit viel Überzeugung hoffentlich etwas mitnehmen“. Xhaka erwartet ein offenes Spiel, weiß aber auch um die Stärken Leverkusens. Das einzige Manko der bisher souverän aufspielenden Rheinländer sieht er bei den Standards: „Wir haben bis auf die Standards, die wir bisher nicht gut verteidigt haben, sehr gut verteidigt“, bewertet der Schweizer die Abwehrarbeit seines Teams, das mit drei Gegentoren aus drei Spielen die zweitbeste Verteidigung der Liga hinter den Bayern (zwei Gegentore) stellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Xhaka: „Kane ist ein unangenehmer Spieler“

Besonderes Augenmerk liegt wieder einmal auf Harry Kane. Den Rekord-Neuzugang der Bundesligageschichte kennt Xhaka noch aus der Premier League. Dort traf er mit dem FC Arsenal mehrfach im Nord-London-Derby auf die Tottenham Hotspur mit Kane. Der englische Nationalspieler sei „ein unangenehmer Spieler, der in der Box unglaublich gefährlich ist und schnell den Abschluss“ suche. Der Mittelfeldroutinier will seinen Mitspielern daher Tipps geben, wie man den 100-Millionen-Euro-Transfer der Bayern erfolgreich verteidigt. „Ich bin überzeugt, dass wir das gut machen werden“, sagte der Ex-“Gunner“ mit Blick auf den Leverkusen-Plan gegen Kane.