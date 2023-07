Eintracht Frankfurt muss Rekordsumme für Fan-Vergehen zahlen

Das wiederholte Fehlverhalten der eigenen Fans kostet Eintracht Frankfurt erneut eine erhebliche Summe. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die SGE „jeweils im Einzelrichterverfahren mit fünf Geldstrafen über insgesamt 414.100 Euro belegt“, wie der hessische Bundesligist am Mittwoch bekanntgab. Konkret handelt es sich um Strafen wegen „unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger“ im Rahmen der Bundesliga-Spiele beim VfB Stuttgart, FC Augsburg (jeweils 1000 Euro) und FC Schalke 04 (70.000 Euro) sowie die Pokal-Begegnungen im Halbfinale in Stuttgart (84.000 Euro) und im Endspiel in Berlin gegen Leipzig (258.100 Euro), heißt es in der Mitteilung.

Nachdem die Hessen wegen etlicher Fanvergehen zuvor schon 447.100 Euro zahlen mussten, stiegen die Geldstrafen des Vereins in der Saison 2022/23 auf die Rekordsumme von 861.200 Euro bei 21 sportrechtlichen Verfahren an. Kein deutscher Klub musste mehr bezahlen. Hinzu kommen internationale Strafen, etwa der Teil-Ausschluss (betroffen ist der Unterrang der Stehtribüne) beim ersten Conference-League-Heimspiel der kommenden Spielzeit.

Eintracht-Vorstand Reschke fordert Einlenken der Fans

Die Höhe der Strafen kommt vor allem dadurch zustande, dass der DFB die Vergehen aufsummiert. Für Bengalos werden 1000 Euro fällig, für Raketen und Böller jeweils 3000. Das erklärt etwa die Summe für das Pokalfinale am 3. Juni im Olympiastadion. Philipp Reschke, Eintracht-Vorstandsmitglied und zuständig für derlei Belange, wird von der Frankfurter Rundschau wie folgt zitiert: „Das sind Dimensionen, aus denen wir uns schleunigst zurückziehen sollten.“ Das Verhältnis sei zuletzt absolut in Schieflage geraten, „und wir müssen es wieder korrigieren“, so Reschke.

Frankfurter Fans hatten in Berlin insgesamt 180 Bengalische Feuer, Blinker, Rauchtöpfe und Böller gezündet. Zudem wurden 14 Raketen in Richtung des Spielfeldes abgeschossen.