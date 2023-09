Wechsel offiziell: Draxler schließt sich Katar-Klub Al-Ahli an

Der Wechsel von Ex-Nationalspieler Julian Draxler nach Katar zu Al-Ahli ist offiziell. Nach dem der Ex-Nationalspieler am Sonntag seinen Medizincheck in der katarischen Hauptstadt absolviert hatte, machte der Klub den Wechsel am Montagabend offiziell. Der ehemalige Bundesliga-Profi hat einen Vertrag für zwei Saison unterschrieben.

Draxler war vergangene Saison von PSG an Benfica Lissabon ausgeliehen. In Portugal wurde der gebürtiger Gladbecker zwar Meister mit dem von Roger Schmidt trainierten Team, spielte beim Titelgewinn in Portugals Liga aber eher eine Nebenrolle und kehrte schließlich nach Paris zurück. In die französische Hauptstadt wechselte Draxler im Winter 2017 vom VfL Wolfsburg aus. Bei PSG überzeugte Draxler anfangs, verlor seinen Stammplatz später aber an Spieler wie Neymar oder Kylian Mbappé.

Während seiner Zeit in der Ligue 1 gewann Draxler je viermal die französische Meisterschaft und den Pokal und dreimal den französichen Ligapokal. In wettbewerbsübergreifend 197 Spielen für Paris erzielte Draxler 26 Tore und bereitete 41 vor.

Mit einer Ablösesumme von 20 Millionen Euro knackt der aus der Schalker „Knappenschmiede“ stammende Draxler die 100-Millionen-Euro-Marke an Transfererlösen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war 2015 für 43 Millionen Euro von Schalke 04 zum VfL Wolfsburg gewechselt, ehe er anderthalb Jahre später für 36 Millionen Euro nach Paris weiterzog. Außerdem zahlte Benfica Lissabon eine Leihgebühr von 2,5 Millionen Euro an PSG, womit durch Draxler nun insgesamt 101,5 Millionen Euro an Transfererlösen generiert wurden. Erst am Mittwoch wechselte sein ehemaliger Teamkollege Marco Verratti nach Katar, allerdings zu Al-Arabi SC.