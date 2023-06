Ex-96-Stürmer schießt Spanien ins Endspiel – jetzt winkt der Vertrag des Lebens

Er kam in der 84. Minute – und jubelte keine fünf Minuten später: Joselu war wieder einmal genau dort, wo er gebraucht wird. Der 33-jährige Stürmer, der erst im Frühjahr diesen Jahres sein Debüt in der spanischen Nationalmannschaft gefeiert hatte, traf am Donnerstagabend in der 88. Minute zum vielumjubelten 2:1-Siegtreffer gegen Italien im Nations-League-Halbfinale. Später jubelte er via Twitter: „Wir sind im Finale!“

Eine lange eher durchschnittliche Karriere scheint hintenraus noch einmal ordentlich in Fahrt zu kommen. Joselu, der in Deutschland neben der Station in Hannover auch für die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt stürmte, zuletzt für Mittelklasse-Klubs in England und Spanien auflief, hat nämlich offenbar das Interesse eines europäischen Riesen geweckt: Er soll im Fokus von keinem geringeren Verein als Real Madrid stehen. Laut Jude Bellingham, frisch vom BVB zu den Königlichen gewechselt, „der größte Klub in der Geschichte dieses Spiels“.

Schenkt man den Worten von Transfer-Insider Fabrizio Romano, in der Regel bestens informiert, Glauben, dann scheint der Transfer bald in trockenen Tüchern. „Real Madrid arbeitet an den wichtigen letzten Details des Joselu-Deals, um ihn in den nächsten Tagen abzuschließen“, schrieb Romano am Dienstag via Twitter. Der Stürmer soll für ein Jahr von LaLiga-Absteiger Espanyol Barcelona als Backup für die Offensive ausgeliehen werden.

Am Sonntag steigt das Finale gegen den WM-Dritten

Doch zuerst wird Joselu die Zeit im Kreise der Nationalmannschaft genießen. Dort feierte etwa Rodri, frischer Champions-League-Sieger mit Manchester City, seinen Teamkollegen: „Es war ein wichtiges Tor für ihn und uns.“ Um im Anschluss aber direkt den Fokus auf das Finale zu richten: „Heute freuen wir uns, aber wir wollen den Titel.“

Dann geht es unter anderem gegen Joselus womöglich künftigen Real-Teamkollegen Luka Modric. Der Mittelfeld-Star führte seine Kroaten zu einem spektakulären 4:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande. Das Endspiel gegen den WM-Dritten steigt am Sonntag in Rotterdam (20.45 Uhr/RTL und DAZN). Spätzünder und Nationalmannschafts-Senkrechtstart Joselu wird dann vermutlich erst einmal auf der Bank Platz nehmen – um dann bei Bedarf wieder zur Stelle zu sein, wenn er gebraucht wird.