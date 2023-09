Wut-Interview von Baumgart: „Haltet die Klappe!“

Steffen Baumgart hat seinem Ärger über Transfer-Forderungen von Außenstehenden Luft gemacht. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag wurde der Kölner Trainer im DAZN-Interview darauf angesprochen, dass im Transferfinale Stimmen aufkamen, der FC müsse noch einen weiteren Stürmer verpflichten. „Dieses dumme Gequatsche von allen, was wir brauchen und was wir nicht brauchen“, polterte er und äußerte sein Unverständnis: „Das ist meine Aufgabe und das ist unsere Aufgabe.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Gerüchte um einen Deadline-Day-Transfer von Hoffenheim-Profi Ihlas Bebou ärgerten den 51-Jährigen: „Am letzten Tag haben dann sieben Medien berichtet, dass Bebou angeblich in Köln gesichtet wurde. Nur weil es sieben schreiben, ist es immer noch nicht die Wahrheit.“ Der Offensivspieler sei überhaupt nicht in Köln gewesen. „Geht ja nicht, er hat ja gestern sogar gespielt. Also was soll dieser Blödsinn? Da wird dann aus meiner Sicht Schwachsinn erzählt und das ist dann auch das, wo ich sage, haltet die Klappe.“

„In Köln wird immer ganz viel von außen reingebracht“, fuhr Baumgart mit seiner Schelte gegen Medien und Forderungen einzelner Fans fort. „Wenn ich die Mehrzahl der Fans sehe und auch dann mich damit beschäftige, dann weiß ich das die Mehrzahl zu diesem Weg steht, zu dieser Mannschaft steht. Und die einzelnen, die glauben dann Politik machen zu müssen, die kommen genau dann aus ihren Löchern. Das ist okay, das müssen wir akzeptieren.“ Diese Äußerungen würden aber nichts an seiner eigenen Arbeitsweise oder der des Vereins ändern, stellte Baumgart klar. „Wir wissen schon, was wir wollen und versuchen dementsprechend auch das Beste für den FC zu machen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige