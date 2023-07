Was bei der WM noch besser laufen könnte

Überzeugende Leistung, emotionale Momente und intime Einblicke: Die DFB-Frauen haben zum Start der Fußball-WM in Australien und Neuseeland das geliefert, was Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg von ihnen fordert. „Wir wollen die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren“, sagte die 55-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem 6:0-Sieg gegen Marokko.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und das kommt in der Heimat an. Trotz der frühen Anstoßzeit am Montagvormittag verzeichnete das ZDF Traumquoten – ein Trend, der sich auch in anderen Ländern feststellen lässt. Welche Erkenntnisse lassen sich außerdem aus der ersten Woche dieses Turniers ziehen?

1. Die Anstoßzeiten schrecken die Fans nicht ab

Starke 5,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten am Montag um 10.30 Uhr den Fernseher ein, um den DFB-Auftakt gegen Marokko zu sehen – ein Marktanteil von 60,4 Prozent. Im Vergleich zum ersten WM-Spiel vor vier Jahren ist das ein erheblicher Sprung. Die Partie gegen China sahen seinerzeit 4,38 Millionen Personen (33,8 Prozent Marktanteil).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selbst der Auftakt der Heim-WM 2011 kommt mit einem Marktanteil von 58 Prozent nicht an die Partie heran – auch wenn die absolute Zahl der Zuschauenden bei mehr als 14 Millionen liegt. Die Deutschen interessieren sich aber nicht nur für das DFB-Team.

Barbara Barkhausen, Chantal Ranke und Frank Hellmann sind für Sie in Down Under dabei. Verpassen Sie nichts: alle Infos, Ergebnisse, Tabellen, Hintergründe und Analysen zum Turnier. Alle Texte

Auch die Partien Brasilien - Panama, Italien - Argentinien und England - Haiti landeten am Ende bei über 20 Prozent Marktanteil. ARD und ZDF können mit der Übertragung vor allem auch in der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen punkten, was eher ungewöhnlich ist, wie das Medienmagazin DWDL berichtet. Das dürfte die Verantwortlichen selbst überraschen. Schließlich rangen die Öffentlich-Rechtlichen Sender monatelang mit der FIFA um das Rechtepaket.

Selbst das zweite große Sportevent der letzten Wochen kann mit der Fußball-WM nicht mithalten: Die vorletzte Etappe der Tour de France verfolgten am Samstag 1,52 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, der Marktanteil lag bei 16,5 Prozent.

Zudem vermelden viele internationale Medien Bestwerte. Mit einer Einschaltquote von mehr als elf Millionen verzeichnete der der brasilianische Sender TV Globo für den Zeitraum von 8 Uhr bis 10 Uhr die höchste Zuschauerzahl seit 15 Jahren. Im Vergleich zum WM-Auftakt der USA 2019, hätten nun 99 Prozent mehr die Partie gegen Vietnam geschaut, wie der übertragende Sender Fox Sports vermeldete.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch das Interesse an den „Lionesses“ bleibt nach dem EM-Sieg 2022 hoch: 4,2 Millionen Menschen sahen den 1:0-Sieg Englands gegen Haiti, was einem Marktanteil von 39,4 Prozent entspricht.

2. Der Gastgeber wirbt zu wenig

Bei all den Bestwerten muss man aber festhalten: Viele Australierinnen und Australier wussten bis kurz vor dem Turnierstart nichts von der WM in ihrem Land, wie Einheimische berichten. „Ich habe in den Medien nichts von der WM mitbekommen“, beschwerte sich ein Taxifahrer aus Melbourne. Erst als ihn ein Fahrgast auf das Turnier angesprochen hatte, sei er darauf aufmerksam geworden – obwohl er den ganzen Tag das Radio laufen hat.

Das können auch zwei Besucher der Spiels Deutschland - Marokko bestätigen. Die Deutschen leben schon seit Jahrzehnten in Australien und sind verwundert über die schmalen Werbemaßnahmen. „Wenn alle Australier davon wüssten, würden sie es total feiern“, sagte der gebürtige Bayer. Doch andere Sportarten stünden zu sehr im Fokus, die australische Liga investiere zu wenig in Stars, so seine Analyse.

In Melbourne sind die Hinweise auf die WM eher klein. © Quelle: picture alliance / Eibner-Pressefoto

Während in Sydney die WM allgegenwärtig ist, sieht es in Melbourne ganz anders aus. Zwar hängen rund um das Melbourne Rectangular Stadium Fifa-Fahnen und anderthalb Kilometer entfernt gibt es ein Fanfest, doch muss man schon aktiv suchen, um Hinweise auf das Turnier zu finden. Ähnlich sieht es in der ländlichen Region rund um das DFB-Quartier Wyong aus. Plakate oder Werbetafeln mit Spielerinnen der „Matildas“ sucht man hier vergebens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Schiris setzen erneut auf XXL-Nachspielzeit

Bereits bei der Männer-WM in Katar waren viele Fans mit Blick auf die Nachspielzeit irritiert: Im Schnitt wurden elf Minuten zusätzliche Spielzeit obendrauf gelegt. Vier Jahre zuvor waren es in Russland gerade mal knapp achteinhalb Minuten. Schon nach dem ersten Spieltag der Frauen-WM kann man sagen: Dieser Trend setzt sich fort – sogar ziemlich exakt.

Auch nach den ersten 16 Spielen liegt die Nachspielzeit nach eigenen Berechnungen durchschnittlich bei elf Minuten. Insgesamt bekamen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit 178 Minuten fast zwei Spiele mehr zusehen. Mit 17 Minuten „Added Time“ dauerten die Partien Japan - Sambia und Kolumbien - Südkorea bisher am längsten.

Sonderlich überraschend ist die Richtline aber nicht. Bereits vor der WM in Katar erklärte FIFA-Schiedsrichterboss Pierluigi Collina: „Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht.“