Vorstellung in Kürze: Mancini offenbar neuer Nationaltrainer in Saudi-Arabien

Roberto Mancini soll Medienberichten zufolge an diesem Montag als neuer Trainer der saudi-arabischen Nationalmannschaft vorgestellt werden. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf Personen aus dem Umfeld des Trainers. Laut der renommierten Sportzeitung Gazzetta dello Sport soll der 58-Jährige einen Vertrag bis 2027 unterschrieben haben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erst Mitte August hatte Mancini seinen Rücktritt als Trainer der italienischen Nationalmannschaft eingereicht. Zunächst sprach Mancini von einer „persönlichen Entscheidung“. Später sagte er, er habe vom Chef des italienischen Verbands (FIGC), Gabriele Gravina, einen „Mangel an Vertrauen“ gespürt, da dieser einen Teil seines Trainerstabs ausgetauscht hatte. Dafür kritisierte ihn der FIGC-Boss scharf.

In den „Falken“ würde Mancini den 54. der FIFA-Weltrangliste übernehmen. Die Saudis machten zuletzt bei der WM mit einem Sieg in der Gruppenphase gegen den späteren Weltmeister Argentinien auf sich aufmerksam. Als nächstes Großereignis steht für das Team im Januar und Februar 2024 die Asienmeisterschaft in Katar an. Dort bekommt es der dreimalige Titelträger in der Gruppenphase mit Thailand, Kirgisistan und dem Oman zu tun.