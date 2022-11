﻿Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm: Das ist meine DFB-Elf für das Turnier in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft greift am Mittwoch ins Turniergeschehen bei der Weltmeisterschaft in Katar ein. Deutschlands letzter Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm sagt, mit welchen Nationalspielern er in das Auftaktduell gegen Japan gehen würde.

Philipp Lahm setzt in seiner WM-Elf auf Kai Havertz und Jamal Musiala.

Jetzt rollt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft der Ball. Und spätestens, wenn am Mittwoch auch die deutsche Mannschaft gegen Japan ins Turnier eingreift, gibt es bei uns wieder 80 Millionen Bundestrainer. Jeder hat seine eigene Meinung, wen er aufs Feld schicken würde oder wen nicht. Jeder hat ein taktisches System im Kopf, jeder hat seine Lieblingsspieler. Ich erinnere mich noch ganz genau an das erste Turnier, das ich als kleiner Junge mit meinem Opa im Wohnzimmer verfolgt habe: die WM 1990 in Italien. Mein Lieblingsspieler hieß damals Pierre Littbarski als Edeltechniker, der wie ich auch nicht der Allergrößte war. Wenn er auf dem Platz stand, habe ich mich immer besonders gefreut. Wenn nicht, war es nach zehn Minuten aber auch egal – dann habe ich natürlich trotzdem mit der Mannschaft gefiebert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

DFB-Rückzieher: Manuel Neuer spielt ohne „One Love“-Binde Kapitän Manuel Neuer wird bei den WM-Spielen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar nun doch nicht mit der „One Love“-Kapitänsbinde auflaufen. © Quelle: dpa

Für maximal vier Wochen Bundestrainer zu sein und mit seinen Freunden die Aufstellung zu machen ist eine herrliche Spielerei – denn das schafft Identifikation. Auch jetzt werden wieder viele Hansi spielen. Ich persönlich würde mir vor allem wünschen, dass sich eine Mannschaft herauskristallisiert. Dass am Ende jedes Kind sagen kann, wer zur ersten Elf dieser Weltmeisterschaft gehörte, und diese im Schlaf runterbeten kann – am besten natürlich bis zum Finale. Denn das würde bedeuten, dass Deutschland erfolgreich war, dass sich die Fans wieder voll mit der Nationalmannschaft identifizieren können.

In meiner Startelf – wie vermutlich in fast jeder – steht selbstverständlich Manuel Neuer im Tor, der für mich nach wie vor zu den besten Torhütern der Welt zählt. In der Innenverteidigung sehe ich Antonio Rüdiger und Niklas Süle. Bei den Außenverteidigern tue ich mich etwas schwer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich erinnere mich, dass die Besetzung dieser Positionen auch 2014 lange offen war und sich Jogi Löw am Ende für die defensivere Variante entschieden hat. Wir haben damals die ersten Spiele sehr kompakt, mit vier Innenverteidigern, begonnen, getreu dem Motto: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive Meisterschaften – zum Glück ist der Plan ja voll aufgegangen. Deshalb mache ich es genauso und stelle Matthias Ginter nach rechts und Christian Günter nach links. So kann man aus einer geordneten Defensive agieren.

Im Mittelfeld spielen zunächst Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Ilkay Gündogan. Davor muss ich mich aus dem Trio Serge Gnabry, Jamal Musiala und Leroy Sané für zwei entscheiden, die alle die Berechtigung hätten, von Anfang an zu spielen. Die konstante Form in dieser Saison spricht am ehesten für Musiala und Sané. Ins Sturmzentrum stelle ich Kai Havertz.

Müller in der Jokerrolle

Und Thomas Müller? Der spielt, wie es Louis van Gaal einst treffend formuliert hat, eigentlich immer. Das gilt in meiner Startelf zuerst mal (leider) nicht, da er einige Wochen verletzt war. Aber Thomas ist durch seine unberechenbare Spielweise auch ein sehr, sehr guter Joker und wird der Mannschaft hoffentlich im Turnierverlauf noch helfen können.

Dieses Team hat unbestritten reichlich Qualität, die meisten Spieler stehen bei europäischen Topklubs unter Vertrag, haben alle schon ausreichend Titel gewonnen. Dazu haben wir viele junge Spieler mit Talent, sie müssen aber noch eine gewisse Reife entwickeln. Dabei hilft eine WM natürlich enorm.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Herne: 20.000 Kerzen auf Tribünen – Protestaktion gegen Fußball-WM in Katar Mit einer Aktion im Stadion von Westfalia Herne haben die Teilnehmenden am Sonntag gegen die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar protestiert. © Quelle: Reuters

Grundsätzlich muss sich bei diesem Turnier eine Hierarchie herauskristallisieren. Die neue Generation steht das erste Mal komplett auf dem Platz und muss Verantwortung übernehmen, natürlich auch mit Blick auf die Heim-EM 2024. Ich drücke den Jungs ganz fest die Daumen und werde zu Hause mitfiebern, wie hoffentlich das ganze Land.

Und auch wenn vielleicht der eine oder andere der 80 Millionen Bundestrainer mal anderer Meinung sein sollte, bin ich mir sicher: Der Hansi weiß das alles am besten.