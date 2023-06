﻿Wofür steht Di Salvo – und wie viel Kuntz steckt in ihm?

Ein wenig scheint Antonio Di Salvo den Vergleich mit seinem Vorgänger hinter sich lassen zu wollen. So stellt der aktuelle Trainer der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft, angesprochen auf Gemeinsamkeiten mit Stefan Kuntz, zuerst eine Gegenfrage, die von seiner persönlichen Einschätzung ablenkt. „Was würden Sie denn sagen, wo wir uns ähnlich sind?“, fragt der 44‑Jährige und wartet kurz ab, bevor er die Antwort letztlich doch selbst gibt. „Stefan hat sein Trainerteam gut geführt. Wir haben uns auf Augenhöhe ausgetauscht. Da ähneln wir uns“, sagt Di Salvo.

Der gebürtige Paderborner, den alle Weggefährten „Toni“ nennen, kann sich ein Urteil fraglos erlauben. Von 2016 bis 2021 stand das Duo beim ältesten Nachwuchsjahrgang des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gemeinsam an der Seitenlinie. Nachdem Kuntz vor zwei Jahren als Nationalcoach in die Türkei gegangen ist, rückte der Co-Trainer in die erste Reihe. Da ist die Frage nach Parallelen nur allzu nachvollziehbar.

Die beiden Europameistertitel von 2017 und 2021 stehen für die erfolgreiche Ära von Chefcoach Kuntz. Die Mission Titelverteidigung bei der EM in Georgien und Rumänien liegt nun in Di Salvos Händen. Der ehemalige U21-Chefcoach deutete gegenüber der „Bild“ scherzhaft an, dass es Führungstendenzen durchaus früher schon gab: „Was mir bei Toni auf die Nerven geht, ist sein zu häufiges ‚Ja, aber …‘, wenn er eine seiner Ideen durchboxen wollte.“ So sehr diese Aussage überspitzt formuliert sein mag, dürfte doch ein Funken Wahrheit darin stecken.

Schon unter seinem Vorgänger hatte Di Salvo spürbaren Einfluss auf die Spielausrichtung und taktische Details beim DFB-Nachwuchs. Das verdeutlicht ein weiterer Kuntz-Satz, geäußert nach dem Titelgewinn vor zwei Jahren, der zugleich die Wertschätzung für seinen langjährigen Assistenten ausdrückt: „Toni hat zwar jedes Mal irgendwas einzuwenden, macht aber mit jedem seiner Kommentare unsere Entscheidungen besser.“

Lob für seine Menschenführung

Mittlerweile übernahm Di Salvo ohnehin das letzte Wort. Als eigensinnig erwies sich der Analytiker seither dabei nicht. Das macht Hermann Gerland deutlich, der ihm als Assistent zur Seite steht und mit seiner geballten Erfahrung ein wichtiger Teil des Trainerteams ist. Die Koryphäe, die beim FC Bayern München in den vergangenen Jahrzehnten schon Dutzende Fußballer ausgebildet hat, dient als Impuls- und Ratgeber. Gerlands Worte werden stets gerne gehört. „Toni gibt jedem das Gefühl, wichtig zu sein“, sagt der 69‑Jährige, „er spricht alle an und nimmt alle mit.“ Di Salvos eigener Eindruck, was Ähnlichkeiten zu Kuntz bei der Führung des Trainerteams angeht, trifft offenbar zu.

Der Ostwestfale mit italienischen Wurzeln – seine Eltern kamen 1970 aus Sizilien nach Bad Lippspringe – kennt seinen aktuellen Assistenten gut. Gerland war Trainer der zweiten Mannschaft des FC Bayern in der Regionalliga, als Di Salvo früh in seiner Profikarriere bei den Münchenern unter Vertrag stand. 2000 kam er vom SC Paderborn in die bayerische Hauptstadt, fasste beim Bundesliga-Team aber nie richtig Fuß. Nach nur einer Saison sowie noch je einer Partie für die Profis und die Reserve in der folgenden Spielzeit verkaufte der damalige Manager Uli Hoeneß den Stürmer, damals 22 Jahre alt, im Spätsommer 2001 zum Erstligisten Hansa Rostock. Gerland jedenfalls ist froh, den früheren Torjäger nun wiedergetroffen zu haben. „Er hat gute Ansichten über Fußball, eine gute Menschenführung“, sagt der Talententdecker über Di Salvo.

Bitteres Ende der Profikarriere

Als Aktiver musste der aktuelle U21-Nationaltrainer einige Rückschläge hinnehmen. Von 2001 bis 2006 lief er für Rostock auf, erzielte 20 Tore in 112 Spielen, wurde aber mehrfach von Verletzungen gestoppt. Anschließend wechselte der Angreifer zum Zweitligisten 1860 München. Wieder ließ der Körper ihn im Stich: In der Saison 2007/2008 erwischte Di Salvo mit sieben Toren in den ersten acht Ligaspielen sowie vier Treffern im DFB-Pokal einen Traumstart – wenige Zeit später riss er sich das Syndesmoseband und kam nie wieder in Topform.

Sein Ende bei 1860 lief unschön ab. Nach 65 Spielen (11 Tore) wollten die Münchner im Sommer 2009 einen Verkauf erzwingen. Di Salvo blieb auf der Suche nach einem neuen Verein erfolglos. Der damalige Trainer Ewald Lienen schloss ihn deshalb in der Saisonvorbereitung vom Mannschaftstraining aus. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass Toni in drei Monaten keine Lösung gefunden hat, einen anderen Verein zu finden“, moserte Lienen seinerzeit. Di Salvo wechselte schließlich in der Winterpause für ein halbes Jahr zum österreichischen Klub Kapfenberger SC, wo er seine Profikarriere beendete.

Anschließend schlug der Ex‑Stürmer die Trainerlaufbahn ein. 2011 ging er als Inhaber der B‑Lizenz zur U17 des FC Bayern und stieg als Assistent ein. Parallel schnupperte er beim Rekordmeister in viele wirtschaftliche Bereiche abseits des Platzes. Zwei Jahre später schlug Di Salvo beim DFB auf, war dort von 2013 bis 2016 als Co-Trainer der U19 unter Marcus Sorg tätig. 2014 gelang der zweite und bislang letzte deutsche EM‑Triumph dieses Jahrgangs. Daraufhin folgte der Sprung zu Stefan Kuntz und der U21.

Di Salvo, Vater von zwei Kindern, ist ein Experte im Nachwuchsfußball. Dabei erkennt er an, dass sich der Umgang mit jungen Spielern von Generation zu Generation wandelt. Es habe eine gewisse Emanzipation gegeben. Bei einem Auswärtsspiel in England soll seine Mannschaft mit der Bitte auf ihn zugekommen sein, das Nachmittagstraining auf den Morgen zu verschieben. „Vor 20 Jahren wäre niemals ein Spieler auf den Trainer zugegangen und hätte so was gefragt“, erklärte Di Salvo seinerzeit. Für den U21-Coach sei stets entscheidend, „gewisse Strömungen“ zu erkennen, um die wichtigsten Fragen zu beantworten: „Was läuft gut, was läuft weniger gut, worauf müssen wir achten, wo müssen wir ansetzen?“

Klare Kante gegen Rassismus

Das 1:1 gegen Israel zum EM-Start lieferte vergangenen Donnerstag einigen Anlass, die richtigen Antworten zu finden. Abseits des Sportlichen war Di Salvo im Anschluss am ehesten gefragt. Er sollte Stellung beziehen zu den rassistischen Bemerkungen gegenüber den Angreifern Youssoufa Moukoko und Jessic Ngankam, die beide per Elfmeter den deutschen Sieg auf dem Fuß hatten. „Das ist unterste Schublade, das geht überhaupt nicht“, fand Di Salvo direkt klare Worte zu den Beleidigungen im Netz. Dabei hatte er erst kurz zuvor davon erfahren. Herausforderungen sowohl rational als auch empathisch zu begegnen, gehört zu seinen Stärken. Führungsspieler Yannik Keitel meint: „Er hat ein gutes Gefühl dafür, wann er Dinge laufen lassen kann – aber auch dafür, wann er etwas sagen muss, um den Fokus reinzukriegen.“

Alles, was das Teamgefüge gefährdet, soll verhindert werden. Das war im Trainingslager in Prad am Stilfserjoch in Südtirol gut zu beobachten. In der einwöchigen Vorbereitung ließ er wichtige Entscheidungen offen. Obwohl er seine Präferenzen andeutete, legte sich der Ex‑Profi erst nach reiflicher Überlegung auf Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck als Kapitän und Stammtorwart Noah Atubolu fest.

Ohnehin stand Di Salvo vor der kniffligen Aufgabe, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen. Zwar kann er mit Josha Vagnoman und Moukoko – beide bereits U21-Europameister, auch wenn Letzterer vor zwei Jahren verletzt ohne Einsatz blieb – sowie Kevin Schade auf drei Akteure zurückgreifen, die es in den erweiterten Kader von Bundestrainer Hansi Flick geschafft haben.

Doch viele Stammkräfte fehlen. Malick Thiaw überzeugte gerade als einer der wenigen in Flicks Team. Florian Wirtz und Jamal Musiala sind nur noch für die A‑Nationalmannschaft vorgesehen. Hinzu kamen früh zahlreiche Verletzte, etwa Karim Adeyemi, Felix Nmecha und Armel Bella-Kotchap. In der Vorbereitung in Südtirol kamen neben Knauff mit Innenverteidiger Jordan Bayer und Flügelspieler Jan Thielmann weitere Profis zum Lazarett hinzu.

Der DFB ist von ihm überzeugt

Der DFB ist vom Weg mit Di Salvo jedenfalls überzeugt. Das beweist die Vertragsverlängerung bis 2025 mit ihm und seinem Team noch vor Turnierbeginn. Es ist so etwas wie ein Vertrauensvorschuss für den ewigen Assistenten, der offensichtlich ebenso mit seiner Arbeit in der ersten Reihe überzeugt hat wie als Co-Trainer. „Ich bin froh über die Einigung, weil mir dieser Job viel Spaß macht“, sagt Di Salvo. Auch DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußerte sich auf RND-Nachfrage: „Ich bin froh, dass beide vor dem Turnier verlängert haben. Das gibt ein bisschen Rückenwind.“

Prägt Di Salvo eine Ära wie Kuntz? Offen. Doch worauf es dabei ankommt, weiß er – und verweist dabei auf seinen Vorgänger. „Stefan hat ein Händchen dafür, Teamgeist zu schaffen und Glauben zu entwickeln, dass die Mannschaft stärker ist als alles andere. Das sind Dinge, die ich mir abgeschaut habe“, betonte Di Salvo einmal: „Nichtsdestotrotz versuche ich natürlich, meinen eigenen Weg zu gehen.“