Wechsel-Wunsch hinterlegt: Salzburg-Trainer Jaissle „vorerst freigestellt“

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat seinen deutschen Trainer Matthias Jaissle einen Tag vor dem ersten Bundesliga-Spiel vorerst freigestellt. Grund sei Jaissles Wunsch nach einem Wechsel zu Al-Ahli SFC in Saudi-Arabien, teilten die Salzburger am Freitag mit. Wie verschiedene Medien berichten, soll der 35-Jährige noch an diesem Freitag seinen Vertrag beim neuen Klub unterschreiben.

Den Wunsch, RB zu verlassen, habe der 35-Jährige dem Klub nur rund 48 Stunden vor dem Saisonstart mitgeteilt. „Wir sind der Ansicht, dass ein Trainer, der sich nur zwei Tage vor dem Start einer wichtigen Saison derart intensiv mit einem möglichen Klubwechsel beschäftigt, bei diesem Auftakt auch nicht dabei sein sollte“, sagte Geschäftsführer Stephan Reiter. Beim Liga-Start am Samstag (18.30 Uhr) sollen die bisherigen Co-Trainer Florens Koch und Alexander Hauser die Mannschaft führen.

Der ehemalige Bundesliga-Profi Jaissle war seit Sommer 2021 Trainer der Salzburger und hat in dieser Zeit zweimal die Meisterschaft sowie einmal den Pokal gewonnen. Zuvor trainierte er das RB-Farmteam FC Liefering.

Bei Al-Ahli würde Jaissle dann mit Riyad Mahrez zusammenarbeiten. Der 32 Jahre alte algerische Stürmer verlässt Champions-League-Sieger Manchester City nach fünf Jahren und unterschrieb bei dem saudi-arabischen Klub einen Vertrag bis 2027.