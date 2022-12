﻿Lionel Scaloni – Der Weltmeister-Trainer, den Maradona zu Lebzeiten verspottete

Mit dem Sieg im WM-Finale ist Lionel Scaloni im Trainer-Olymp angekommen – und in Argentinien ein Held. Dabei wollte in seiner Heimat zunächst niemand, dass der 44-Jährige das Team um Superstar Lionel Messi übernimmt. Der Spott war groß – umso größer dürfte jetzt die Verehrung sein.

Als Lionel Messi den Goldpokal für den Weltmeister in den Himmel von Lusail stemmte, stand ein unscheinbarer Mann im Hintergrund und winkte in Richtung der argentinischen Fans. Es war Trainer Lionel Scaloni. Er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen mit dem 4:2-Erfolg nach Elfmeterschießen in einem epischen WM-Finale gegen Titelverteidiger Frankreich, und das als jüngster Trainer des Turniers mit 44 Jahren. Doch Scaloni ist niemand, der sich in den Vordergrund drängt. Auch nicht im Moment des Triumphs.

Messi überstrahlt alles bei den Argentiniern, sein Trainer dagegen ist fast ein Unbekannter. Dabei hat Scaloni einen erstaunlichen Weg hinter sich. Als Spieler war er ein Wandervogel. Seine beste Zeit hatte er zwischen 1998 und 2006 bei Deportivo La Coruña, er wurde mit dem Klub spanischer Meister und zweimal Vizemeister. Außerdem spielte er unter anderem für West Ham United, Racing Santander, Lazio Rom und Atalanta Bergamo. Sein Heimatverein sind die Newell‘s Old Boys, jene sagenumwobene Institution aus Rosario, der auch Lionel Messi entstammt.

Die beiden haben sogar zusammengespielt: Bei der WM 2006 standen sie im Kader jener argentinischen Mannschaft, die im Viertelfinale an Deutschland scheiterte. Insgesamt machte Scaloni nur sieben Länderspiele. Seine wenig glanzvolle Karriere in der Nationalmannschaft dürfte ein Grund dafür gewesen sein, dass ihm heftige Ablehnung entgegenschlug, als er das Nationalteam übernahm. Ein anderer war seine mangelnde Erfahrung als Trainer. Er hatte praktisch keine. Argentiniens Nationalmannschaft ist das erste Profiteam, das Scaloni hauptamtlich betreut.

„Scaloni kann nicht mal den Verkehr regeln!“ Diego Maradona

Nach der enttäuschenden WM 2018 mit dem Aus im Achtelfinale gegen Frankreich löste er den exzentrischen Jorge Sampaoli ab, zunächst als Interimslösung, dann dauerhaft. Der Aufschrei war groß. Am lautesten spottete Argentiniens Ikone Diego Maradona: „Scaloni kann nicht mal den Verkehr regeln!“ Und: „Es ist, als würden wir Minguito Tinguitela in den Anzug von Gordo Porcel stecken.“ Zur Erklärung: Es handelt sich hierbei um ein Komiker-Duo, die argentinische Variante von Dick und Doof. Wobei Gordo Porcel der Korpulentere ist. Wie Maradona sahen es viele: Der Job als Nationaltrainer ist ein paar Nummern zu groß für Scaloni.

Fakt war aber: Es gab zu jener Zeit keinen anderen Kandidaten, der Argentinien trainieren wollte. Mittlerweile sind die Menschen in dem Land froh darum. Scaloni führte die Albiceleste im vergangenen Jahr zum Gewinn der Copa América – es war der erste Titel seit 1993 – und in Katar auf den Thron des Weltfußballs, zum ersten Mal seit 1986, seit Maradona. Dabei gibt es in Argentiniens Kader außer Messi keinen absoluten Weltklassespieler.

Scaloni hat einen unerschütterlichen Teamgeist geschaffen und lässt einen Fußball spielen, der Messis Stärken zur Geltung bringt. Die Spieler vertrauen dem Trainer: „Wir sind uns nie verloren vorgekommen. Wir wussten immer, was zu tun war“, sagte Messi nach dem Halbfinal-Sieg gegen Kroatien. Ein Ritterschlag für Scaloni.

Lionel Scaloni - von der Notlösung zur Wunschlösung

Bei der WM musste der Trainer auf eine unerwartete Situation reagieren – nach dem peinlichen 1:2 gegen Saudi-Arabien zum Auftakt drohte Argentiniens Traum vom Titel früh zu platzen. Zuvor hatte die Mannschaft 36 Spiele nicht verloren. Der Trainer stellte um, setzte unter anderem Lautaro Martínez auf die Bank. Dafür kamen Spieler wie Alexis Mac Allister und Julián Álvarez in die Mannschaft. Sie wurden zu Helden von Argentiniens WM-Mission.

Als Scaloni nach dem Finale den Pressekonferenz-Raum im Stadion von Lusail betrat, applaudierten ihm die argentinischen Journalisten. Unter ihnen waren vermutlich viele, die ihn bei Amtsantritt für eine Fehlbesetzung gehalten hatten. „Meine Gefühle? Meine Gefühle sind die besten überhaupt. Ich hätte mir nicht vorstellen können, Weltmeister zu werden“, sagte Scaloni. Er war eine Interimslösung, eine Notlösung – mit dem WM-Titel wurde er zur Wunschlösung. Über seine Rolle bei Argentiniens Triumph wollte er nicht sprechen. Lieber dankte er seinen Assistenten und den Spielern. Auch im Moment des Erfolgs ist Lionel Scaloni ein Mann, der lieber im Hintergrund bleibt.