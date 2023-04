﻿Weniger Geld für Flick, mehr für die Frauen

Dass der Präsident sich höchstpersönlich die Zeit nahm, um die Vertragsverlängerung mit Martina Voss-Tecklenburg und ihrer Assistentin Britta Carlson zu verkünden, darf durchaus als Zeichen der Wertschätzung gedeutet werden. Die Tatsache, dass die Arbeitspapiere lediglich bis 2025 ausgedehnt wurden, eher nicht. Es passt ins Bild des finanziell angeschlagenen DFB, dass im Verband mehr denn je darauf geachtet wird, keine unnötigen Risiken einzugehen und mögliche Verluste zu vermeiden. Dies ist einerseits konsequent und richtig, andererseits aber auch die Quittung dafür, dass in den vergangenen Jahren einiges Geld verbrannt und viele Ausgaben gar nicht groß hinterfragt wurden.

Umso erstaunlicher erscheint die Tatsache, dass offenbar nach der Installation von Rudi Völler als Sportdirektor eine weitere Stelle besetzt werden soll, die eigentlich schon sehr gut besetzt ist. Joti Chatzialexiou trägt aktuell den Titel „Sportlicher Leiter Nationalmannschaften“, kümmert sich aber seit 2018 vor allem – auch – um die Frauen. In der Vergangenheit hielt der Mann mit den griechischen Wurzeln häufig Oliver Bierhoff den Rücken frei.

Durch die Verschiebung von Völlers Zuständigkeitsbereich, der sich explizit „nur“ um die Männer-Teams kümmert, stünde in Person von Chatzialexiou sein Pendant für die Frauen eigentlich parat. Auch die Bundestrainerin sagt: „Wir sind mit Joti perfekt aufgestellt, er ist so viel bei der Mannschaft, begleitet uns in den Prozessen. Wir sind permanent im Austausch.“ Trotzdem ist der DFB weiter auf der Suche nach (mindestens) einer weiteren Verstärkung. Der Verdacht liegt nahe, dass dem 47-Jährigen die Nähe zu seinem Ex-Boss Bierhoff zum Verhängnis werden könnte.

Salär von „MVT“ ein großes DFB-Geheimnis

Doch unabhängig von den Gründen kommt der DFB nicht umhin, die opulente Besetzung vor allem im Campus weiter zu verschlanken statt auszubauen – das konnte man den alarmierenden Worten von Neuendorf und Schatzmeister Stephan Grundwald durchaus entnehmen.

Vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang auch eine gute Idee gewesen, damit mal bei den Männern anzufangen. Nachdem der sportliche Erfolg bei den vergangenen Turnieren, nicht zuletzt bei der WM in Katar, ausgeblieben war, hätte es durchaus Argumente gegeben, dort „Anpassungen“ vorzunehmen. Hansi Flick, dessen Rauswurf laut den Verantwortlichen „zu keiner Zeit zur Debatte“ gestanden hatte, durfte weitermachen – natürlich zu gleichen Konditionen. Sein Gehalt soll irgendwo zwischen sechs und sieben Millionen Euro liegen, worüber intern nicht wenige heftig den Kopf schütteln. Das Salär von „MVT“ ist bis heute eines der letzten großen Geheimnisse beim DFB. Allerdings wohl kaum, weil es so hoch ist - sondern eher, weil es nicht mal ansatzweise in den Dimensionen ihres männlichen Kollegen angesiedelt sein wird.

Es wäre ein starkes Signal, wenn Flick selbst Gehaltseinbußen angeboten hätte oder Neuendorf & Co. auch auf dieser Ebene endlich die Bedingungen anpassen. Gerechtfertigt ist es längst allemal.