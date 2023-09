Warum Havertz ein Problem wie Özil droht

Im Fußball kann man gleichzeitig eine Legende sein und eine Enttäuschung. Kai Havertz hat den FC Chelsea vor zwei Jahren zum Champions-League-Sieger gemacht mit seinem Tor im Finale gegen Manchester City, doch darüber hinaus hat er für den Klub von der Stamford Bridge nur wenig geleistet, das den Fans in Erinnerung geblieben ist. Den Wechsel des teuersten deutschen Fußballers zum Londoner Rivalen FC Arsenal in diesem Sommer hat die Chelsea-Gemeinde mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen.

Havertz und Chelsea – das war insgesamt ein Missverständnis, und auch der Einstand des Offensivmanns bei seinem neuen Arbeitgeber läuft kompliziert. In den ersten drei Spielen der Premier-League-Saison war Havertz schwach. Das Geschehen lief überwiegend an ihm vorbei. Zuletzt gegen den FC Fulham (2:2) wurde er ausgewechselt. Sein Ersatz Fábio Vieira belebte die Partie deutlich. Er war an beiden Arsenal-Toren beteiligt. Für das Treffen mit Manchester United am Sonntag muss Havertz um seinen Platz in Mikel Artetas Elf bangen. Der englische TV-Kommentator Richard Keys bezeichnet den Deutschen schon als Mesut Özil ohne Talent.

Arteta sucht noch richtigen Platz für Havertz

Der Vergleich mit dem einstigen Arsenal-Kapitän spielt darauf an, dass bei Özil nie ganz klar war, auf welcher Position er am besten ist und wie seine Trainer sein Potenzial voll zur Geltung bringen. Bei Kai Havertz steht Arteta vor dem gleichen Problem. Auch bei ihm erschließt sich nicht sofort, wo sein Platz im Arsenal-Puzzle ist.

Havertz sieht sich selbst am liebsten im offensiven Mittelfeld, auf der Zehner-Position. In dieser Rolle schaffte er einst bei Bayer Leverkusen den Durchbruch und empfahl sich für den Wechsel nach England. Bei Chelsea setzten ihn seine Trainer Thomas Tuchel, Graham Potter und Frank Lampard oft als Sturmspitze ein – weil der Klub sonst niemanden für diesen Posten hatte. Bei Arsenal soll Havertz in einem Dreier-Mittelfeld auf einer der beiden vorgezogenen Positionen spielen, als Achter also.

Havertz erinnert auch mit Spielstil an Özil

Die Gewöhnung an diese Rolle fällt ihm schwer, aus mehreren Gründen. Er steht tiefer als bei Leverkusen und Chelsea und muss mehr nach hinten arbeiten. Außerdem leidet Havertz daran, dass die Zeit bei Chelsea (vor allem die chaotisch abgelaufene Saison) ganz offenkundig sein Selbstbewusstsein ruiniert hat. Bei Arsenal spielt er vor allem Sicherheitspässe. Seinem Vortrag fehlt das Tempo. Er wirkt manchmal seltsam desinteressiert. Auch damit übrigens erinnert er viele Beobachter an Mesut Özil.

Seit drei Jahren ist Kai Havertz Teil der Premier League, überzeugt hat er in dieser Zeit noch nicht. Bei Arsenal nimmt er einen neuen Anlauf, und der kann immer noch gelingen – trotz des schwachen Starts. Trainer Mikel Arteta hat Geduld mit Havertz. Anders als Teile der Öffentlichkeit.