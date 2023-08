Erneut zwei Treffer: Messi trumpft für Inter Miami wieder auf

Kreuzfahrtschiff zu Besuch

Darauf kam es bei der Premiere der „Disney Dream“ in Kiel an

Es war eine Premiere: Zum ersten Mal wurde die „Disney Dream“ in Kiel abgefertigt. Natürlich war Micky Maus als symbolischer Kapitän mit an Bord und bekam ein Geschenk. Offiziere und Vertreter der Reederei schauten sich den Liegeplatz und die Stadt genau an.