Wie Szoboszlai in Liverpool sofort zum Schlüsselspieler wurde

Sind es seine kleinen Füße, die ihn so gut machen? Dominik Szoboszlai ist eine der prägenden Erscheinungen der noch jungen Premier-League-Saison. Er ist nach seiner Ankunft von RB Leipzig umgehend zum Schlüsselspieler beim FC Liverpool geworden. Bei der Suche nach Gründen für seinen guten Start ist englischen Medien aufgefallen, dass er auf vergleichsweise kleinen Füßen unterwegs ist mit Schuhgröße 41. Damit hat er angeblich einen Vorteil bei der Genauigkeit seiner Pässe und Schüsse. In seiner Kindheit soll er sogar in zu kleinen Schuhen trainiert haben, weil es in seiner Heimat Ungarn die Legende gibt, dass Fußballer mit kleinen Füßen die besseren Fußballer sind.

Wie belastbar die These ist, dass Szoboszlais Schuhgröße das Geheimnis seines Erfolgs ist, lässt sich schwer ermitteln. Fest steht allerdings, dass dem 22-Jährigen ein Traumstart in Liverpool gelungen ist. Er hat alle fünf Premier-League-Spiele der neuen Saison durchgespielt, war bei seinem ersten Heimspiel gegen den AFC Bournemouth der überragende Mann mit zwei Torbeteiligungen und schoss kürzlich gegen Aston Villa sein erstes Tor für den neuen Klub. Szoboszlai trägt das Trikot mit der Nummer 8. Es ist die Nummer von Liverpool-Legende Steven Gerrard. Das Leibchen kann eine Last sein, insbesondere für jemanden, der neu in der Premier League ist. Doch Szoboszlai tritt mit der Selbstverständlichkeit eines Routiniers auf. „Er hat schon jetzt einen massiven Einfluss auf unser Spiel“, sagte Trainer Jürgen Klopp kürzlich.

Lange Liste an Bundesliga-Flops in England

Und das, obwohl sich Importe aus der Bundesliga oft schwer tun in der Premier League. Naby Keïta konnte sich in Liverpool nie durchsetzen. Timo Werner ist nach zwei enttäuschenden Jahren beim FC Chelsea zurück in Leipzig. Kai Havertz ist dem englischen Publikum auch in seiner dritten Saison in der Premier League noch ein Rätsel. Der einst bei Borussia Dortmund gefeierte Jadon Sancho ist bei Manchester United in Ungnade gefallen. Das offensichtliche Gegenbeispiel ist natürlich Erling Haaland, der bei Manchester City ebenso absurd viele Tore schießt wie in Dortmund. Doch fest steht, dass der Sprung aus Deutschland in die Premier League für viele Spieler zu groß ist.

Szoboszlai ist dieser Sprung scheinbar ohne Probleme gelungen. Dem im Sommer komplett neu gebauten Mittelfeld des FC Liverpool verleiht er eine Dimension, die dieser Mannschaftsteil bisher nicht hatte. Der Ex-Leipziger gewinnt nicht nur viele Bälle, sondern spielt auch offensiver als seine Vorgänger auf seiner Position, mit mehr Zug zum Tor. Durch Szoboszlai ist die ohnehin furios besetzte Liverpool-Offensive noch gefährlicher geworden. Es liegt auch am Ungarn mit den kleinen Füßen, dass Liverpool besser in die Saison gestartet ist als von vielen Fachleuten erwartet – und möglicherweise sogar jener Klub sein könnte, der Dauermeister Manchester City am ehesten gefährlich wird im Titelkampf.