Im Liveticker: Wehen Wiesbaden empfängt RB Leipzig

Am Mittwochabend steigt endlich auch der Titelverteidiger in den DFB-Pokal ein. RB Leipzig ist bei Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden gefordert (20.45 Uhr, ARD und Sky). In der Partie, die wegen des Supercups erst Ende September stattfindet, wird der letzte Teilnehmer für die 2. Runde ermittelt. „Wiesbaden ist ein unangenehm zu bespielender Zweitligist“, warnte RB-Coach Marco Rose zwar, sagte aber auch: „Wir haben eine Menge Pokalspiele nacheinander gewonnen - die Serie wollen wir natürlich beibehalten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Liga ist Aufsteiger Wiesbaden ordentlich gestartet. Zwei Siegen und zwei Unentschieden stehen drei Niederlagen gegenüber. Im Vergleich mit dem Titelverteidiger sei man allerdings „eine kleine Lampe“, so Wehen-Coach Markus Kauczinski. Dennoch wittert er eine Chance: „Die Geschichte hat gezeigt, dass es immer wieder dieses eine besondere Spiel gibt. Wir werden alles dafür tun, es Leipzig so schwer wie möglich zu machen und wollen unsere minimale Chance nutzen.“

Live: Wehen Wiesbaden fordert RB Leipzig

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Mal trafen beide Mannschaften schon aufeinander – in der Saison 2013/14 in der 3. Liga. Die Bilanz ist ausgeglichen: Wiesbaden gewann das Hinspiel, Leipzig das Rückspiel. Aktuell sind die Sachsen als Titelträger der vergangenen und vorletzten Saison zwölf Spiele ungeschlagen. Wiesbaden nahm zuletzt in der vorletzten Saison am Pokalwettbewerb teil, schied damals in der ersten Runde gegen Borussia Dortmund aus.