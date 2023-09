Mit deutscher Expertise: Wie Japan zur Fußball-Macht aufgestiegen ist

Als der Abpfiff ertönte, schien die Welt verkehrt. Bei ihrem ersten Gruppenspiel der WM 2022 in Katar hatte die deutsche Nationalmannschaft den japanischen Gegner über weite Strecken dominiert – wie eigentlich erwartet. Aber am Ende stand ein letztlich verdienter 2:1-Sieg der Japaner: Mit Toren der Bundesligaspieler Ritsu Doan (SC Freiburg) und Takuma Asano (VfL Bochum) hatte der Underdog den Favoriten binnen einer achtminütigen Offensive überrannt, zwei Tore geschossen und zur Verzweiflung gebracht. In Deutschland sprach man von Blamage, in Japan von seiner Sensation.

Wenn sich die zwei Mannschaften an diesem Samstag (20.45 Uhr, RTL) erneut begegnen, sind die Rollen nicht mehr so klar verteilt. Die DFB-Elf sucht seit mittlerweile Jahren nach ihrer einstigen Stärke. Die „Samurai Blue“ aus Japan dagegen treten zunehmend mit Stolz auf. Bei der WM in Katar holten sie nach einem weiteren Sieg gegen Spanien den Gruppensieg, schieden im Achtelfinale dann unglücklich im Elfmeterschießen gegen Kroatien aus. Für einen Underdog hält das ostasiatische Land wohl kaum einer mehr.

Es gibt sogar immer mehr Expertenstimmen, die in Japan ein Vorbild erkennen. „Ich glaube, Deutschland kann heutzutage einiges von Japan lernen“, sagt etwa Michael Skibbe, der 2002 als Co-Trainer die deutsche Mannschaft mit ins WM-Finale führt und heute den japanischen Erstligisten Sanfrecce Hiroshima trainiert. „Japan spielt aus einer starken Defensive sehr explosiv nach vorne“, so Skibbe. „Deutschland war jahrzehntelang in der Defensive stark, hat hier aber zuletzt nachgelassen.“ Wobei es Deutschland heute nicht nur an hervorragenden Verteidigern mangele.

Das japanische Ausbildungssystem, das sich im Vergleich zu Deutschland stärker an Schulen und Universitäten ausrichtet als an Vereinen, werfe in großer Zahl auch kreative Offensivkräfte aus. „Wenn man sich zum Beispiel Ritsu Doan ansieht oder Daichi Kamada (Lazio Rom, Anm. d. Red.)“, sagt Skibbe: „Das sind taktisch kluge, sehr schnelle, robuste, aggressive Spieler mit richtig gutem Zug zum Tor.“ Weitere Spieler von einem ähnlichen Schlag wären der erst 22-jährige Takefusa Kubo von Real Sociedad oder Kaoru Mitoma von Brighton & Hove Albion.

Skibbe sieht herausragende Arbeitsmoral bei japanischen Profis

Was Skibbe, der als Nachwuchstrainer bei Borussia Dortmund unter anderem Youssoufa Moukoko und Giovanni Reyna in den Profibereich führte, im Vergleich zu deutschen Spielern außerdem betont: „Aus Erfahrung kann ich sagen, dass man in Japan generell sehr gerne und viel arbeitet. Spieler nehmen Kritik an und entwickeln sich weiter. Das ist in Deutschland nicht immer so.“ In Japan muss man sich derzeit auch kaum Sorgen machen, dass es demnächst an Nachwuchs mangeln könnte. Der Fußball boomt im Land, hat allmählich Baseball als beliebtesten Sport überholt.

Wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigt sich auch darin, wem man in Japan sein heute erfolgreiches Ausbildungssystem ursprünglich verdankt: dem Deutschen Dettmar Cramer, der unter anderem als Trainer des FC Bayern zweimal den Europapokal der Landesmeister gewann (1974/75, 1975/76). Schon vor seinen größten Trainererfolgen in Deutschland hatte sich Cramer Anfang der 1960er Jahre im damaligen Fußballentwicklungsland Japan einen Legendenstatus erarbeitet.

Auf der Website des japanischen Fußballverbands heißt es im Präsens, als wäre diese Geschichte heute so aktuell wie damals: „Nach seiner Ankunft stärkt er den Sport im Land, trainiert andere Trainer, legt das Fundament für Nachwuchsentwicklung, verdient sich den Titel des Vaters des japanischen Fußballs.“ Als Cramer 1960 nach Japan kam und ein bestenfalls amateurhaft organisierte Fußballnation vorfand, hatte er die Aufgabe, für die Olympischen Spiele von Tokio 1964 eine wettbewerbsfähige Truppe aufzustellen. Die Mannschaft erreichte schließlich das Achtelfinale.

Japans Fußball profitierte von deutscher Expertise

Doch Cramer schuf offenbar noch deutlich mehr. Über die Jahrzehnte etablierte sich ein reger Austausch zwischen den zwei Ländern, zumindest in die Richtung, dass Japan immer mehr von Deutschland lernte. In den späten 1970er Jahren wurde mit Yasuhiko Okudera erstmals ein Japaner Profi in der Bundesliga. In den Folgejahrzehnten wechselten weitere Trainer und Altprofis aus Deutschland nach Japan, um dort das Niveau anzuheben. Kozo Tashima, der Präsident von Japans Fußballverband, ließ sich in den 1980er Jahren an der Deutschen Sporthochschule Köln ausbilden.

„Viele Deutsche haben uns in die richtige Richtung gelenkt“, erklärte Tashima vor kurzem in einem Vortrag. „Der DFB, die Bundesliga und die deutschen Vereine sind Vorbild für den japanischen Fußball. Sie sind das, was wir anstreben.“ Dabei sprach hieraus wohl auch die für Japan typische Bescheidenheit. Auf die Frage, ob der japanische Sieg gegen Deutschland bei der WM 2022 eine Überraschung war, antwortet Michael Skibbe: „Eigentlich nicht.“

Und die Spieler wollen mehr. Der Linksaußen Mitoma kündete diese Tage an: „Wenn wir Deutschland auch ein zweites Mal besiegen, werden wir der Welt eine neue Sichtweise verpassen.“









