﻿Weltmeister und Ex-Madrid-Profi Karembeu vor dem Champions-League-Duell mit Leipzig „Real ist nie satt“

In der Champions League trifft RB Leipzig am Mittwoch in Madrid auf Titelverteidiger Real. Christian Karembeu spielte drei Jahre für den spanischen Topklub und beschreibt vor dem Duell mit dem Bundesligisten, was das Team um Ex-Nationalspieler Toni Kroos so stark macht.

Christian Karembeu gehört zu den größten Legenden des französischen Fußballs. Seit neun Jahren arbeitet der frühere Mittelfeld- und Außenbahnspieler als Sportdirektor von Olympiakos Piräus. Dort hatte er zuvor drei Jahre (2001-2004) gespielt, war zwei Mal griechischer Meister geworden. Die größten Erfolge auf Vereinsebene feierte der heute 51-Jährige jedoch in seiner Zeit bei Real Madrid (1997-2000), wo er zweimal die Champions League gewann. Vor dem Duell der „Königlichen“ in der Champions League mit RB Leipzig am Mittwoch (21 Uhr, DAZN) spricht der Weltmeister von 1998 und Europameister von 2000 im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) über den Mythos Real. Zudem blickt er auf das Spiel von Olympiakos am Donnerstag (21 Uhr) in der Europa League gegen den SC Freiburg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Monsieur Karembeu, an diesem Mittwoch gastiert RB Leipzig bei Real Madrid in der Champions League. Hat eine Mannschaft, die gerade den Trainer gewechselt hat, beim amtierenden Champions-League-Sieger, der zu Hause so gut wie nie verliert, überhaupt eine Chance?

Natürlich gilt Madrid als haushoher Favorit, aber man weiß ja, dass gerade ein Trainerwechsel oft Kräfte freisetzen kann – wie an diesem Wochenende beim 3-0-Heimsieg gegen Borussia Dortmund. Nichtsdestotrotz scheint mir Real dermaßen gefestigt zu sein, dass eine Überraschung im Bernabeu kaum gelingen sollte.

Ist Real in dieser Saison erneut der Topfavorit in der Königsklasse?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ja, zusammen mit Manchester City, Liverpool, Bayern München und Paris Saint Germain. Wenn ich mir die Leistung der Madrilenen vergangene Woche bei Celtic Glasgow (3-0, d. Red.) anschaue, dann weiß ich, dass dieses Team nach wie vor hungrig und gierig ist. Es ist nie satt, sondern will immer weiter gewinnen.

Sie haben bei den Königlichen zwischen 1998 und 2000 unter anderem unter Jupp Heynckes gespielt, Wie lässt es sich erklären, dass Real in der Champions League so oft den Titel holt?

In diesem Wettbewerb schafft es Real immer wieder über sich hinauszuwachsen. Dort gelingt es Real, regelmäßig Berge zu versetzen. Und auch wenn der Gegner einen besseren Kader zur Verfügung hat, wie etwa Manchester City oder Liverpool in der vergangenen Spielzeit, hat Madrid die größte mentale Stärke. Die Real-Spieler vermitteln immer das Gefühl, dass sie schwer zu schlagen sind.

Welcher Real-Spieler imponiert Ihnen am meisten?

Eigentlich alle (er lacht), aber wenn ich mir einen rauspicken sollte, dann Toni Kroos. Seine Konstanz auf dem höchsten europäischen Niveau, seine Passsicherheit, seine Einstellung sind einfach einzigartig. Vor diesem Spieler habe ich einen Riesenrespekt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was halten Sie von RB Leipzig?

Diese Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert, auch wenn sie immer wieder mal strauchelt wie zuletzt. Das Konzept mit jungen Spielern ist voll aufgegangen – und mittlerweile gehört Leipzig zur Top 4 der Bundesliga. Junge Spieler können sich dort prächtig weiterentwickeln.

Haben Sie ein Beispiel?

Da muss ich natürlich meinen Landsmann Christopher Nkunku nennen. Seine Entwicklung ist rasant und spektakulär. Er wurde nicht zufällig zum besten Bundesliga-Spieler der Saison 2021/2022 gewählt. Das hat er sich reichlich verdient. Ihm steht eine großartige Zukunft bevor.

Sie sind seit 2013 Sportdirektor von Olympiakos und empfangen an diesem Donnerstag in der Europa League den SC Freiburg. Welche Ambitionen hat Ihr Team im europäischen Wettbewerb?

Wir visieren das Finale an, nicht mehr, nicht weniger. Gegen Freiburg wollen wir nicht nur gewinnen, sondern zeigen, dass mit uns zu rechnen ist. Nach unserer Auftaktniederlage in Nantes stehen wir bereits unter Druck. Dieser Wettbewerb wird immer attraktiver, wir werden immer stabiler und wir haben ein großes Potenzial. Ich bin optimistisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Also ist Olympiakos Favorit gegen die Breisgauer?

Womöglich, weil wir über mehr internationale Erfahrung verfügen. Nichtsdestotrotz dürfen wir unseren Gegner in keinster Weise unterschätzen, vor allem, weil dieses Team einen hervorragenden Saisonstart in der Bundesliga hingelegt hat. Das wird ein sehr interessantes Spiel.