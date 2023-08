﻿Der Gehaltsreport: So viel verdienen die WM-Fußballerinnen

368 Fußballerinnen stehen seit Samstag in der K.-o.-Phase der Fußball-WM in Australien und Neuseeland auf dem Platz – und bekommen dafür so viel Geld wie noch nie. Erstmals in der Geschichte des Frauenfußballs zahlt die Fifa 60.000 US-Dollar (ca. 54.700 Euro) an jede Achtelfinalteilnehmerin. Der Sprung im Vergleich zur WM 2019 ist beachtlich. Mit insgesamt 110 Millionen US-Dollar sind die Prämien knapp viermal so hoch. Für die Weltmeisterinnen gibt es am Ende 270.000 US-Dollar (ca. 246.400 Euro), den ausgeschiedenen DFB-Frauen bleibt eine Summe von 30.000 US-Dollar (27.300 Euro).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit dem gestiegenen Interesse wachsen auch die Prämien. Doch das Geld, das die Spielerinnen auf dem Platz verdienen, macht nur einen Anteil des gesamten Gehaltes aus. Wie klein der Anteil ist, zeigt ein Blick auf die Topverdienerinnen. Laut des Wirtschaftsmagazins „Forbes“ zählen zu den 15 WM-Teilnehmerinnen mit dem höchsten Gehalt gleich elf Amerikanerinnen. Starspielerin Alex Morgan führt die Liste mit geschätzten 7,1 Millionen US-Dollar (6,5 Millionen Euro) Gehalt pro Jahr vor ihrer Kollegin Megan Rapinoe (ca. 7 Millionen USD) und der Spanierin Alexia Putellas (ca. 4 Millionen USD) an.

Werbeverträge und Vermarktung wichtiger als Gehalt

Auffällig: Fast alle 15 Spielerinnen bekommen mit 800.000 bis 600.000 US-Dollar (730.000 bis 550.000 Euro) pro Jahr in etwa ein ähnliches Gehalt für ihre sportlichen Leistungen, wobei die Summen der Klubs und der Nationalteams bereits addiert wurden. Entscheidend für die großen Gehaltssprünge sind laut der Erhebung hingegen Werbung, Auftritte oder Sponsoringverträge. „Die US-Spielerinnen leben vorrangig vom Marketing“, bestätigt die Spielerberaterin Jasmina Covic, die in Deutschland die Women‘s Football Agency leitet und unter anderem Nationalspielerin Laura Freigang betreut, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neben klassischeren Werbemitteln wie TV-Spots oder Kampagnen haben die Spielerinnen über Insta­gram zunehmend selbst die Chance, ihren Marktwert zu pushen. Um auf der Social-Media-Plattform viel Geld zu verdienen, müssen sie nicht mal zu den Topstars zählen. Denn nicht etwa Morgan, Putellas oder Rapinoe haben auf Instagram den höchsten Marktwert, sondern die Schweizerin Alisha Lehmann. Laut des Marktforschungsunternehmens Nielsen verdient die 24-Jährige mit nur einem Werbeposting knapp 280.000 Euro – also mehr als eine Spielerin für den WM-Titel.

Die Art und Weise, wie Lehmann sich dort präsentiert, sehen viele aber auch kritisch. Neben Fußballbildern postet sie nämlich aufreizende Fotos, zeigt sich oft in knappen Outfits. „Im Fußball wollen wir doch eigentlich weg von diesem Bild, dass Frauen Sexobjekte sind“, meint Covic. Bei ihren Spielerinnen selektiere die Beraterin daher genau, welche Angebote passen. Wichtig sei außerdem, dass der Fokus auf dem Fußball bleibe und „die Spielerin nicht hauptsächlich Influencerin ist“. Geld sei deswegen nicht alles, sodass Covic angeblich auch Angebote im niedrigen sechsstelligen Bereich ablehnt.

Von den DFB-Frauen ist Jule Brand die erfolgreichste auf Insta­gram. Ihren Markenwert dotierte Nielsen auf etwa 13.000 Euro pro Posting. Die Außenstürmerin gibt aber zu, dass sie das Potenzial noch nicht ausschöpfe. „Ich denke nie daran, dass ich unterwegs mal Bilder mache und sie poste“, so Brand.

Anders als Laura Freigang, die gerne fotografiert und unter anderem Werbung für Under Armour macht. Sponsoringverträge machen rund 80 Prozent ihres Gehalts aus. Damit stellt Freigang unter den Spielerinnen, die Covic betreut, eine Ausnahme dar. Die meisten Bundesliga-Spielerinnen verdienen den größeren Anteil im Verein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nationalspielerinnen verdienen fünfstellige Summe im Monat

Doch die Bezahlung im Frauenfußball bleibt eines der Tabuthemen. Selbst Berater sprechen – vor allem aus eigenem Interesse – ungern über Gehälter. Denn zum einen können sie damit, anders als im Männerfußball, noch nicht die Preise hochtreiben, zum anderen sind aber Neid und Missgunst nicht so ausgeprägt. Was generell an den vergleichsweise niedrigen Summen liegt. Jeder Bundesligist leistete sich in der Saison 2021/2022 Aufwendungen für das Personal im Spielbetrieb von 1,6 Millionen Euro. Auf einen Kader von 15, 16 Spielerinnen gerechnet, wären das zwar rund 100.000 Euro Jahresgehalt, doch meist fließen die Kosten für Trainer und Betreuer hier noch mit ein.

Demnach liegt die Summe für jede einzelne Bundesliga-Spielerin noch niedriger – und die Gehälter weichen eklatant voneinander ab. „Wir müssen dahin kommen, dass Spielerinnen neben dem Fußball nicht noch 30 oder 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen“, sagt Nationalspielerin Svenja Huth. Stars wie Alexandra Popp, Lena Oberdorf oder Merle Frohms verdienen beim VfL Wolfsburg fünfstellige Monatsgehälter (rund 20.000 Euro), wie auch Lina Magull oder Lea Schüller beim FC Bayern. Das ist aber immer noch eher die Ausnahme. Insider berichten, dass die meisten Vereine zwischen 1500 und 3000 Euro pro Monat zahlen, reine Frauenfußballvereine sogar teilweise noch Minijobgehälter im Bereich von 450 Euro.

Die Angaben decken sich mit den Ergebnissen einer Umfrage der ARD-„Sportschau“ unter allen Spielerinnen. Das Ergebnis: Ein Drittel gab an, maximal 500 Euro brutto im Monat zu verdienen, ein Viertel verdiene gar nichts. Nur 2 Prozent sollen demnach mehr als 5000 Euro im Monat bekommen.

England und Spanien treiben Summen nach oben

Die Ablösesummen explodieren bislang nur international. Der FC Barcelona tätigte letzten Sommer den Rekordtransfer, als er die defensive Mittelfeldspielerin Keira Walsh für 400.000 Pfund von Manchester City holte. Spitze sind die Katalanen auch bei den Gehältern. Starstürmerin Asisat Oshoala (Nigeria) soll rund 300.000 Euro im Jahr verdienen. Die meisten Topspielerinnen sind in ähnlichen Größenordnungen veranschlagt – abgesehen von Weltfußballerin Putellas, die mit etwa 730.000 Euro in anderen Dimensionen schwebt. Auch in England dreht sich die Gehaltsspirale so rasant, dass Eintracht Frankfurt erst gar keine Anstalten machte, das Angebot für die zum FC Chelsea wechselnde Sjoeke Nüsken zu überbieten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Deutschland spielt nur 1:1 gegen Südkorea und scheidet aus Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft ist am Donnerstag bereits in der WM-Vorrunde gescheitert. © Quelle: Reuters

„Ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird die Eine-Million-Schallmauer durchbrochen. Aber nicht in Deutschland“, sagte der bekannteste deutsche Berater Dietmar Ness bereits nach der EM in England. Er vertritt nahezu 100 Spielerinnen, darunter auch Frankreichs Rekordschützin Eugenie Le Sommer. Er stellt fest, dass Topkräfte bei Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea oder Manchester City im Vergleich zu früher fürstlich bezahlt werden – im Vergleich zum Männerfußball aber verschwindend gering. Ness ist aber etwas anderes viel wichtiger: „Grundsätzlich sollten wir erst mal die gleichen Bedingungen vorfinden – egal ob eine Fußballerin beim FC Bayern oder SV Meppen spielt.“

Spielerinnen lassen sich von Agenturen mit Geschenken locken

Die finanziellen Entwicklungen führen natürlich auch zu mehr Gerangel. „Es ist inzwischen ein Haifischbecken“, sagt Covic und verrät: „Die Männeragenturen sind zum Teil sehr aggressiv unterwegs, was das Abwerben betrifft.“ Einige Spielerinnen lassen sich von den großen Namen dieser Agenturen oder von Geschenken wie Schuhen oder Handys locken. Das könnte dem Image des Frauenfußballs schaden, glaubt Covic: „Die Professionalisierung bringt Distanz mit sich. Nahbarkeit und die Authentizität könnten verloren gehen.“

Noch sei der Frauenfußball davon aber weit entfernt. Nach dem historischen WM-Aus der DFB-Frauen bleibt nun ohnehin abzuwarten, wie sich die Bundesliga und die Branche nach dem aufkommenden Hype weiterentwickelt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass es große Rückschritte geben wird.