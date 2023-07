Schalke-Coach mit klarer Ansage: „Wir werden aufsteigen“

Gleich in seinem ersten Bundesliga-Jahr nach dem Aufstieg ging es für Schalke 04 direkt wieder runter in die zweite Liga. Doch Frust und Enttäuschung wichen im Lager der „Königsblauen” schnell der Vorfreude auf die neue Saison. Am Freitag (20.30 Uhr, Sat1 und Sky) eröffnet Schalke die neue Saison, ausgerechnet mit dem Blockbuster beim Hamburger SV. Die Stimmung wird Erstligareif sein. 40.000 Dauerkarten wurden verkauft, die Eröffnungspartie ist ebenfalls längst ausverkauft.

„Man sieht, was für eine Wucht Schalke hat“, freut sich Cheftrainer Thomas Reis im Bild-Podcast „Phrasenmäher” und meint: „Die Euphorie jetzt ist sehr, sehr gut.” Für Reis kommt als Saisonziel nur eins in Frage: Der Aufstieg. „Als Schalke 04 kannst du in unserer Situation – bei allem Respekt vor anderen Vereinen – nicht sagen, dass wir mal schauen werden”, findet der Coach klare Worte. „Ich habe klar gesagt, dass wir aufsteigen wollen.” Auf die Nachfrage, ob man aufsteigen wolle oder werde, antwortet Reis: „Dann sage ich: Wir werden aufsteigen!”

Gleichzeitig mahnt Reis, der bei Schalke im Oktober 2022 übernahm, nicht übermütig zu werden. „Es wird kein Selbstläufer.” Die Testspiele vor dem großen Auftakt am Freitag liefen nur durchwachsen. Gegen Bocholt und Twente Enschede spielte man 2:2. Gegen den FC Kopenhagen gab es eine 0:2-Niederlage, gegen Podolski-Klub Gornik Zabrze einen 5:0-Erfolg.