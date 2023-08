Titel-Duell mit Messi: MVP Mukhtar über Trikot-Tausch, MLS-Hype und Vorbilder

Hany Mukhtar spielt am Sonntag (3 Uhr MESZ/Apple TV+) mit seinem Klub Nashville SC um den Titel im Leagues Cup. Gegner Inter Miami verstärkte sich in diesem Sommer prominent. Allen voran bestimmt Superstar Lionel Messi seit seiner Ankunft beim MLS-Klub die Schlagzeilen, traf in den ersten sechs Partien satte neunmal. Der gebürtige Berliner Mukhtar, der in der Jugend von Hertha BSC ausgebildet wurde in der in der letzten Saison Torschützenkönig und MVP wurde, spricht vor dem Duell mit dem argentinischen Weltmeister im Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über das Aufeinandertreffen mit Messi und Co.

Sportbuzzer: Herr Mukhtar, Sie bestreiten Ihr erstes Pokalfinale mit Nashville gegen das Team, über das die ganze Welt aktuell berichtet – Inter Miami. Wie fühlt es sich an, in einem so wichtigen Spiel auf Lionel Messi zu treffen?

Hany Mukhtar (28): Richtig gut. In unserem eigenen Stadion gegen Messi zu spielen ist schon etwas ganz besonders. Wer etwas anderes erzählt, liebt den Fußball nicht. Ich bin jetzt seit über dreieinhalb Jahren hier und das Ziel des Vereins war es immer, irgendwann mal eine Trophäe in den Händen zu halten. Ich glaube, es gibt keinen besseren Moment, als gegen Messi zu gewinnen und dann den Pokal zu erhalten.

Und das Trikot mit Messi zu tauschen…

Das wäre natürlich cool. Aber wenn wir gewinnen sollten, wäre mir das auch egal.

Der Hype in den USA ist nach dem Transfer des Weltmeisters riesig. Wie nehmen Sie diesen Trubel wahr?

Es ist doch völlig normal, dass über so einen Spieler viel berichtet wird. Mit seinen neun Toren in den ersten sechs Spielen wurde fast nur noch über Messi gesprochen. Wir reden hier vom besten Spieler aller Zeiten. Für die ganze Liga und das Land ist es einfach eine coole Geschichte. Jeder freut sich, dass er jetzt nach Nashville kommt. Vor vier Jahren hat hier noch niemand über Fußball gesprochen, jetzt kommen im Schnitt 27.000 Zuschauer in unser Stadion.

Im Pokalfinale werden es 30.000 Menschen sein. In der Stadt hängen viele Plakate, auf denen Sie mit Messi zu sehen sind. Was denken Sie, wenn Sie so etwas sehen?

Das ist alles schon unreal. In meinem Alter guckt man sich Videos von Maradona und Pelé an, weil man diese Spieler nie live gesehen hat. Meine Kinder und Enkelkinder werden sich Highlights von Ronaldo und Messi anschauen. Und dann werde ich ihnen die Plakate und Fotos mit mir und Messi zeigen (lacht).

War Messi für Sie ein Vorbild?

Ich war eher ein Fan von Ronaldinho und Zidane. Aber natürlich macht es Spaß, so einem geschmeidigen Spieler zuzugucken. Jeder Zuschauer liebt doch solche Spieler. Für Messi reist du um die ganze Welt und nimmst viele Kosten auf dich. Ich habe einige Freunde, die aus verschiedenen Städten extra für dieses Spiel nach Nashville kommen, um so einen Spieler nochmal live zu erleben.

Was macht dieser Transfer mit der Entwicklung des amerikanischen Fußballs?

Enorm viel. Ich habe unfassbar viele Nachrichten jetzt vor dem Spiel gegen Messi bekommen. So etwas habe ich noch nicht mal erlebt, als ich in der Bundesliga mein Debüt gegen den FC Bayern gegeben habe. Es gibt aktuell nur zwei Spieler, die so eine Welle auslösen können – Ronaldo und Messi. Und einer davon spielt jetzt bei uns in der Liga. Was das mit vielen jungen Kindern und Jugendlichen macht, wird schon jetzt deutlich. Viel mehr Menschen zeigen Interesse am Fußball, Messi hilft entscheidend bei der Geschwindigkeit der Weiterentwicklung.

„Er ist immer noch einer der stärksten Spieler auf dieser Welt.“ Hany Mukhtar über die Qualitäten von Lionel Messi

Überrascht es Sie, dass er nochmal so stark performt?

Überhaupt nicht. Man darf nicht vergessen, dass er vor etwas mehr als einem halben Jahr noch die Weltmeisterschaft mit Argentinien gewonnen hat und der beste Spieler des Turniers gewesen ist. Er ist zwar jetzt wieder ein wenig Älter, aber er ist immer noch einer der stärksten Spieler auf dieser Welt. Dass er hier viele Tore schießt, ist doch ganz normal. In fast 20 Jahren Champions League hat er nichts anderes gemacht.

Damit ist er auch für Sie ein Konkurrent um die Torschützenkrone und den Titel als MVP…

(lacht) Ich hoffe natürlich, dass ich die Auszeichnung erneut erhalte. Ich werde weiter Gas geben und dann werden wir am Ende sehen, ob es reicht.