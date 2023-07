Bundestrainerin erklärt Plan für WM-Showdown gegen Südkorea - und gibt Versprechen

Kurz nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kämpferisch auf die abschließende Vorrundenpartie der DFB-Frauen am Donnerstag (12 Uhr, ZDF) gegen Südkorea geblickt. „Wir wissen, was wir zu tun haben. Es gilt, da etwas mutiger, klarer zu agieren. Ich glaube nicht, dass diese Mannschaft einen Knacks erhält“, sagte Voss-Tecklenburg in der ARD. Sie fügte hinzu: „Was ich versprechen kann, ist, dass wir wiederum alles auf den Platz bringen, aber auch ein bisschen sauberer in unseren Aktionen werden müssen, um dementsprechend Tore zu erzielen und das Spiel zu gewinnen.“

Über mögliche Achtelfinalgegner wollte die Bundestrainerin nach dem Rückschlag, der in Anbetracht des souveränen 6:0-Auftakterfolges gegen Marokko durchaus überraschend kam, noch nicht spekulieren. „Erst einmal die nächste Aufgabe bestreiten“, wiegelte Voss-Tecklenburg etwaige Gedankenspiele ab: „Es ist ja auch kein Selbstläufer, hier gegen Südkorea zu spielen. Die haben zwar jetzt zweimal verloren, aber die wollen sich mit einer sehr guten Leistung verabschieden.“

Die Asiatinnen haben mit null Punkten aus den ersten beiden Begegnungen nur noch theoretische Möglichkeiten aufs Weiterkommen, die DFB-Auswahl benötigt indes einen Sieg, um sicher in die nächste Runde zu gelangen. Bei einem eigenen Unentschieden müssen die Deutschen darauf hoffen, dass Marokko parallel nicht gegen Kolumbien gewinnt. Als mögliche deutsche Gegner im Achtelfinale kommen neben Außenseiter Jamaika auch die stark eingeschätzten Frankreich und Brasilien in Betracht.

Derweil verschärften sich die personellen Probleme in der deutschen Defensive auch gegen Kolumbien weiter. In der Halbzeitpause musste Sara Doorsoun, die ihrerseits die wegen einer Fersenblessur fehlende Marina Hegering im Abwehrzentrum vertrat, vorzeitig mit muskulären Problemen vom Feld. Voss-Tecklenburg betonte, „keine Ferndiagnose“ stellen zu wollen. Stattdessen soll die 31-Jährige, für die Sjoeke Nüsken in die Begegnung kam, am Montag untersucht werden. Auch auf den Außenpositionen der Abwehr haben die DFB-Frauen Probleme. Gegen Kolumbien fehlte Felicitas Rauch wegen einer Kniestauchung, dafür spielte Chantal Hagel hinten links.