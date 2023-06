UEFA präsentiert Maskottchen für EM 2024: Bär sucht noch einen Namen

Das neue Maskottchen für die Heim-Europameisterschaft 2024 steht fest. Die Wahl fiel auf einen Bären, dessen Namen noch gesucht wird. Die offizielle Vorstellung ist an diesem Dienstag mit Turnier-Direktor Philipp Lahm und DFB-Vize-Präsidentin Celia Sasic ab 14 Uhr in Gelsenkirchen geplant.

Innerhalb der nächsten zwei Wochen können die Kinder des UEFA-Programms „Fußball in Schulen“ und die Fans auf UEFA.com über den Namen des Maskottchens abstimmen. In Anlehnung an das deutsche Wort „Bär“ stehen folgende vier Namen zur Auswahl: Albärt, Bärnardo, Bärnheart und Herzi von Bär. „Das Maskottchen soll nicht nur Initiativen und Partnerschaften unterstützen, sondern auch Kinder in ganz Europa dazu inspirieren, aktiv zu werden, und ihnen die Liebe zum Fußball und seinen Werten vermitteln“, schreibt die UEFA.

Das Maskottchen überraschte am Dienstag bereits Kinder in einer Grundschule in Gelsenkirchen. Zudem ist der Bär am Abend beim Länderspiel zwischen Deutschland und Kolumbien auf Schalke zu Gast.

Turnierdirektor Lahm: „Lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen“

„Fußball vermittelt einerseits eine unglaubliche Kraft, die zu Teamwork, Durchhaltevermögen und einem gesunden, aktiven Lebensstil anregt, und macht andererseits Spaß. Als Vater weiß ich, wie wichtig es ist, die Vorstellungskraft von Kindern zu fördern. Wir hoffen, dass wir mit unserem Maskottchen einen lustigen und liebenswerten Charakter geschaffen haben, der Kindern Spaß am Fußballspielen vermittelt“, wird EM-Turnierdirektor Philipp Lahm zitiert: „Vor allem in der digitalen Welt von heute ist es wichtig, die Kinder dort abzuholen, wo sie viel Zeit verbringen, und ihnen einen echten Mehrwert zu bieten. Und genau darum geht es beim Fußball – es geht um Bewegung und die Aufregung, auf dem Platz zu stehen, um Teamgeist und den Zusammenhalt in der Mannschaft. Und es geht um den Spaß daran, besser zu werden und kreativer mit dem Ball umzugehen. All das wird das Maskottchen des Turniers fördern.“

Im Laufe des kommenden Jahres wird das Maskottchen die Austragungsorte besuchen. Zudem soll der Bär auch in ganz Deutschland und europaweit im Zuge der Kampagne #BewegtEuch zusammen zu sehen sein. „Fußball vereint und schafft ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl. Man kann die Grundlagen für Bewegung, Spielwitz und Teamgeist nicht früh genug schaffen. Es ist fantastisch zu sehen, wie die UEFA die nächste Generation motiviert, Selbstvertrauen aufzubauen, einen aktiven Lebensstil zu führen und die Bedeutung von Teamgeist zu erkennen. All das sind wichtige Lektionen für das Leben, welche die Zukunft unserer Kinder mitgestalten. Das Maskottchen wird diese starke Botschaft senden“, sagt Turnierbotschafterin Celia Sasic.

„Goleo“ bei der WM 2006

Bei der Heim-Weltmeisterschaft 2006 hatte das damalige Maskottchen „Goleo“ für Spot gesorgt, da der plüschige Löwe keine Hose trug. Die EM startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena. Das Finale findet dann am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin statt.