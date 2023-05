﻿Wechsel von Ilkay Gündogan zum FC Barcelona wird immer wahrscheinlicher

Mit seinem Doppelpack beim 3:0 gegen den FC Everton und einem überragenden Auftritt sorgte Ilkay Gündogan am Samstag dafür, dass seinem Klub Manchester City der Titel in der Premier League kaum noch zu nehmen ist. Bei vier Punkten Vorsprung und einer absolvierten Partie weniger als Verfolger FC Arsenal könnte es schon am kommenden Wochenende so weit sein. Am 3. Juni steht die Mannschaft von Pep Guardiola dann im FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen United – und eine Woche später soll es im Champions-League-Endspiel um den Pokal mit den großen Ohren gehen. Dafür müssen die Citizens aber erst noch Titelverteidiger Real Madrid im Halbfinal-Rückspiel (Mittwoch, 21 Uhr/DAZN) aus dem Weg räumen – natürlich mit ihrem Anführer Gündogan.

Der deutsche Nationalspieler zählt in der entscheidenden Saisonphase zu den absoluten Leistungsträgern, wurde am vergangenen Wochenende – wie schon zuvor gegen Leeds United – erneut zum „Man of the match“ gekürt. Bei 47 Pflichtspieleinsätzen kommt er bislang auf neun Treffer und sieben Vorlagen, wurde von der Mannschaft erstmals zum Kapitän gewählt. Doch es spricht einiges dafür, dass dieser bald von Bord gehen wird.

Es ist eine der spannendsten Transferfragen im kommenden Sommer: Wie geht es weiter mit Gündogan? Zu den Fakten: Der Vertrag des 32-Jährigen läuft am Saisonende aus. Guardiola hat mehrfach geäußert, wie sehr er den Deutschen schätzt („Er kann alles“, „Wenn er redet, hören alle zu“), und würde ihn liebend gerne halten: „Der Verein kennt meine Meinung“, so Guardiola.

Man City bietet Gündogan Einjahresvertrag an

Doch trotz dieser Wertschätzung und der Tatsache, dass Gündogan auch bei den Fans inzwischen zu den absoluten Publikumslieblingen gehört, hat City ihm bisher „nur“ einen Einjahresvertrag angeboten. So ist es im Klub bei Spielern über 30 üblich, wie beispielsweise auch beim FC Bayern. Selbst für Gündogan will man offenbar keine Ausnahme machen.

Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) möchte Gündogan aber noch mal einen längerfristigen Kontrakt und kann sich nach sieben Jahren auf der Insel auch noch mal gut eine neue Herausforderung vorstellen. Anfang des Jahres wurde sein Onkel und Berater Ilhan ausgerechnet am Vereinsgelände des FC Barcelona erwischt – die Katalanen hatten Gündogan in der Vergangenheit schon mehrfach auf der Liste, zu einem Transfer kam es aber nie. Auch diesmal wurde eine vorzeitige Einigung sofort dementiert. Ilhan Gündogan vertritt bei Barca auch den ehemaligen Gladbacher Andreas Christensen – ein Besuch auf der Geschäftsstelle muss also nichts bedeuten.

Allerdings würde das Match Barca–Gündogan wunderbar passen. Der Mittelfeldspieler liebt die Stadt und die spanische Mentalität, das tolle Wetter und das Meer sowie den Ballbesitzfußball, für den der Klub seit jeher steht. Mit Marc-André ter Stegen steht ein Landsmann im Tor, den er aus der Nationalelf kennt und mit dem er sich bestens versteht. Und: Wie das RND erfuhr, war Gündogan schon immer ein Riesenfan von Xavi, dem heutigen Barca-Coach, von dem er sich früher reihenweise Videos bei Youtube anschaute.

Spielt Gündogan künftig mit Superstar Lionel Messi zusammen?

Allerdings ist auch dem City-Star und seinem Umfeld die ständige Unruhe in der jüngeren Vergangenheit im Klub nicht entgangen – ebenso wenig wie die finanziellen Probleme. Sportlich haben die Katalanen gerade die vorzeitige Meisterschaft gefeiert und sind wieder auf dem Weg zurück, auch international wieder anzugreifen. „Wir werden wieder mehr bereit sein als in dieser Saison“, kündigte Toptorjäger Robert Lewandowski jüngst im SPORTBUZZER-Interview an. Aktuell bastelt Barca an einer Rückkehr von Lionel Messi aus Paris – mit ihm wollte Gündogan schon immer in einer Mannschaft kicken.

Andererseits weiß er natürlich, was er in Manchester hat. Sportlich spielt er bei einem der besten Teams der Welt, das jedes Jahr um alle Titel mitspielt und das er aktuell als Kapitän anführt. Privat hat er dort seine Frau Sara kennengelernt, Mitte März kam ihr erstes Kind, Sohnemann Kais, auf die Welt.

Das Camp Nou in Barcelona – in diesem Stadion könnte Ilkay Gündogan zukünftig auflaufen. © Quelle: imago

Neben Barcelona gibt es nach RND-Infos auch zahlreiche andere interessierte Klubs aus England, Spanien, Italien und den reichen Wüstenligen – doch viele Vereine kommen für einen Wechsel nicht infrage. Natürlich sind in den vergangenen Wochen bereits Gespräche in verschiedene Richtungen geführt worden, auch wenn eine Regel in England besagt, dass „offiziell“ erst sechs Wochen vor Vertragsende verhandelt werden darf – Stichtag wäre demnach der 20. Mai. Dann weiß Gündogan zumindest, ob er und City im Finale der Königsklasse stehen – ein Abschied mit dem Henkelpott würde ihm sicher noch ein bisschen leichter fallen.