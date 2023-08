Hubchev warnt Eintracht: Sofia ist „deutlich besser eingespielt“

Als Spieler und Trainer war Petar Hubchev bei Eintracht Frankfurt und Lewski Sofia angestellt. Im Play-off-Rückspiel der Conference League treffen die beiden Ex-Klubs des heute 60-Jährigen am Donnerstag (20.30 Uhr, RTL) aufeinander. Ein Interview mit dem Sportbuzzer, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), über die beiden Vereine, das Kräftemessen und die Perspektiven.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sportbuzzer: Herr Hubchev, Sie haben bei Lewski Sofia und Eintracht Frankfurt gespielt und waren bei beiden Vereinen auch als Trainer angestellt. Wem drücken Sie jetzt die Daumen?

Petar Hubchev: Da halte ich mich zurück. Ich bin mit beiden Vereinen noch eng verbunden. Frankfurt ist natürlich der Favorit. Aber Lewski hat im Hinspiel gezeigt, dass sie gar nicht so schlecht sind, wie sie von einigen erwartet worden sind. Ganz locker durchmarschieren wird die Eintracht gegen dieses Team nicht.

Was macht den Gegner aus Bulgarien so gefährlich?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lewski hat in dieser Saison bereits zehn Pflichtspiele absolviert. Die Mannschaft ist deutlich besser eingespielt und hat einige gute Spieler. Welton ist für mich der beste Akteur, sein temporeiches Spiel gefällt mir sehr gut. Ich stehe noch mit ein paar Leuten aus dem Verein in Kontakt. Welton soll charakterlich super sein und auch im Training immer alles geben. Er hat sicherlich auch die Möglichkeit, in einer besseren Liga zu spielen.

MZT

Was spricht vielleicht gegen Sofia?

Viele Spieler von Lewski haben noch nie vor so einer Zuschauerkulisse gespielt. Das könnte gerade für die jungen Spieler nicht einfach werden. Die Atmosphäre ist ein klarer Vorteil für die Eintracht.

Hubchev spricht über Entwicklung in Bulgarien

Die bulgarische Liga spielt in Europa keine große Rolle. Wie bewerten Sie die Entwicklung des Fußballs in Ihrer Heimat?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In jeder Mannschaft kommen sehr viele ausländische Spieler zum Einsatz. So erhalten die jungen Talente oft nur wenige Chancen und rennen direkt davor weg, wenn es mal schwieriger wird. Da wird nicht mehr so viel um einen Stammplatz gekämpft wie früher.

Sie haben die Mannschaft vor dreieinhalb Jahren noch trainiert. Wie ist Lewski aufgestellt?

Die Struktur ist und bleibt das große Problem. Es kommen immer wieder neue Leute in den Vorstand, der Trainer wird fast jedes Jahr ausgetauscht. Lewski ist nicht so gut strukturiert wie ein deutscher Klub.

Was bei der Eintracht in den vergangenen Jahren passiert ist, dürfte Ihnen besser gefallen …

Natürlich. Wenn es der Verein schafft, ein paar große Talente noch etwas länger zu halten, hat Frankfurt eine super Perspektive. Die Zuschauer stehen hinter der Mannschaft, die Atmosphäre ist einfach super. Wenn das Team noch etwas Zeit bekommt, kann etwas Großes passieren.

Hubchev bewertet die Eintracht-Verteidigung

In dieser Saison veränderte sich viel bei der Eintracht. Sie können als früherer Libero bestimmt die neue Defensive am besten bewerten. Wie gefallen Ihnen die Neuzugänge Robin Koch und Willian Pacho?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beide bringen wie auch alle anderen eine gute Qualität mit. Aber bisher haben mir alle Neuzugänge noch nicht so gut gefallen. Es hat noch nicht so richtig gepasst, das wird aber alles noch kommen, wenn man sich eingespielt hat. Die Eintracht wird auch mit dieser Mannschaft wieder eine gute Rolle spielen.

Was verbinden Sie noch mit der Eintracht?

Wenn ich an meine aktive Zeit denke, muss ich zugeben, dass damals alles viel langsamer und nicht so intensiv war. Aber ich habe mich hier vom ersten Tag an wohlgefühlt und viele Freunde gefunden. Ich lebe mit meiner Familie hier in Frankfurt, es hat immer alles super gepasst. Was mich immer wieder begeistert, sind die sensationellen Fans. Frankfurts Zuschauer sind in ganz Europa bekannt.