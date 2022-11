﻿Warum den Entscheidern im Fußball angst und bange werden muss

Quarterback-Superstar Tom Brady gewann mit den Tampa Bay Buccaneers am Sonntag in München.

Zur traditionellen deutschen Fußballsendezeit um 15.30 Uhr war am Sonntag auf deutschem Boden der Kick-off zum Footballduell der Seattle Seahawks und der Tampa Bay Buccaneers angesetzt. Nach dem ersten offiziellen NFL-Spiel in München konkurrieren die beiden Sportarten in Deutschland mehr denn je, meint der stellvertretende RND-Sportchef Sebastian Harfst.

